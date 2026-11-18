Redação DW Cantor Julio Iglesias nega acusações de abuso sexual contra ex-funcionárias

A Justiça da Espanha abriu nesta quarta-feira (18/11) uma investigação porabuso sexual contra o cantor Julio Iglesias. Duas ex-funcionárias apresentaram uma denúncia contra o veterano da música, que chama as acusações de "absolutamente falsas".

As duas mulheres, uma empregada doméstica e uma fisioterapeuta, alegam ter sofrido vários tipos de maus-tratos enquanto trabalharam, em 2021, em propriedades de Iglesias nas Bahamas e na República Dominicana.

Uma primeira denúncia já tinha sido arquivada, sob o argumento de que a Espanha não tinha jurisdição para julgar crimes cometidos nos países do Caribe. Aos 83 anos, o cantor diz que jamais "abusou, coagiu ou desrespeitou qualquer mulher".

O tribunal responsável, sediado em Madri, disse em comunicado que investigará supostos "crimes contra a liberdade sexual", categoria que abrange diferentes delitos, incluindo agressão sexual, além de lesões corporais e tratamento degradante. Essa decisão, anunciada pelo juiz Antonio Piña no Tribunal Nacional, em Madri, significa, inicialmente, apenas que serão coletadas provas potenciais e ouvidas testemunhas

Alguns dos supostos crimes podem já estar prescritos, ressalvou a corte, que também rejeitou acusações adicionais de tráfico de pessoas e crimes contra os direitos dos trabalhadores.

Novas provas

Segundo a Justiça, o depoimento de uma das denunciantes apresentou elementos que justificam a abertura de uma investigação criminal.

Uma fotografia apresentada por uma das mulheres mostraria "um hematoma em um dos braços, compatível com a possibilidade de ter sido agarrada à força", afirma a nota do tribunal.

A mesma imagem exibe ainda "duas marcas" em uma coxa "que podem corresponder a uma mordida humana". A denunciante afirma que as lesões seriam resultado de sua "participação forçada em atos de natureza sexual". O tribunal convocou as denunciantes para comparecerem à Justiça em 3 de fevereiro.

Batalha por julgamento

Após o arquivamento da primeira denúncia em janeiro, uma organização de defesa dos direitos das mulheres que representa as duas ex-funcionárias insistiu para que tribunais espanhóis podem investigar crimes supostamente cometidos no exterior "quando existem vínculos relevantes com a Espanha".

"Se uma pessoa espanhola comete um delito fora da Espanha, a Justiça espanhola pode julgá-la, desde que esse mesmo ato também seja considerado crime no país onde ocorreu", argumentou a organização Women's Link Worldwide.

Depois que a segunda denúncia foi apresentada em setembro, o Ministério Público emitiu parecer concluindo que o caso poderia ser tratado pela Audiência Nacional, tribunal especializado em casos complexos e em crimes cometidos por cidadãos espanhóis no exterior.

Julio Iglesias é vencedor do Grammy e tem mais de 300 milhões de discos comercializados em 14 idiomas. Pai do também cantor Enrique Iglesias, ele vem evitando aparições públicas desde 2019.