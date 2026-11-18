Redação DW Rodríguez recebeu Hegseth no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, em Caracas

Os Estados Unidos e a Venezuela anunciaram nesta quarta-feira (18/11) um acordo de cooperação militar, durante uma visita surpresa do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, a Caracas, informou a televisão estatal venezuelana.

Hegseth disse que os EUA veem o acordo "como um restabelecimento da nossa parceria de defesa e uma oportunidade para que as nossas duas grandes forças armadas trabalhem juntas".

"Esperamos colocar isso em prática, aprofundando nossa cooperação e parceria na área de defesa, de uma forma que aproveite a experiência das Forças Armadas dos Estados Unidos", afirmou o secretário de Defesa americano.

Segundo o chefe do Pentágono, o acordo busca "garantir que o povo venezuelano não seja ameaçado por agentes estrangeiros, narcoterroristas ou criminosos, e que permaneça seguro e protegido dentro de suas fronteiras soberanas".

"Reinício da relação técnico-militar"

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, classificou o entendimento como um "reinício da relação técnico-militar entre os dois países", após vários anos de tensões diplomáticas.

Rodríguez explicou que o acordo permitirá reforçar o treinamento dos militares venezuelanos, modernizar equipamentos operacionais e ampliar o acesso da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) a novas tecnologias.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos foi recebido por Delcy Rodríguez no Palácio de Miraflores, sede da Presidência venezuelana, em Caracas.

A visita ocorre dez meses após a operação militar americana que, em janeiro, levou à captura do então presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, posteriormente levados para os Estados Unidos.

Maduro está sendo julgado em território americano, juntamente com a mulher, por acusações relacionadas ao tráfico de drogas, acusações que ambos negam.

Pete Hegseth, um dos principais responsáveis pela operação militar que resultou na captura de Maduro, é a autoridade americana de mais alto escalão a visitar a Venezuela desde a intervenção.

O acordo representa uma nova etapa nas relações entre Washington e Caracas, após anos de confrontos políticos e diplomáticos e da operação militar que retirou Maduro do poder.

md (EFE, Lusa, AFP)