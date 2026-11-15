Redação DW IA ajuda os perfumistas a identificar óleos com propriedades que, por tentativa e erro manual, levariam anos para serem desenvolvidas

Pode haver um toque de bergamota nas notas de saída, seguido por uma íris adocicada, mas, segundo especialistas do setor, uma dose notável de inteligência artificial (IA) está surgindo nos novos perfumes.

O tradicional mundo da perfumaria não pôde ignorar as novas tecnologias e os algoritmos, embora o setor insista que a experiência sensorial humana jamais poderá ser totalmente substituída.

A gigante americana de cosméticos Estée Lauder inaugurou, em 2025, a Maison des Parfums, um centro de inovação em perfumaria em Paris. Para Lucas Nanini, vice-presidente de inovação em fragrâncias do grupo, a IA oferece muitas vantagens, especialmente na criação de novas formulações - como um óleo de textura mais leve sobre a pele, que ele faz questão de que os visitantes do local experimentem.

"A IA nos permite trabalhar no que chamamos de 'paradoxos'", explicou Nanini. "Um paradoxo seria, por exemplo, como criar um óleo que seja rico, mas, ao mesmo tempo, leve o suficiente para poder ser difundido?"

A IA ajuda os perfumistas a identificar óleos com propriedades que, por meio de tentativas e erros manuais, levariam anos para serem desenvolvidas.

A inteligência artificial também auxilia em tarefas regulatórias. Nanini destacou o tempo necessário para verificar se cada ingrediente de um perfume é permitido em diferentes países.

Com um único clique, ele agora consegue conferir se um determinado ingrediente - dentre os mais de mil utilizados - é permitido em um país específico, bem como qual a concentração máxima autorizada.

A IA também pode ser empregada na busca por moléculas que substituam certos ingredientes de origem animal.

A civeta, substância extraída das glândulas da civeta africana e de outros felídeos da mesma família, era tradicionalmente usada para conferir um tom almiscarado aos perfumes, mas seu uso foi abandonado diante de protestos em defesa dos direitos dos animais.

Fragrâncias mais rápidas

A International Flavors and Fragrances (IFF), outra grande empresa americana do setor, estima que a IA reduz entre 25% e 30% o tempo necessário para desenvolver e produzir um perfume. Com os perfumes de nicho conquistando uma fatia maior de um mercado em expansão, empresas como a suíça Givaudan e a francesa Robertet têm investido pesadamente em ferramentas que as ajudem a descobrir novas moléculas.

A IFF desenvolveu suas próprias ferramentas de IA, utilizando décadas de dados coletados internamente.

Uma delas sugere ingredientes que se complementam e é utilizada pelo perfumista da IFF, Tanguy Guesnet. "Todo perfumista busca aquele 'acorde' - aquela combinação - que despertará a emoção de amanhã", diz ele.

A ferramenta analisa as moléculas presentes em um determinado ingrediente e sugere outros que possuam características semelhantes. A essência de hortelã, por exemplo, contém mentona; a ferramenta pode, então, propor outros ingredientes que também incluam esse composto.

"Algumas combinações podem parecer óbvias, enquanto outras podem soar um tanto inusitadas - mas é justamente aí que reside a riqueza da ferramenta", afirma Guesnet.

"Ela estimula a criatividade, permitindo-me considerar combinações altamente originais."

Nem todos, contudo, estão convencidos pela revolução da IA. Guillaume Teule, cofundador da casa de fragrâncias francesa Helius, ressalta que mantém o controle sobre o desenvolvimento de cada aroma. "Preservo a minha própria visão."

"Assim como na música, surgem ressonâncias e dissonâncias quando começamos a alterar os ingredientes - e são justamente essas dissonâncias que se tornam interessantes, algo que só um ser humano sabe como explorar de maneira eficaz", explica.

"Não acredito que qualquer IA teria sugerido o 'Angel'", diz ele, referindo-se à fragrância - classificada como "gourmand" - de Thierry Mugler, lançada em 1992 e considerada revolucionária por suas notas adocicadas.

"Foi como uma pedra lançada em um lago, quando surgiu pela primeira vez", comenta Teule.

md (AFP, ots)