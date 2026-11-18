Redação DW De 2020 a 2025, a taxa de fecundidade entre os muçulmanos foi de 3,1 filhos por mulher, seguida pela dos cristãos, com 2,5, de acordo com o Pew Research Center

O número de muçulmanos em todo o mundo superará o de cristãos a partir de 2035, de acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira (18/11) pelo Pew Research Center, um think tank sediado em Washington.

Embora ambas as comunidades religiosas estejam em expansão, a dos muçulmanos cresce mais rapidamente. Em 2020, havia pouco mais de 2 bilhões de muçulmanos frente a quase 2,3 bilhões de cristãos. Até 2070, essa proporção mudará para 3,6 bilhões de muçulmanos contra 3 bilhões de cristãos. Para 2035, as estimativas preveem 2,57 bilhões de muçulmanos e 2,52 bilhões de cristãos.

Ao contrário do que se costuma imaginar, as religiões não estão, de forma alguma, em declínio generalizado, segundo os pesquisadores. Se em 2020 um total de 24,2% da população mundial não possuía vínculo com nenhuma comunidade religiosa, as projeções indicam que, em 2070, esse índice será de apenas 17%.

O relatório de 325 páginas, intitulado The Future of World Religions ("O Futuro das Religiões Mundiais"), utiliza dados demográficos e sociológicos de 201 países para modelar a evolução das comunidades religiosas entre 2020 e 2070. O estudo abrange cristãos, muçulmanos, hindus, budistas, judeus, seguidores de outras religiões e pessoas sem vínculo religioso. A pesquisa faz parte do Pew-Templeton Global Religious Futures Project, que analisa mudanças na sociologia da religião e seus impactos sociais ao redor do mundo.

O relatório estima que a população mundial crescerá 29% ao longo do meio século iniciado em 2020. Nesse período, a comunidade muçulmana crescerá 80%, enquanto a dos cristãos, de todas as denominações, aumentará 30%. Para os judeus, prevê-se um aumento de 20%; para os hindus, de 17%; e para seguidores de outras religiões - como bahá'ís, sikhs, taoistas ou jainistas -, de 9%. Os pesquisadores esperam uma queda apenas entre os budistas (uma redução de 23%) e entre os não religiosos (redução de 10%).

Muçulmanos tendem a ter mais filhos

Segundo o estudo, essas mudanças se devem, sobretudo, a tendências demográficas nas diferentes regiões do mundo e às distintas taxas de natalidade entre as comunidades religiosas.

Um dos principais motivos é que os muçulmanos tendem a ter mais filhos do que outros grandes grupos religiosos. "São os bebês", afirmou Conrad Hackett, demógrafo sênior do Pew Research Center, explicando que a conversão e outras formas de mudança de identidade religiosa são fatores muito menos expressivos do que as taxas de fecundidade.

No período de 2020 a 2025, a taxa de fecundidade entre os muçulmanos foi de 3,1 filhos por mulher, seguida pela dos cristãos, com 2,5, de acordo com o Pew. A taxa média de fecundidade para todas as outras mulheres foi de 1,6 - abaixo do patamar de 2,1, considerado necessário para que cada geração se renove.

De acordo com a projeção, em 2070, metade de todos os cristãos do mundo viverá na África subsaariana. A República Democrática do Congo terá ultrapassado os Estados Unidos como o país com a maior população cristã do mundo. Nos Estados Unidos, embora os cristãos continuem sendo o maior grupo religioso, não constituirão mais uma maioria. O país com a maior população muçulmana passará a ser o Paquistão, seguido pela Índia, Nigéria e Indonésia.

Embora o número de pessoas sem religião esteja crescendo em praticamente todos os países, o declínio demográfico na China faz com que a sua parcela na população mundial total diminua. Para a Europa, os cálculos para o período de 2020 a 2070 preveem uma queda na proporção de cristãos, de 67% para 52%; ao mesmo tempo, a parcela de pessoas sem religião subirá de 25% para 33%, e a de muçulmanos, de 6% para 13%. A última projeção desse tipo foi apresentada pelo Pew Research Center em 2015.

md (KNA, AP)