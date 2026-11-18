Lilia Rzheutska Situação humanitária em Kostiantynivka é considerada catastrófica. Civis enfrentam falta de água, eletricidade e gás

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs a realização de uma "missão humanitária" na cidade ucraniana de Kostiantynivka, nos moldes da recente operação bem sucedida em Oleshky. Putin alega que a Rússia controla a cidade, situada na região do Donbass, e sugere que a população civil remanescente deve ser retirada.

Segundo o líder russo, seriam necessários cinco dias para liberar as vias de acesso. Ele sugeriu ainda que o processo de retirada deveria contar com a participação de organizações de direitos humanos da Ucrânia e da Rússia e com a presença de jornalistas da imprensa estrangeira.

A proposta surge em meio a retomada dos contatos entre a liderança russa e representantes dos Estados Unidos para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Segundo especialistas, Moscou demonstra disposição para chegar a um acordo, ao mesmo tempo em que promove sua própria narrativa sobre a situação nas frentes de batalha.

A Rússia já havia anunciado, em julho, a tomada de Kostiantynivka, mas sem apresentar provas. De acordo com a Ucrânia, os combates na região ainda continuam. Especialistas do projeto de análise ucraniano DeepState ressaltam que a cidade permanece sob controle do Exército de Kiev, embora a situação por lá seja "extremamente difícil".

"Putin só quer nos levar a abandonar Kostiantynivka para depois eles entrem e ocuparem a cidade inteira", declarou recentemente o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Ele enfatizou que a Ucrânia sempre ofereceu à população civil a possibilidade de deixar a cidade.

Além disso, o caso de Oleshky teria demonstrado que Moscou aproveitou o cessar-fogo local para transportar equipamentos militares e armas para dentro da cidade.

Qual é a situação dos civis?

Kostiantynivka é a cidade mais ao sul do chamado "cinturão de fortalezas" da região de Donetsk, que também inclui Druzhkivka, Kramatorsk e Sloviansk. A tomada da cidade abriria caminho para as tropas russas avançarem em direção a Druzhkivka e, posteriormente, à aglomeração urbana de Sloviansk-Kramatorsk.

Oleksandr Kovalenko, especialista militar do Centro Dmytro Tymchuk de Estudos de Segurança, da Ucrânia, compara o papel de Kostiantynivka ao de Bakhmut, Avdiivka ou Chasiv Yar - cidades cujas estruturas defensivas conseguiram conter as forças russas inimigas durante anos.

Segundo as autoridades locais, a situação humanitária no município, que contava com cerca de 70 mil habitantes antes da guerra, é catastrófica. Segundo as autoridades ucranianas, ainda restam cerca de 340 civis na cidade, que não dispõe de abastecimento centralizado de água, eletricidade ou gás. O transporte público foi suspenso e, desde a o primeiro semestre de 2026, só é possível deixar a cidade a pé.

"As pessoas que permaneceram em Kostiantynivka precisam ser retiradas; elas precisam de uma chance para uma vida melhor", afirmou à DW o observador militar Denys Popovych. No entanto, sem um cessar-fogo, uma evacuação torna-se praticamente impossível, uma vez que as tropas russas ocuparam a estrada entre a cidade e Druzhkivka, e drones operam por toda a região. Portanto, a Ucrânia não teria condições de realizar tal operação sozinha, observou Popovytch.

Ofertas humanitárias como meio de pressão

Kovalenko acredita que Moscou pretende usar a questão humanitária apenas para fins de manipulação e para fortalecer sua posição nas negociações. O Exército russo estaria tentando ganhar tempo para reforçar as unidades que combatem ao redor da cidade.

Yevhen Zakharov, diretor do Grupo de Direitos Humanos de Kharkiv, expressa preocupações semelhantes. "Temo que essa proposta dos russos tenha objetivos bem diferentes daqueles que eles alegam", diz o ativista à DW. Ele classifica a iniciativa de Putin como suspeita e aconselha o lado ucraniano a tratá-la com extrema cautela.

Kiev se encontra em uma situação difícil, uma vez que a ideia de uma missão humanitária para Kostiantynivka também está sendo promovida por mediadores americanos. "Se a recusarmos, dirão: 'vocês rejeitam propostas de paz, não se importam com seus próprios cidadãos; sobre o que mais poderíamos conversar com vocês? Zelenski quer continuar a guerra'. Tudo foi planejado exatamente com base nesse cálculo", afirma Denys Popovych.

Trégua como tática militar

Após o término da trégua em Oleshky, que vigorou de 27 de outubro a 1º de novembro, o Estado-Maior ucraniano informou que, durante esse período, os russos realizaram uma rotação de tropas, fortificaram suas posições, intensificaram as medidas de defesa contra drones e abasteceram de munição as suas posições na região.

Kovalenko está convencido de que a Rússia propõe uma pausa nos combates porque seu exército em Kostiantynivka vem perdendo terreno gradualmente. Na visão de Moscou, as tropas russas encarregadas de tomar a cidade precisam urgentemente de reforços, mas, devido aos combates, não conseguem recebê-los. "Caso uma suposta missão humanitária seja realizada em Kostiantynivka, isso seria uma catástrofe para Kiev, pois, nesse período, a Rússia concentraria forças que tornariam possível a tomada da cidade", alerta Kovalenko.

Como Kiev deve lidar com a proposta?

O observador militar Denys Popovych aconselha a não rejeitar a proposta russa. Kiev deveria levar em conta as experiências com cessar-fogos anteriores e definir claramente as condições com antecedência. "Se interrompermos o fogo, os soldados que se encontram atualmente em suas posições devem permanecer onde estão, sem se deslocar", sugere ele.

Oleksandr Pavlichenko, da União Ucraniana de Helsinque para os Direitos Humanos, ressaltou à DW que a Ucrânia deveria apresentar uma contraproposta que preveja a retirada das tropas russas da cidade ucraniana e a saída desimpedida da população civil.

O ativista de direitos humanos defende que, para uma missão humanitária real, seria necessária a participação de uma terceira parte forte e neutra, capaz de supervisionar um transporte seguro. Em sua opinião, apenas o Comitê Internacional da Cruz Vermelha possui um mandato desse tipo. "Quando uma oferta parte de apenas um dos lados - ainda mais de um lado como a Rússia -, ela não inspira confiança", afirma Pavlichenko.