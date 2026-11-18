Redação DW Interior de um antigo bunker na capital alemã

Um antigo abrigo antiaéreo usado na Segunda Guerra Mundial está indo a leilão em Berlim. As instalações subterrâneas, que somam 618 metros quadrados e são protegidas por paredes maciças, situam-se sob um edifício residencial de luxo no bairro de Charlottenburg, uma área valorizada da capital alemã.

O imóvel consta no catálogo da empresa de leilões Deutsche Grundstücksauktionen AG. O certame está marcado para começar ao meio-dia de 17 de dezembro.

Quem quiser adquirir o imóvel deve esperar desembolsar uma quantia considerável. O lance mínimo é de 398.000 euros (R$ 2,5 milhões). A taxa mensal de manutenção é de 743 euros.

Segundo a descrição do catálogo, o local é inaqueado para moradia. Os leiloeiros sugerem que um eventual comprador pode ter a opção de usar o espaço para armazenamento. Até 2022, algumas salas abrigaram exposições temporárias, enquanto outras não são usadas há décadas.

O espaço, localizado dois andares abaixo do nível da rua, é dividido em 18 cômodos de tamanhos variados. O maior deles possui 183 metros quadrados e um pé-direito de quase cinco metros. O anúncio do leilão informa que o local apresenta "tetos, em parte, muito altos, enquanto outras seções possuem a altura típica de ambientes subterrâneos".

O bunker não dispõe de instalações sanitárias, janelas, sistema moderno de ventilação ou aquecimento.

Segundo os leiloeiros, originalmente um porão de pé-direito excepcionalmente alto de um prédio construído em 1916, o local foi convertido em abrigo antiaéreo em 1936, durante o regime nazista e três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial.

Estima-se que o bunker tivesse capacidade para abrigar 250 pessoas durante ataques aéreos. Perto do fim da guerra, em 1945, o local serviu como hospital militar.

Paralelamente ao leilão do bunker, apartamentos de luxo estão sendo construídos no antigo sótão do edifício. Eles estão sendo anunciados como "uma residência excepcional com características de cobertura, acabamentos de altíssima qualidade e arquitetura única". Todos os apartamentos dispõem de terraços. Segundo o anúncio, a maior unidade tem quase 240 metros quadrados, inclui uma sauna e está sendo oferecida por cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões).