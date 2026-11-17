Redação DW Deutsche Bank é o maior banco da Alemanha e já teve imagem desgastada por escândalos anteriores

O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, foi alvo de novas acusações de má conduta após um consórcio internacional da imprensa divulgar, nesta terça-feira (17/11), uma extensa investigação conjunta potenciais que aponta relações com oligarcas russos, com o presidente americano Donald Trump, com o criminoso sexual Jeffrey Epstein e com o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual.

Segundo as reportagens, o Deutsche Bank negligenciou diversos avisos da própria equipe de compliance, inclusive sobre potenciais crimes financeiros envolvendo negócios lucrativos com clientes de alto risco, a fim de preservar interesses comerciais.

As conclusões da investigação, que se baseou na análise por 200 jornalistas de 15 milhões de documentos vazados anonimamente, reacendem dúvidas sobre os mecanismos de controle interno da instituição, que deveriam garantir o cumprimento de sanções internacionais e de regras para o combate à lavagem de dinheiro.

Os resultados foram publicados por diversos veículos de comunicação, incluindo Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, New York Times, a emissora pública alemã ZDF, o jornal austríaco Der Standard. No Brasil, os cerca de 15 milhões de documentos também foram compartilhados com o site Agência Pública.

Os vazamentos tratam dos negócios do Deutsche Bank ao longo dos últimos 20 anos. A maior instituição financeira da Alemanha já vira sua reputação ameaçada anteriormente por escândalos, além de ter sido usado para lavagem de dinheiro por oligarcas, criminosos e espiões russos entre 2010 e 2015, conforme revelaram outras investigações no passado.

O atual diretor-presidente, Christian Sewing, que assumiu o cargo em 2018, teria se encarregado de reestruturar a instituição, a fim de garantir o cumprimento de regulações. Também estes esforços são agora colocados em xeque, e o próprio executivo é nominalmente citado nos documentos.

Laços com oligarcas russos

As investigação detalham, entre outros aspectos, como o Deutsche Bank cortejou oligarcas e buscou expandir suas operações na Rússia pouco antes da invasão da Ucrânia em 2022, apesar dos alertas sobre riscos regulatórios e de lavagem de dinheiro.

Documentos citados pelos veículos de imprensa indicam que Sewing esteve entre os participantes do grupo de trabalho que elaborou a estratégia para a Rússia.

As reportagens também apontam que a retirada do banco do mercado russo, anunciada após a invasão da Ucrânia, continua incompleta. Até o ano passado, o Deutsche Bank ainda empregava 162 pessoas no país, e sua subsidiária local registrou lucro antes dos impostos de 61 milhões de euros (R$ 387 milhões).

Epstein e Trump

Os dados contêm novos detalhes sobre a longa relação de negócios do banco com Epstein. O Deutsche Bank teria identificado transações suspeitas de quase 600 milhões de dólares, quase o dobro do que se sabia anteriormente, e manteve o magnata como cliente por mais de cinco anos, até ele aparentemente fechar suas contas em julho de 2019.

O banco também é acusado de ter divulgado acidentalmente os documentos fiscais de Trump a um consultor tributário externo em 2017, durante seu primeiro mandato, fato que o Deutsche Bank teria mantido em segredo da Casa Branca. Na época, Trump se recusava veementemente a divulgar suas declarações de imposto de renda.

Há, além disso, indicações de que o banco criou esquemas controversos de otimização tributária para clientes ricos, bem como de que redes criminosas conseguiram movimentar dinheiro por meio da instituição.

Os documentos ainda oferecem informações sobre negócios de armas envolvendo países considerados problemáticos, o apoio do banco a clientes de setores com forte impacto ambiental e a manutenção de contas para doações destinadas ao partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), apesar de oposição interna.

André Esteves

Já André Esteves, controlador do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG, aparece em trocas de e-mail internas do Deutsche Bank como alvo de duras críticas de um dos principais executivos da instituição. De acordo com a Agência Pública, em mensagens de 2018, o então chefe global de commodities do banco alemão, John MacNamara, afirmou que se recusava a fazer negócios com empresas ligadas ao BTG.

McNamara comparou o banqueiro brasileiro a um "picareta" que apenas teria adquirido uma aparência de respeitabilidade ao longo dos anos. Segundo MacNamara, a desconfiança vinha de um episódio anterior envolvendo a reestruturação da empresa Selecta, na qual o Deutsche Bank era credor.

Os documentos mostram, porém, que a visão de MacNamara estava longe de ser consenso dentro do Deutsche Bank. Outros executivos defenderam a manutenção da relação com o BTG, descrito em e-mails internos como um dos clientes mais lucrativos do banco na América Latina.

A divergência surgiu durante discussões sobre o financiamento de ativos petrolíferos na Nigéria ligados a um negócio entre BTG e Petrobras. Embora o Deutsche Bank tenha acabado ficando de fora da operação naquele momento, a reportagem aponta que, após a saída de MacNamara, o banco voltou a avaliar sua participação em negociações envolvendo o grupo de André Esteves.

Banco sai em defesa própria

O Deutsche Bank não contesta a autenticidade dos registros, embora os descreva como "supostos documentos internos" e ressalte que alguns dos episódios citados ocorreram há mais de duas décadas.

O banco afirmou que analisou as questões levantadas pela investigação com as autoridades reguladoras na época e destacou ter investido 7 bilhões de euros entre 2019 e 2025 para reforçar seus sistemas de controle.

Segundo a instituição, hoje ela é "um banco diferente", apontando para lucros recordes registrados em 2025 e para avanços obtidos na área de compliance.

Governo pede transparência

O presidente do conselho de supervisão do Deutsche Bank, Alexander Wynaendts manifestou apoio a Sewing, afirmando não ter visto "nenhuma nova descoberta nas reportagens atuais".

As ações do banco despencaram nesta terça-feira, caindo 6% pouco após a abertura da bolsa de Frankfurt.

O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, pediu "total transparência" ao banco sobre falhas cometidas no passado e "sobre como pretende evitá-las de forma eficaz no futuro." Ele acrescentou que autoridades regulatórias e de investigação devem examinar cuidadosamente as atividades do banco.