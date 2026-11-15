Amir Soltanzadeh O movimento "Mulher, Vida, Liberdade" deu força para que mais mulheres rejeitem o véu obrigatório

Tornou-se uma cena cada vez mais comum em todo o Irã: mulheres que aparecem em público sem usar o hijab. Essa é uma das mudanças sociais mais visíveis desde os protestos de 2022 liderados pelo movimento "Mulher, Vida, Liberdade", desencadeados após a morte de uma jovem sob custódia policial depois de ter sido presa por alegadamente usar o lenço na cabeça de forma inadequada.

As autoridades não conseguiram restaurar o nível de fiscalização nas ruas que existia antes dos protestos. Mas o recuo relativo das chamadas patrulhas da "polícia da moralidade" não significa que a obrigatoriedade do hijab tenha desaparecido.

Agora, autoridades e grupos conservadores testam diferentes formas de resistir a essa mudança e contornar as manifestações de repúdio nas ruas.

O chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei, pediu recentemente medidas contra o que descreveu como "anomalias" sociais, "indecência" e "nudez", instando promotores a coordenarem ações com a polícia, órgãos de inteligência e instituições governamentais. Apoiadores da obrigatoriedade do hijab têm divulgado campanhas online que incentivam o boicote a empresas administradas por mulheres que não seguem o código de vestimenta do Estado.

O resultado é uma forma mais fragmentada de fiscalização, na qual as patrulhas policiais perdem espaço, e a vigilância avança em instâncias do cotidiano, como nos locais de trabalho.

Regime iraniano recorre à pressão social

As campanhas de boicote online incentivam consumidores a apoiar comerciantes que observam o uso do hijab, o que seus apoiadores descrevem como "consumo consciente". Uma advogada de Teerã avalia que essas campanhas têm o potencial de aprofundar divisões sociais mais do que de estimular a adesão a uma norma social.

"Esta é uma tentativa deliberada de categorizar as pessoas por identidade e colocá-las umas contra as outras", afirma, sob condição de anonimato por questões de segurança. Ela argumenta que incentivar pressão econômica contra pessoas exclusivamente por causa de sua aparência vai além do direito individual de escolher onde comprar.

"Quando sanções econômicas são impostas a eles [ao regime], eles chamam isso de pressão, injustiça e guerra econômica. Mas, quando usam a mesma lógica internamente para forçar uma parte da sociedade a mudar seu comportamento, isso vira 'apoio aos valores'."

Ela também questiona a suposição de que mulheres que seguem um único padrão de vestimenta representariam de forma exclusiva os valores sociais iranianos. "A realidade da sociedade iraniana é muito mais complexa do que isso."

Há relatos nas redes sociais de mulheres iranianas impedidas de acessar clínicas e bancos por não estarem usando o lenço na cabeça.

Corpos são políticos

Shirin Shams é uma ativista política iraniana exilada e diretora da Women's Revolution Organization, entidade que defende o secularismo, a libertação das mulheres e os direitos humanos no Irã. Para ela, as recentes campanhas voltadas contra mulheres que abandonam o hijab obrigatório são uma tentativa de reviver divisões sociais enfraquecidas durante o movimento "Mulher, Vida, Liberdade".

"A República Islâmica tenta há anos dividir as mulheres de acordo com suas roupas", afirma a ativista, que vive na Alemanha. Shams descreve o hijab obrigatório como um dos traços ideológicos mais fortes do Estado iraniano e argumenta que a ampla presença de mulheres sem lenço na cabeça mostra o quanto a realidade social se distanciou das expectativas oficiais.

Na avaliação dela, essas campanhas vão além da questão das roupas e representam um esforço para reconstruir uma fronteira entre mulheres que obedecem às regras e aquelas que não obedecem.

Saeed Paivandi, professor da Universidade de Lorena, na França, afirma que o conflito reflete uma disputa mais ampla pelo controle social. Segundo ele, as autoridades iranianas passaram anos criando distinções entre mulheres consideradas "adequadamente" cobertas pelo véu e aquelas oficialmente classificadas como "mal veladas" ou "sem véu".

"O governo está mais uma vez transformando o corpo das mulheres em uma questão social, moral e até de segurança", ressalta Paivandi.

Segundo ele, uma mulher sem lenço na cabeça não é vista apenas como alguém fazendo uma escolha individual. Para setores do establishment político, ela também representa um desafio visível à ordem ideológica.

Conservadores versus a realidade moderna

Embora o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tenha falado repetidamente sobre coesão social e unidade nacional, figuras conservadoras do Judiciário e da política continuam exigindo uma aplicação mais rigorosa das regras de vestimenta. Isso aumenta a instabilidade e expõe divergências dentro da política iraniana.

Alguns grupos parecem conscientes dos custos sociais e políticos de uma volta dos confrontos em larga escala entre polícia e mulheres. Outros setores do poder, porém, não estão dispostos a aceitar a normalização da presença de mulheres em público sem hijab.

Como resultado, nem o antigo sistema de fiscalização massivo nas ruas acaba, nem caem por terra as regras obrigatórias de vestimenta. Em vez disso, a pressão pode surgir de forma intermitente por meio dos tribunais, dos locais de trabalho, das empresas, de procedimentos administrativos e de campanhas sociais.

Fiscalização sem a "polícia da moralidade"

Paivandi acredita que a coerção direta alcançou seu limite, e que os defensores dos códigos islâmicos de vestimenta estão procurando novas formas de fazer cumprir essas regras. Isso pode transferir parte do peso da fiscalização das instituições estatais para a própria sociedade.

Um funcionário de banco, uma recepcionista de clínica, um empregador, um comerciante ou um cliente podem acabar envolvidos na aplicação desses padrões mesmo sem a presença de um policial, o que torna cada vez mais nebulosa a fronteira entre lei, escolha pessoal e pressão ideológica.

Paivandi também alerta que associar religião à humilhação, à exclusão e à coerção pode afastar ainda mais os jovens iranianos das instituições religiosas. Segundo ele, mulheres que optam por usar o hijab também podem ser arrastadas para um confronto que não escolheram, caso suas roupas sejam apresentadas como um marcador de lealdade política.