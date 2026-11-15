Redação DW Fronteira entre Estônia e Rússia será fechada a partir de dezembro, repetindo medida da Finlândia em 2023

O governo da Estônia anunciou neste domingo (15/11) que decidiu fechar a sua fronteira com a Rússia a partir de 1º de dezembro. Na véspera, uma fábrica de drones para fins militares foi alvo de uma tentativa de incêndio criminoso, rotulado pelas autoridades do país báltico como suposto ato de sabotagem pela inteligência militar russa.

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, o seu governo obteve "provas claras" de que o ataque frustrado, nos arredores de Tallinn, foi ordenado pelo vizinho.

"A Rússia deve compreender que ações hostis contra a Estônia têm consequências. Tentativas de intimidar, desestabilizar ou enfraquecer nossa segurança não ficarão sem resposta," acrescentou.

Tsahkna ainda declarou que o fechamento da fronteira fortalecerá os esforços para impedir a evasão das sanções impostas ao Kremlin. A passagem para a Estônia é uma das poucas ainda utilizadas para viagens terrestres entre a Rússia e a União Europeia (UE).

Oito pessoas detidas

Oito pessoas, cujas nacionalidades não foram divulgadas, foram detidas por suposta ligação com o ataque.

A tentativa não afetou as operações da fábrica da empresa Threod Systems porque foi impedida pela equipe de segurança da própria companhia, que produz, entre outros equipamentos, drones de reconhecimento e de ataque.

Atualmente, a Estônia mantém em funcionamento três postos fronteiriços com a Rússia: Narva, o mais movimentado, além de Luhamaa e Koidula.

A Finlândia fechou a própria fronteira com a Rússia em 2023. Assim, as únicas fronteiras terrestres ainda operacionais entre a UE e a Rússia são as da Estônia e da Letônia, desconsiderando o pequeno enclave russo de Kaliningrado, que faz fronteira com a Lituânia e a Polônia.

Clima de guerra híbrida

O risco de sabotagem russa está no centro da atmosfera de "guerra híbrida" em vários países da Europa.

As Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) consideram-se diretamente ameaçadas por possíveis atos de sabotagem russos, segundo um documento interno citado no mês passado por reportagens do jornal Süddeutsche Zeitung e da emissora WDR.

Esse risco é classificado, pela primeira vez, como "significativo". Trata-se da segunda categoria de risco mais alta nas Forças Armadas.

Em agosto, um drone carregado com explosivos foi interceptado no aeroporto de Leipzig/Halle, próximo a aeronaves de transporte ucranianas. O governo alemão responsabilizou a Rússia.

Depois, na semana passada, algumas autoridades europeias suspeitavam que a Rússia poderia estar por trás de ameaças de bomba falsas contra escolas em diferentes países, como parte de uma suposta campanha destinada a perturbar a vida cotidiana em países europeus que apoiam a Ucrânia na guerra iniciada em 2022.

A Rússia, por sua vez, rejeita há muito tempo as acusações, atribuindo-as a uma "ação antirrussa" pelos vizinhos europeus.

ht (EFE, AFP, DW)