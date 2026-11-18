Redação DW Jeffries obteve 251 dos 262 votos, cifra acima dos 218 votos necessários na votação no plenário

Os democratas votaram nesta quarta-feira (18/11) a favor de que Hakeem Jeffries seja o próximo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Se for eleito na Casa, Jeffries, que representa um distrito em Nova York, se tornará o primeiro negro a ocupar o cargo.

O parlamentar obteve 251 dos 262 votos, o que o coloca acima dos 218 votos necessários para alcançar a maioria para vencer na votação definitiva, que será realizada no plenário em 3 de janeiro, quando tomará posse o novo Congresso escolhido nas eleições de meio de mandato.

A votação desta quarta-feira, secreta e em uma reunião a portas fechadas, é mais um ato simbólico que demonstra que a maioria dos democratas na Câmara o apoia.

Crítica ao custo de vida

Em um pronunciamento após a votação, Jeffries agradeceu a indicação e fez críticas ao custo de vida "caro demais" nos Estados Unidos, algo que "não é aceitável em um dos países mais ricos do mundo".

"Nós vemos vocês, nós ouvimos vocês, nós sentimos o que vocês passam. Os democratas estão comprometidos em tornar a vida mais fácil para vocês", declarou ele, que tem ascendência caboverdiana.

"Obrigado, democratas da Câmara. Juntos, promoveremos mudanças ousadas", publicou Jeffries no X após a votação. "E faremos uma grande diferença para o povo americano!"

Jeffries é líder do partido desde 3 de janeiro de 2023, quando substituiu Nancy Pelosi no cargo. Ela foi a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Câmara dos Representantes, em 2007.

Resistência entre progressistas

O resultado desta quarta-feira, no qual Jeffries recebeu apenas 11 votos contrários, mostra que nas fileiras democratas não há uma oposição expressiva a que ele se torne o próximo presidente da Câmara.

Alguns democratas progressistas votaram contra a eleição de Jeffries para a presidência da Câmara. O congressista é considerado por alguns como pertencente à ala moderada do partido. Entre os parlamentares que manifestaram abertamente sua resistência estão Angela Gonzales-Torres, congressista pela Califórnia, e Don Leonard, representante por Ohio.

Na sessão de 3 de janeiro, cada membro da Câmara dos Representantes deverá se levantar e anunciar seu voto em uma cerimônia pública.

Como os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato - garantindo pelo menos 257 das 435 cadeiras na câmara baixa do Congresso dos EUA -, é praticamente certo que Jeffries, de 56 anos, assumirá o cargo.

Em um revés para o Partido Republicano do presidente dos EUA, Donald Trump, os democratas também alcançaram 56 cadeiras no Senado, garantindo o controle da câmara alta do Congresso americano.

Enquanto na Câmara a liderança já parece consolidada, no Senado há disputas abertas, uma vez que o senador Chris Van Hollen decidiu se candidatar contra o atual líder democrata na câmara alta, Chuck Schumer, em uma eleição a portas fechadas e por voto secreto que será realizada no próximo dia 1º de dezembro.