Helen Whittle O domínio colonial europeu foi marcado pela exploração implacável de pessoas, como os hereros na atual Namíbia

Hierarquia racial, desumanização, campos de concentração, expansão em nome do "espaço vital", punição coletiva e violência em massa: à primeira vista, a continuidade da violência colonial para a violência nazista parece evidente.

Em 1941, o próprio ditador nazista Adolf Hitler comparou a Europa Oriental à "Índia da Alemanha", inspirando-se no modelo colonial britânico e declarando: "Assim como os ingleses, governaremos este império com um punhado de homens".

Mas até que ponto o nazismo foi moldado pela era dos impérios, e se os dois sistemas de violência podem sequer ser comparados, são assuntos que continuam sendo objeto de intenso debate. Isso é particularmente evidente na Alemanha, onde frequentemente se expressa o receio de que qualquer comparação entre os dois períodos possa relativizar ou minimizar os crimes nazistas, especialmente o Holocausto. Outros argumentam que o foco intenso na discussão em torno do período nazista se deu, ao menos em parte, às custas de um enfrentamento mais significativo com a história colonial alemã.

"Eu realmente acho que isso é um absurdo", afirma Stephan Malinowski, professor de História Europeia Moderna na Universidade de Edimburgo. "Se isso fosse verdade, então todos os outros países coloniais que não debatem o Holocausto, como o Reino Unido, a França, a Espanha ou Portugal, deveriam estar se ocupando atentamente dos crimes coloniais e da história colonial, o que, a meu ver, não é o caso."

Parentesco controverso: violência colonial e nazista, uma nova exposição que prossegue até 11 de abril de 2027 no Museu Histórico Alemão, em Berlim, com curadoria de Malinowski, não pretende encerrar o debate, mas contar essa história.

Da brutalidade colonial ao regime nazista

A exposição começa com um chicote de couro de hipopótamo usado nas colônias africanas, exibido ao lado de um recipiente de Zyklon B, o veneno utilizado nas câmaras de gás nazistas. A justaposição destaca o contraste entre a violência colonial e o assassinato em massa industrializado do Holocausto. Ainda assim, ela também aponta conexões: chicotes também foram usados em campos de concentração nazistas, enquanto a Itália fascista empregou armas químicas contra civis e soldados durante sua invasão da Etiópia (então Abissínia) em 1935-1936.

Na década de 1930, pensadores anticoloniais da Índia ao Caribe argumentavam que colonialismo e fascismo eram dois lados da mesma moeda. "Não há nada de novo ou original nas façanhas fanfarronas de Hitler e Mussolini", observou em 1938 o jornalista trinitário e pan-africanista George Padmore. "Todas elas já haviam sido utilizadas antes pelos britânicos em seus esforços para subjugar povos menos armados e menos desenvolvidos industrialmente."

O domínio colonial europeu foi marcado pela exploração implacável de pessoas e recursos, frequentemente imposta por meio de violência extrema. Em As Origens do Totalitarismo (1951), a filósofa alemã naturalizada americana Hannah Arendt argumentou que os territórios coloniais serviram como laboratórios para ideologias raciais e práticas de dominação que podiam ser aplicadas sem as restrições legais existentes na Europa. Arendt descreveu como essas práticas posteriormente "retornaram como um bumerangue" à Europa e ajudaram a moldar políticas totalitárias em formas distintas e sem precedentes.

O Estado Livre do Congo, uma colônia privada na África do rei Leopoldo 2º da Bélgica entre 1885 e 1908, tornou-se notório por sua brutalidade extrema, já que as autoridades coloniais utilizavam execuções, amputações e violência sexual para garantir o cumprimento das cotas de produção de borracha.

O trabalho forçado também esteve no centro do regime nazista, com milhões de poloneses, ucranianos, russos e outros povos da União Soviética, além de judeus, submetidos à exploração e à Vernichtung durch Arbeit (extermínio pelo trabalho).

Em poucos anos, o regime mobilizou cerca de 13 milhões a 14 milhões de trabalhadores forçados, uma escala comparável ao tráfico transatlântico de escravos ao longo de mais de três séculos. Os nazistas buscavam extrair valor de suas vítimas em todas as etapas: confiscavam seus bens, exploravam seu trabalho e até retiravam dentes de ouro e cabelos dos mortos.

Racismo, antissemitismo e extermínio

Embora o racismo esteja na base tanto dos impérios coloniais quanto do nazismo, Malinowski afirma que os objetivos eram diferentes. As potências coloniais tendiam a apresentar a assimilação como um caminho para a ascensão social, forçando os povos colonizados a adotar a cultura europeia, servir aos interesses imperiais e sugerindo que uma pequena elite educada poderia obter oportunidades em instituições de prestígio, como Oxford ou Cambridge. "Isso definitivamente não era algo que o regime nazista oferecia aos poloneses, aos russos e muito menos aos judeus", acrescenta Malinowski.

"Em termos de violência, a violência colonial era tão extrema quanto a violência nazista. Mas a violência nazista era aniquiladora e exterminadora na comparação com a violência colonial nas colônias", afirma o historiador Edward Kissi, da Universidade do Sul da Flórida.

Ele menciona como exemplo que, ao contrário das potências coloniais europeias na África, os nazistas buscavam eliminar os negros alemães e pessoas de ascendência africana na Alemanha por meio da esterilização forçada.

"Mesmo dentro do racismo, o racismo colonial baseado na cor da pele, bem como os ressentimentos coloniais antijudaicos, diferenciavam-se fundamentalmente daquilo que os nazistas perseguiam", diz Kissi.

Em 2 de outubro de 1904, o general alemão Lothar von Trotha emitiu a Vernichtungsbefehl (ordem de extermínio) após a revolta dos hereros no Sudoeste Africano Alemão (atual Namíbia). Historiadores geralmente atribuem essa ordem a uma combinação de ideologia racial, desejo de aterrorizar a população para forçá-la à submissão e esforços para assegurar o controle colonial sobre terras, mão de obra e recursos. Entre 1904 e 1908, estima-se que entre 60 mil e 80 mil hereros (cerca de 80% da população) e 10 mil namas (aproximadamente metade da população) morreram.

Uma área em que a exposição não traça paralelos diretos é o assassinato industrializado realizado em campos de extermínio nazistas como Belzec, Sobibor, Treblinka e Auschwitz-Birkenau. "Onde as duas coisas realmente divergem é no Holocausto e no assassinato sistemático em massa dos judeus europeus, um assassinato cometido pelo simples propósito de matar", explica Malinowski.

A deportação de cerca de 1.800 judeus das ilhas gregas de Rodes e Kos, em julho de 1944, ilustra como a perseguição nazista frequentemente ia contra qualquer lógica militar ou econômica: mesmo quando a guerra estava praticamente perdida, essa comunidade foi transportada para Auschwitz, onde a maioria foi assassinada imediatamente após a chegada.

A singularidade do Holocausto

A questão da singularidade do Holocausto ganhou destaque durante a Historikerstreit (disputa de historiadores), na década de 1980. O debate teve início quando o historiador Ernst Nolte argumentou que o nazismo deveria ser compreendido dentro do contexto mais amplo da violência política do século 20 e, em particular, como uma resposta ao terror bolchevique. Seus críticos o acusaram de minimizar a responsabilidade alemã pelos crimes nazistas.

Desde 2020, um debate renovado, chamado de Historikerstreit 2.0, tem discutido se o Holocausto deve ser visto como um ponto de referência único na cultura alemã da memória ou se deve ser compreendido juntamente com as histórias do colonialismo, do racismo e dos impérios.

O assassinato em massa de dezenas de milhares de hereros e namas durante quatro anos de domínio colonial alemão na Namíbiaé hoje considerado o primeiro genocídio do século 20. Em 2016, representantes nama abandonaram as negociações depois que o principal negociador alemão afirmou que o ocorrido era incomparável com o Holocausto. Desde então, o governo alemão reconheceu os acontecimentos como genocídio "sob a perspectiva atual", mas não aceitou responsabilidade jurídica nem concordou em pagar reparações formais.

Repensar a cultura alemã da memória

O intelectual martinicano Aimé Césaire argumentou, em Discurso sobre o Colonialismo (1950), que a Europa condenou sob o nazismo formas de violência que há muito aceitava em suas colônias.

A exposição em Berlim é inaugurada em meio a debates renovados sobre colonialismo de ocupação, definição de genocídio e o significado da expressão "nunca mais", intensificados pela ação movida pela Nicarágua contra a Alemanha na Corte Internacional de Justiça devido ao apoio alemão a Israel durante a guerra na Faixa de Gaza.

Essas tensões se refletem nos comentários dos visitantes no epílogo da exposição, embora ela própria não aborde Israel ou Palestina além de uma referência a Mohammed Amin al-Husseini, nomeado Grande Mufti de Jerusalém em 1921.

A Alemanha aceitou de forma inequívoca sua responsabilidade pelo Holocausto, o que ocupa posição central na cultura alemã da memória. Porém, Kissi compara a relutância alemã em lidar com seu passado colonial aos debates nos Estados Unidos sobre a escravidão, no Camboja sobre o Khmer Vermelho e na Turquia sobre o genocídio armênio.

Segundo ele, a identidade contemporânea da Alemanha não pode ser plenamente compreendida sem examinar também sua história colonial e as formas pelas quais os nazistas se apropriaram de aspectos desse legado e os transformaram.