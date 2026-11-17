Kersten Knipp Soldado chinês durante manobras conjuntas com o Camboja em maio de 2024

Manter boas relações com os vizinhos é algo essencial. Foi provavelmente por isso que, no início de novembro, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, convidou seus colegas de Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia e Mianmar para Pequim. Lá, os seis países concordaram em ampliar a cooperação econômica e de segurança.

A visita é apenas mais um exemplo da crescente influência da China no Sudeste Asiático. No entanto, não se trata apenas de comércio ou infraestrutura, mas também, cada vez mais, de cooperação militar.

Nova base aérea no Laos

Um exemplo aconteceu no fim de setembro, quando China e Laos inauguraram um centro conjunto de apoio e treinamento militar ao norte da capital laosiana, Vientiane. Inicialmente, a ideia é que pilotos da força aérea do Laos sejam treinados no aeródromo de Ban Keun, que se encontra no local.

No início de 2025, Pequim ampliou sua presença na base naval de Ream, no Camboja. Situada no Golfo da Tailândia, a instalação é utilizada pela China para logística e treinamento. E embora navios japoneses e vietnamitas possam visitar o porto, eles atracam em um cais ao sul, e não está claro se outras marinhas têm acesso às mesmas instalações nas mesmas condições que a China.

"Ainda veremos como Ban Keun [o aeroporto no Laos] mudará o acesso militar da China ao Sudeste Asiático", afirma Marco Bünte, professor de política asiática da Universidade de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha.

Nos últimos anos, a China ampliou significativamente a influência econômica na região. A ferrovia China-Laos e outros projetos de infraestrutura conectam ambos os países de forma mais estreita. Além disso, o Laos possui uma elevada dívida com a China.

Bünte destaca que Laos e Camboja já são parceiros militares próximos de Pequim há algum tempo, e que o novo centro militar em Vientiane é mais um passo no aprofundamento dessa cooperação. Dessa forma, "a China ganharia profundidade estratégica no Sudeste Asiático continental", explica Bünte. "Isso também daria ao país melhor acesso militar ao Mar do Sul da China."

Johann Fuhrmann, chefe do escritório da Fundação Konrad Adenauer em Pequim, ressalta que é preciso distinguir entre o treinamento de pilotos laosianos e um eventual uso futuro das instalações pelas forças armadas chinesas. "A China ganha influência quando participa da definição do treinamento e das operações dessas instalações ao longo de vários anos", diz Fuhrmann à DW.

Aviões chineses no Laos

Mas ninguém deveria subestimar o posicionamento militar de Pequim, prossegue Bünte. "A China está expandindo suas capacidades operacionais militares aqui, embora eu não falaria em hegemonia militar, porque ela ainda não alcançou esse nível", afirma o professor.

Em relação à base aérea no Laos, a China afirma que pilotos laosianos serão treinados ali. Mas, além de aeronaves de transporte militar e helicópteros, o Laos possui apenas três aeronaves leves de combate fabricadas pela empresa russa Yakovlev.

Segundo a publicação especializada FlightGlobal, outras quatro aeronaves K-8 - jatos chineses de treinamento com capacidade de ataque leve - estão em serviço no país. Imagens de satélite analisadas pela agência Reuters no início de outubro mostraram oito aviões K-8 na base no Laos, embora isso não signifique necessariamente que estejam estacionadas ali de forma permanente.

Fuhrmann não acredita que se deva tirar conclusões precipitadas. "A ideia de um corredor aéreo chinês é mais um cenário futuro do que algo já comprovado", afirma.

Por exemplo, a pista de Ban Keun tem apenas 2.000 metros de comprimento, o que a torna curta demais para grandes bombardeiros chineses. Essas aeronaves normalmente exigem pistas de 3.000 metros.

A questão crucial é quais direitos serão concedidos à China, questiona Fuhrmann. "A China terá de obter a aprovação do governo local para cada novo uso? Ou existem compromissos de longo prazo que ambas as partes podem invocar, mesmo em períodos de crise?"

Os países vizinhos reagem de maneiras diferentes ao que parece ser a crescente influência da China no Laos, Camboja e Mianmar, já que esses países são considerados mais próximos de Pequim.

Outras nações do Sudeste Asiático estão adotando uma postura de equilíbrio, buscando ampliar suas relações com a China sem romper os laços com os Estados Unidos e mantendo também conexões econômicas com outros países ocidentais. O envolvimento chinês oferece a eles opções adicionais, e Pequim quer explorar essas possibilidades. Segundo Bünte, esse movimento representa um pragmatismo por parte desses países menores.

"No geral, essas nações […] tentam manter o maior número possível de opções em aberto", observa.

China: "atividades não são direcionadas a terceiros"

Vietnã e Filipinas observam esses acontecimentos com atenção especial, pois ambos têm disputas territoriais com Pequim no Mar do Sul da China. Mas o Vietnã também possui laços históricos estreitos com o Laos e treinou suas próprias forças militares no país.

No início de novembro, o governo vietnamita declarou que qualquer cooperação militar deve servir à paz e à estabilidade e fez referência ao Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático, conhecido como Tratado da Asean. A China não é membro da Asean, mas também afirmou que suas atividades não são direcionadas contra terceiros.

"Até agora, esses são passos isolados", acrescenta Bünte. "Teremos de esperar para ver se isso levará a uma aliança militar mais ampla nos próximos anos."

Fuhrmann afirma que os países ocidentais deveriam ajudar a fortalecer os países menores da região e levar seus interesses a sério. "Em última análise, um contrapeso só pode ser alcançado por meio de contribuições concretas, e não por meio de alertas ou reprimendas vindos da Europa", afirma.