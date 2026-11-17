Mahima Kapoor O Japão mobilizou caças para alertar as "suspeitas aeronaves russas" que entraram em seu espaço aéreo [foto ilustrativa de setembro de 2025]

O Japão deslocou aviões de combate em seu espaço aéreo depois que duas aeronaves suspeitas de serem russas entraram em seu território na manhã desta terça-feira (17/11).

Tóquio afirmou que apresentou um "protesto muito firme" a Moscou após o ocorrido.

Japão apresenta protesto à Rússia por violação do espaço aéreo

As aeronaves entraram no espaço aéreo japonês próximo à ilha de Okinoshima, no sudoeste do Japão, pouco depois das 4h da manhã de terça-feira no horário local (16h de segunda-feira no horário de Brasília), informou o secretário-chefe do Gabinete japonês, Minoru Kihara.

"A violação do nosso espaço aéreo nacional por aeronaves russas não é apenas uma grave violação à soberania do nosso país, mas também uma ameaça à nossa segurança, sendo completamente inaceitável", declarou Kihara.

"Apresentamos um protesto muito firme à Rússia por meio dos canais diplomáticos e exigimos com veemência medidas para evitar qualquer recorrência", acrescentou.

O Japão já havia apresentado um protesto semelhante à Rússia em 2024, depois que um avião de patrulha russo entrou três vezes em seu espaço aéreo, no primeiro incidente confirmado desde 2019.

Kihara afirmou que as aeronaves atravessaram o Estreito de Tsushima e passaram entre a ilha de Yonaguni e Taiwan antes de seguir rumo ao Oceano Pacífico.

Tensões crescentes nas relações entre Japão e Rússia

As relações entre Japão e Rússia se deterioraram nas últimas semanas após a prisão de um jornalista japonês sob acusações de espionagem e o confisco de quatro ativos da Japan Tobacco pela Rússia.

Rússia e Japão mantêm há décadas umadisputa sobre o status de várias ilhas no Oceano Pacífico. Nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética assumiu o controle das Ilhas Curilas do Japão. A disputa territorial está por trás do fato de os dois países jamais terem assinado um tratado de paz formal para encerrar oficialmente as hostilidades.

No entanto, as relações se agravaram ainda mais depois que Tóquio aderiu às sanções internacionais contra Moscou por causa da guerra na Ucrânia.

Aeronaves russas também teriam entrado em zona de defesa da Coreia do Sul

A suposta violação registrada nesta terça-feira ocorre pouco depois de a Coreia do Sul informar que também mobilizou caças e realizou manobras táticas após várias aeronaves militares russas entrarem em sua zona de identificação de defesa aérea nas primeiras horas da manhã de terça-feira.

Uma zona de identificação de defesa aérea não é um espaço aéreo soberano, mas sim uma área de segurança onde os países identificam aeronaves que se aproximam de seu território.

Em geral, espera-se que aeronaves militares notifiquem o país responsável pela zona em questão antes de entrar nela, embora isso não seja uma exigência legal.

ip (afp, its, ap)