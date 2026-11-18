Vinícius Lemos Alimentação balanceada é a melhor receita para cuidar da pele

Uma nova tendência de cuidados com a pele viralizou nas últimas semanas: o "skincare comestível". Trata-se de uma receita de gelatina sem sabor com frutas como uva, morango, framboesa, manga, entre outras. Há também variações com ingredientes como chia ou outras sementes.

Os vídeos alcançaram milhões de visualizações nas redes. A receita é mencionada como uma forma de cuidar da pele se alimentando com ingredientes que estimulam a produção de colágeno. Em algumas publicações, a receita chega a ser comparada a procedimentos estéticos ou cremes faciais.

Especialistas afirmam que o alimento é saudável e tem pequenos benefícios. No entanto, alegam que ele não pode ser considerado uma fonte milagrosa para a pele ou uma forma de estimular colágeno intensamente, como é citado em alguns vídeos.

"Não existe alimento único que possa promover todos esses benefícios de produção de colágeno que esses vídeos dizem", afirma a médica nutróloga Aline Zanetta, do Comitê Científico da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

"Essa receita pode substituir alguns suplementos de colágeno, por exemplo. Mas não é um milagre, não vai proporcionar aquele 'boom de colágeno'. Assim como suplementos alimentares, o consumo frequente pode ajudar, mas não faz nada extremo", destaca a dermatologista Mônica Aribi, professora da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional São Paulo.

Gelatina milagrosa?

Na receita do "skincare comestível", a gelatina é citada como um importante estímulo de colágeno. Mas especialistas avaliam que os efeitos do alimento sozinho para a pele são muito pequenos.

"A gelatina é produzida a partir do colágeno, que é uma proteína de origem animal. Um pacotinho de gelatina incolor vai ter de 10 a 12 gramas de proteína. Quando você divide isso em porções, acaba sendo uma quantidade muito pequena", diz Zanetta.

Quando as proteínas são consumidas, por meio do colágeno ou de outras fontes alimentares, o organismo faz a quebra delas em estruturas menores, como aminoácidos e pequenos peptídeos, durante a digestão. Essas substâncias são absorvidas pelo intestino e utilizadas pelo corpo humano conforme as necessidades.

"Essas proteínas que comemos não têm um endereço específico no organismo. Não é assim: 'olha, essa parte vai para a pele'. O organismo direciona para onde precisa", explica a nutróloga.

Para Zanetta, a receita do "skincare comestível" é muito mais saudável por causa das frutas não pela gelatina. "As frutas são mais relevantes, porque têm vitamina C (em diferentes quantidades), que tem muito mais impacto na produção de colágeno", afirma.

Muito além da gelatina

Segundo especialistas, há diversos alimentos que ajudam na saúde da pele, quando consumidos por meio de uma alimentação que reúne os diversos nutrientes necessários.

As proteínas - presentes em ovos, carnes, peixes, leite, leguminosas, entre outros - fornecem os aminoácidos que o organismo usa para produzir o próprio colágeno. Para que esse colágeno seja formado de maneira estável, é preciso da vitamina C, encontrada em frutas como acerola, goiaba, laranja, kiwi e morango.

O zinco - presente em carnes, frutos do mar, sementes de abóbora e feijão - participa da produção de colágeno, na cicatrização e na renovação da pele. Já o cobre - encontrado em castanhas, cacau e leguminosas - ajuda a ligar as fibras de colágeno entre si, o que contribui para a firmeza da pele.

"Assim, você fornece proteína para todos os lugares que precisam dela, e uma parte também chega à pele", afirma a nutróloga.

Para aqueles que não conseguem ter a alimentação ideal, muitos dermatologistas recomendam o uso de suplementos alimentares. "Nem sempre conseguimos fazer todas as refeições de maneira regrada. É difícil. Por isso, vejo vantagem nos suplementos alimentares de colágeno", destaca Aribi.

"Suplementos alimentares ajudam, mas não fazem nada extremo. A pessoa não deve abandonar os cremes ou outros cuidados por causa desses suplementos", completa Aribi.

Apesar de recomendados com frequência por médicos, os suplementos de colágeno ainda têm poucas evidências científicas sobre os benefícios para a prevenção de rugas, envelhecimento ou outras questões da pele.

"Quando analisamos pesquisas aprofundadas, que não foram financiadas pela indústria, percebemos que a evidência de benefícios da suplementação de colágeno é fraca", afirma Zanetta.

Cremes ou alimentos

Em meio à discussão sobre "skincare comestível" e suplementos de colágeno, Aribi ressalta que os produtos aplicados diretamente na pele, como os dermocosméticos, costumam ter resultados melhores do que aqueles que são ingeridos.

"Quando você ingere um suplemento, ele passa pelo sistema digestivo. Todo esse caminho pode fazer com que o suplemento reduza a concentração durante a absorção pelos diferentes tecidos e etapas do processo. Quando chega à pele, a concentração da substância pode ser inferior àquela que foi ingerida", diz.

Já no caso dos produtos aplicados diretamente na pele, segundo a dermatologista, o percurso é diferente. "Se você utiliza um creme formulado pelo dermatologista ou um dermocosmético da farmácia, geralmente desenvolvido especificamente para o rosto, os olhos ou outras regiões, os princípios ativos são aplicados diretamente no local que se deseja tratar. Assim, não passam por todo aquele processo de absorção digestiva e circulação sistêmica."

Além dos cosméticos e da alimentação, especialistas comentam que a pele também pode ser beneficiada por hábitos como o consumo ideal de água, uma boa noite de sono e a restrição a bebidas alcoólicas ou cigarro.

"A pele reflete muito o nosso estado nutricional. É claro que, quando temos uma alimentação saudável, isso também vai se refletir na pele. Mas não dá para ignorar os cuidados básicos. Por exemplo, o uso de protetor solar, com certeza, garante muito mais benefícios do que simplesmente comer uma gelatina", diz a nutróloga.