Olha a foto desse patinho de borracha à venda na Alemanha. Ele vem equipado com o mais novo fuzil das Forças Armadas alemãs. E foi um dos primeiros itens a esgotar na nova loja online da Bundeswehr.
As Forças Armadas alemãs acabam de lançar uma loja virtual. No primeiro dia, foi tanta gente acessando o site que ele chegou a cair. E a culpa pode ter sido justamente do patinho com fuzil.
Ele causou polêmica mesmo antes de as vendas começarem.
O partido A Esquerda acusou a Bundeswehr de "banalizar a guerra e o serviço militar". E exigiu o fim da venda de produtos voltados para crianças e adolescentes.
Além do patinho de borracha, a loja online vende roupas, ferramentas, mochilas e um ursinho de pelúcia.
O Ministério da Defesa alemão disse que o objetivo é fortalecer a marca da Bundeswehr. O lançamento da loja online faz parte de um esforço mais amplo para tornar as Forças Armadas mais atraentes.
Num momento em que a Bundeswehr busca aumentar seus efetivos.
Desde janeiro deste ano, o alistamento passou a ser obrigatório. Mas, por enquanto, o serviço militar continua sendo voluntário.