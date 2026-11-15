Redação DW Marinha francesa descreveu operação como inédita após apreender mais de cem quilos de cocaína

A Marinha da França interceptou no oceano Atlântico uma embarcação semissubmersível que transportava várias toneladas de cocaína, reportaram neste domingo (15/11) autoridades do país.

Quando a fragata da Marinha se aproximou da embarcação, que navegava sem bandeira, três pessoas a bordo se lançaram ao mar. Segundo o relato das autoridades francesas, os fatos ocorreram na quinta-feira.

Ao mesmo tempo em que os suspeitos saltavam na água, um quarto integrante do grupo acionou um mecanismo para provocar o afundamento da embarcação. Ela, então, submergiu em menos de três minutos, impedindo a contagem exata de toneladas de droga a bordo.

A embarcação foi classificada pela França como "artesanal ou semiartesanal" e "projetada para navegar rente à superfície da água", detalha comunicado emitido pelas autoridades.

Carga perdida

Os militares franceses resgataram todos os ocupantes, que foram detidos. Foram recuperados 146 quilos de droga, e o restante da carga afundou junto com o semissubmersível.

A operação foi classificada como "inédita" para a Marinha francesa. A ação contou com o apoio de um helicóptero francês e de uma aeronave de patrulha marítima dos Estados Unidos, sob controle da agência interinstitucional antidrogas americana.

A operação foi realizada no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

ht (AFP, EFE, DW)