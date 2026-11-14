Foto: Reprodução "Já disse várias vezes: a Ucrânia não se retira e não cede seu território a terroristas", afirmou Zelenski

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado (14/11) que, durante as negociações trilaterais em Abu Dhabi, os Estados Unidos levantaram pela primeira vez a possibilidade de admitir a Ucrânia na Otan, caso suas forças se retirem das áreas que ainda controlam no Donbass.

"Já disse várias vezes: a Ucrânia não se retira e não cede seu território a terroristas. Os americanos levantaram a questão: 'E se a Ucrânia entrar na Otan, ela se retirará do Donbass?'. Foi a primeira vez (que disseram isso)", declarou Zelenski em entrevista coletiva, segundo a agência de notícias Ukrinform.

"Estamos discutindo com os parceiros um pacote de segurança integral que eles possam nos oferecer durante as negociações: garantias de segurança específicas da Otan e da UE, um exército ucraniano forte - e isso significa um número adequado de efetivos, armas e apoio financeiro por um determinado período - e o Plano de Prosperidade", acrescentou.

Com relação à possibilidade de ceder parte do território ucraniano em troca da adesão à Otan, Zelenski destacou que não se trata de uma decisão que lhe cabe tomar, embora não tenha rejeitado categoricamente essa hipótese.

"Se o lado americano nos confirmar isso, juntamente com os outros colegas da Otan, então pedirei a opinião da nossa sociedade: aceitamos ou não? Não tenho o direito de decidir por conta própria. Mas precisamos de detalhes, que ainda não estão disponíveis, e tudo isso está sendo debatido neste momento", destacou o presidente.

Zelenski rejeita status de neutralidade

Mesmo que a Ucrânia aceitasse essa opção, isso não significaria o reconhecimento oficial da soberania russa sobre os territórios ocupados pelas forças de Moscou, reforçou o presidente, que deu a entender que poderia aceitá-la de fato.

Zelenski argumentou que a adesão à Otan seria uma importante garantia de segurança devido à cláusula de defesa coletiva, mas indicou que, por enquanto, Washington havia oferecido apenas garantias "semelhantes" aos artigos 4 e 5 do Tratado do Atlântico Norte, o que, no entanto, não implica a possibilidade de mobilização de tropas americanas no terreno.

Por outro lado, o presidente garantiu que não aceitaria, sob nenhuma circunstância, a possibilidade de consagrar na Constituição um possível status de neutralidade da Ucrânia, como exige Moscou.

"De qualquer forma, não fazemos parte da Otan. Se neutralidade significa não fazer parte da Otan, já nos encontramos nesse status. E o que, então, protegerá nossa segurança a longo prazo?", afirmou.

O presidente russo, Vladimir Putin, classificou repetidamente a adesão da Ucrânia à Otan como uma "linha vermelha" e apontou isso como um dos motivos para a invasão russa em 2022.

As negociações de dois dias em Abu Dhabi, mediadas pelos EUA, terminaram na quarta-feira sem um avanço significativo. No entanto, segundo Zelenski, ambos os lados concordaram com uma troca de prisioneiros que deve envolver mais de mil pessoas. Os números exatos ainda estão sendo negociados.

Zelenski rejeitou um cessar-fogo humanitário local - proposto por Putin - para a cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, palco de intensos combates. Segundo ele, a proposta demonstra a incapacidade da Rússia de tomar a cidade pela força.

Além disso, não há novidades sobre progressos em relação a uma possível trégua no setor energético, declarou Zelenski.

Os enviados dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, teriam tentado abordar esse assunto em uma reunião com Putin na quinta-feira, na capital russa. "Putin, pessoalmente, não apoia um cessar-fogo", disse Zelenski.

"Guerra precisa terminar primeiro"

O presidente ucraniano rejeitou a exigência russa de chegar a um acordo sobre uma arquitetura de segurança europeia abrangente antes que os detalhes para o fim da guerra fossem definidos. "Esta guerra precisa terminar primeiro", enfatizou. Chefes de Estado e de governo europeus manifestaram-se no mesmo sentido durante uma cúpula em Dublin, na sexta-feira.

Na quinta-feira, na Irlanda, Zelenski reuniu-se com Witkoff e Kushner, após as conversas que eles mantiveram na Rússia. Os negociadores americanos informaram-lhe que todas as partes concordaram em incluir representantes europeus na mesa de negociações em futuras conversas de paz.

Em Abu Dhabi, os delegados europeus ainda não haviam se sentado à mesa juntamente com o lado russo. Na cúpula na Irlanda, os países da UE concordaram que a equipe de negociação europeia deverá ser composta pelas cinco grandes potências militares - o Reino Unido (que não é membro da UE), França, Alemanha, Itália e Polônia -, além de representantes da própria União Europeia.

md (EFE, Reuters)