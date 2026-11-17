Keno Verseck Ultraconservador Viktor Orbán prometeu proteger a Hungria da corrupção e da migração ilegal

Em uma floresta na Hungria, investigadores desenterram maços de dinheiro enterrados no solo. Em galpões, em um cofre escondido e até mesmo em uma casinha de passarinho, encontram mais dinheiro. As imagens divulgadas na última sexta-feira (13/11) pela nova Autoridade Nacional de Recuperação e Proteção de Ativos (NVVH) do país do Leste Europeu parecem cenas de um filme policial de segunda categoria.

Ao todo, os investigadores apreenderam notas de florim húngaro, dólares e euros, totalizando o equivalente a 17,7 milhões de euros (R$ 112,7 milhões). Segundo a NVVH, a descoberta está ligada à investigação contra Miklós Seszták, ministro do Desenvolvimento entre 2014 e 2018 no governo de Viktor Orbán e atualmente deputado pelo Partido Popular Democrata Cristão (KDNP), aliado do Fidesz, partido de Orbán.

Seszták está em prisão preventiva desde o fim de setembro, acusado de corrupção. A chefe da NVVH, Anna Unger, evitou divulgar detalhes sobre as apreensões para não comprometer as investigações. Em entrevista à emissora RTL, ela ressaltou que ainda não foi determinado a quem pertence o dinheiro. O advogado de Seszták nega que seu cliente seja o proprietário dos valores encontrados.

Mesmo assim, o líder da bancada do KDNP, Bence Rétvári, pediu já no sábado passado que Seszták renunciasse ao mandato parlamentar. Nesta segunda-feira (16/11), o primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, acusou publicamente o ex-ministro e alguns de seus supostos cúmplices de serem os donos dos milhões escondidos.

Embora Seszták continue amparado pela presunção de inocência, o episódio dos milhões enterrados tornou-se o caso mais emblemático até agora da chamada "Operação Purgatório", anunciada por Magyar no Parlamento no fim de junho passado. A iniciativa pretende responsabilizar judicialmente envolvidos em casos de corrupção e abuso de poder durante os governos Orbán.

Desvio de dinheiro, tráfico de pessoas

No fim de outubro, o ex-presidente do Banco Nacional da Hungria, o banco central do país, György Matolcsy, foi preso. Ele, seu filho e outros colaboradores são suspeitos de terem desviado enormes quantias de recursos públicos, causando ao patrimônio estatal um prejuízo estimado equivalente a cerca de R$ 4,7 bilhões, segundo o Tribunal de Contas húngaro.

No início da semana passada, Aron Orbán, irmão mais novo de Viktor Orbán, também foi colocado em prisão preventiva sob acusação de tráfico de pessoas. Segundo as investigações, ele faria parte de uma rede que levava cidadãos vietnamitas à Hungria utilizando documentos falsificados.

Os casos não são apenas politicamente explosivos. Eles atingem o núcleo de um sistema que, por 16 anos, apresentou-se como motor de uma renovação cristã, conservadora e nacionalista. Viktor Orbán prometeu aos húngaros defender os interesses do povo e da nação contra migrantes irregulares, multinacionais estrangeiras, Bruxelas e o que chamava de elite liberal europeia corrupta.

Agora, ex-integrantes do governo, aliados próximos e familiares do ex-primeiro-ministro são investigados por corrupção e abuso de poder.

A ironia mais marcante é que, enquanto Orbán fazia duras campanhas contra a imigração irregular, seu próprio irmão é acusado de lucrar justamente com a entrada ilegal de migrantes na Hungria.

Luxo pago com dinheiro público

A Promotoria acusa Seszták de ter recebido, entre 2015 e 2018, cerca de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) em propinas, em conjunto com o então chefe da administração estatal de patrimônio.

No centro das acusações está uma suposta compra superfaturada de ônibus para a empresa pública Volánbusz. Há ainda suspeitas de corrupção no setor da construção civil.

O caso envolvendo György Matolcsy e o Banco Nacional da Hungria (MNB) é ainda mais amplo. Veículos de imprensa húngaros o descrevem como um dos maiores escândalos financeiros da história recente do país e até da Europa.

Durante sua gestão, Matolcsy destinou cerca de 266 bilhões de florins húngaros (cerca de R$ 4,7 bilhões) dos recursos do MNB para fundações criadas por ele próprio. Oficialmente, elas deveriam financiar projetos de educação e pesquisa.

Posteriormente, a administração desses recursos foi transferida para a empresa de investimentos Optima, que aplicou o dinheiro em imóveis, títulos financeiros e participações empresariais.

Em torno da Optima surgiu uma complexa rede de empresas financeiras, na qual o filho de Matolcsy, Ádám Matolcsy, teria desempenhado papel central. Segundo os investigadores, a família e seus parceiros comerciais teriam financiado um estilo de vida luxuoso com recursos das fundações. Enquanto o pai está preso, o filho é atualmente procurado internacionalmente.

Comércio de vistos

As acusações contra Aron Orbán apontam que ele teria usado suas conexões familiares e políticas para obter vistos para cidadãos vietnamitas nos países do Espaço Schengen em troca de altas taxas de intermediação.

As investigações envolvem mais de 100 vietnamitas. Oficialmente, eles participariam de cursos universitários de curta duração. Na prática, porém, a maioria teria seguido viagem para países da Europa Ocidental ou permanecido na Hungria após o vencimento dos vistos.

Diversos comentaristas húngaros afirmam que o Fidesz vive hoje uma crise existencial inédita.

O cientista político Róbert László, do instituto Political Capital, afirmou em um podcast do portal 24.hu que as imagens dos maços de dinheiro encontrados na floresta reforçaram a percepção crescente de que a Hungria sob Orbán teria funcionado como um "Estado mafioso".

"O Fidesz é inconcebível sem Viktor Orbán, mas, com Orbán, é impossível fazer com que o legado de seu governo seja esquecido."

Segundo ele, o partido chegou a um ponto decisivo: precisa reconhecer e enfrentar o fato de que tudo isso ocorreu enquanto estava no governo.

Escudo de proteção para Orbán

Márton Gergely, editor-chefe da revista semanal HVG, escreveu que o Fidesz deixou de ser um projeto político e tornou-se um mecanismo de proteção para Orbán e seu círculo próximo.

Segundo ele, não existe uma discussão honesta dentro do partido sobre como reagir à "Operação Purgatório", pois isso exigiria admitir quem se beneficiou de esquemas de corrupção durante os anos de governo Orbán.

Um episódio no Parlamento, nessa segunda-feira (16/11), reforçou essa avaliação. Quando o líder da bancada do Fidesz, János Bóka, declarou que "todo abuso de confiança e toda apropriação indevida de patrimônio público são inaceitáveis", apenas poucos parlamentares de seu próprio partido aplaudiram.

Após a prisão do irmão, Viktor Orbán também passou a se apresentar como vítima das investigações. "Eu sou o alvo. Meu irmão mais novo é apenas um instrumento", declarou ao portal Ultrahang, que é próximo ao Fidesz.

Questionado sobre por que não visita o irmão na prisão, respondeu com ironia: "Acho que a mídia adoraria ter uma foto minha entrando em um presídio."