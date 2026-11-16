Sandra Weiss Grande volume de visitantes vem risco para sobrevivência do Machu Picchu, no Peru, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo

A América Latina é atualmente uma das regiões turísticas mais dinâmicas do mundo. Segundo a ONU Turismo, agência das Nações Unidas voltada à atividade, as chegadas internacionais à América do Sul cresceram 7% no ano passado, enquanto a América Central registrou aumento de 5%, ambos acima da média global.

Mas esse boom tem um preço: o turismo de massa. Em alguns destinos, o grande volume de visitantes está criando problemas ambientais e sociais, alimentando tensões e levantando dúvidas sobre quem realmente se beneficia dessa atividade econômica.

Um exemplo famoso é Machu Picchu, a cidadela inca no Peru, que recebe até 5,6 mil visitantes por dia. Em 2025, o órgão de fiscalização oficial do país alertou que estavam sendo vendidos mais ingressos do que o permitido, o que poderia colocar o sítio na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco. O Comitê do Patrimônio Mundial da agência também já manifestou preocupação.

Na tentativa de proteger as Ilhas Galápagos e seus ricos ecossistemas, que inspiraram o naturalista britânico Charles Darwin, o Equador dobrou a taxa de entrada para visitantes estrangeiros, elevando-a para 200 dólares em 2024 (cerca de R$ 1.135 na cotação atual). Mesmo assim, cresce a pressão para a construção de novos hotéis e apartamentos turísticos.

Já na Cidade do México, o influxo de turistas e nômades digitais em bairros como Roma e Condesa provocou protestos devido ao aumento dos aluguéis.

O que pode ser feito para tornar o turismo mais inclusivo e sustentável? Essa é uma das principais questões do setor. Durante a ITB Americas, feira internacional de turismo realizada em Guadalajara, no México, a DW questionou especialistas sobre as perspectivas.

Do nicho para o mercado mais amplo

Richard Bazan é gerente regional para as Américas da Planeterra, organização sem fins lucrativos que promove e apoia o turismo de base comunitária. Ele observa o surgimento de várias tendências: os grupos de viajantes estão ficando menores, e os turistas procuram experiências mais intimistas.

"Antes, grupos de vinte pessoas viajavam juntos. Agora, são quatro ou cinco", afirma ele à DW.

O chamado turismo "positivo para a natureza" também está ganhando força, com programas de viagem que ajudam a financiar, por exemplo, projetos de reflorestamento. Bazan disse que até mesmo os resorts all-inclusive estão percebendo que não podem mais se isolar do ambiente ao redor. Em vez disso, precisam oferecer experiências autênticas que conectem os visitantes ao destino.

"O turismo de base comunitária não é mais um nicho", disse.

A pressão por mudanças também vem dos próprios viajantes. De acordo com a pesquisa anual de 2025 da Booking.com, realizada com 32 mil pessoas em 34 países, 93% afirmaram querer fazer escolhas de viagem mais sustentáveis. Pela primeira vez, mais da metade dos entrevistados (53%) declarou estar consciente do impacto do turismo nas comunidades locais, e não apenas no meio ambiente.

Comunidades sabem o que é melhor para suas terras

Para Sarah Payne, diretora do Reset Tourism Fund, da UnTours Foundation, o problema central está no modelo tradicional de negócios do turismo, em que grande parte do dinheiro gerado não chega às comunidades locais - justamente as pessoas que convivem diariamente com a chegada dos visitantes.

"O acesso ao financiamento é fundamental, mas extremamente difícil para as comunidades", explica ela. Os produtos financeiros disponíveis no mercado tendem a ser caros e pouco flexíveis, já que o turismo é considerado um setor de alto risco. A fundação oferece empréstimos com juros baixos e condições de pagamento mais flexíveis. Seu princípio orientador é que as próprias comunidades geralmente sabem o que é melhor para suas terras.

Sebastián Muñoz, cofundador da Rutopia, plataforma especializada em ecoturismo e turismo comunitário, levou sua experiência no setor sem fins lucrativos para o empreendedorismo social. Ele acredita que os passeios precisam ser desenvolvidos em parceria com as comunidades, para que elas sintam que são protagonistas do processo, em vez de enxergar as iniciativas como algo imposto de fora.

Bazan, por sua vez, defende que o turismo de base comunitária não seja tratado como um projeto humanitário, mas sob uma perspectiva de mercado: entender o que os visitantes procuram e, a partir daí, planejar em conjunto com a comunidade local. Em outras palavras, construir pontes entre esses dois mundos.

"Não é sustentável criar um produto se ninguém vier vivenciá-lo", afirmou.

O desafio: repensar o crescimento

A grande questão é como crescer sem abrir mão da sustentabilidade. Para Bazan, essa decisão não pertence à indústria do turismo. As próprias comunidades devem decidir como desejam se desenvolver, e agentes externos não deveriam pressioná-las. O papel desses atores, afirmou, é amplificar as vozes locais, e não levar soluções ou investimentos prontos.

"Precisamos aprender a ouvir", disse.

Muñoz reconhece que o impacto do turismo comunitário é difícil de medir, porque seus efeitos sociais vão além dos números. Ele cita o exemplo de uma comunidade indígena mixteca, no México, que recebe turistas interessados em aprender o idioma local. A partir disso, crianças que hoje falam apenas espanhol começaram a frequentar as aulas e a pedir aos avós que também lhes ensinassem a língua indígena.

Para Muñoz, o turismo de base comunitária pode ser uma ferramenta poderosa para valorizar a diversidade cultural e regional. Trata-se de criar valor no longo prazo e, segundo ele, é justamente aí que está a verdadeira experiência para os visitantes.

Os especialistas concordam que a mudança é lenta. Mas defendem que o esforço vale a pena: se houver mais respeito pelas populações locais e pelos ambientes visitados, no final das contas, todos voltam para casa mais satisfeitos.