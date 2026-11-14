Redação DW Cerca de 7 mil manifestantes saíram às ruas em Antália, na Turquia, durante a COP31, pedindo que países avancem nas negociações climáticas anuais

Os países reunidos na Conferência do Clima das Nações Unidas em Antália (COP31), na Turquia, se viram sob dupla pressão neste sábado (14/11) para obterem avanços nas negociações de compromissos mais ambiciosos sobre como proteger o clima, as populações e os ecossistemas no planeta.

Do lado de fora dos pavilhões da reunião global, milhares de manifestantes foram às ruas sob chuva, acusando os governos de falharem com aqueles que sofrem as consequências mais severas das mudanças climáticas. Foi a maior manifestação desde o início da COP31, na segunda-feira.

A polícia estimou que mais de 7 mil pessoas participaram do protesto, organizado por grupos ambientalistas, sindicatos e organizações de direitos humanos, que transcorreu sem incidentes graves. Havia forte supervisão policial.

Enquanto isso, o o secretário-executivo daOrganização das Nações Unidas (ONU) para o clima exortou negociadores a "evitarem atrasos táticos" à medida que a cúpula entra na segunda e última semana.

"Não há sucesso coletivo sem concessões de todas as partes," afirmou Simon Stiell. Observadores (isto é, aqueles que têm acesso às salas de negociações entre os países) relatam que os grandes produtores e consumidores de combustíveis fósseis resistem a qualquer acordo que estabeleça novas metas climáticas firmes.

Fósseis são tema sensível

Um tema particularmente sensível é uma transição explícita para longe do petróleo, gás e carvão. Nações petroleiras, como Arábia Saudita e Rússia, historicamente resistem a qualquer linguagem que restrinja combustíveis fósseis.

Ao mesmo tempo, grandes economias em desenvolvimento, como a Índia, opõem-se a medidas que, segundo afirmam, poderiam limitar seu desenvolvimento econômico e suas opções energéticas, uma dinâmica que tem enfraquecido os resultados de acordos anteriores.

"Estamos sofrendo as consequências da injustiça climática, mas nossas vozes nunca são ouvidas na COP", afirmou Halime Saman, da plataforma People's Climate Summit, uma das organizações responsáveis pelo protesto deste sábado. "A Turquia é copresidente da COP31, mas ainda não tem um roteiro para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. Novas usinas de energia e minas de carvão continuam sendo abertas."

O Brasil, durante o período na Presidência da COP30, tentou avançar a pauta pela agenda formal de negociações, mas sem sucesso. Coube à delegação brasileira, então, lançar um roteiro às margens, para orientar países que se voluntariem a implementar a transição energética.

A conferência climática da ONU enfrenta novos desafios neste ano, já que uma série de crises internacionais empurra o aquecimento global para uma posição menos prioritária nas agendas dos governos.

Não se espera que a cúpula produza um grande avanço, o que gera frustração entre ativistas. Houve manifestações muito menores dentro das instalações onde ocorre a COP31 ao longo da semana, incluindo uma da qual participou a ativista sueca Greta Thunberg.

Outras demandas centrais são novos compromissos para ajudar países mais pobres a se adaptar aos impactos climáticos e o comprometimento com a ciência climática.

Eletrificação em pauta

Chris Bowen, ministro do Clima da Austrália, que copreside a COP31, afirmou que houve "conversas realmente boas e positivas", mas reconheceu que algumas questões exigem mais tempo.

Como regra, as decisões nas conferências climáticas da ONU precisam ser adotadas por consenso. De acordo com Bowen, a conferência busca demonstrar ao mundo que o multilateralismo ainda funciona, apesar das crises e guerras em andamento, além de criar incentivos para que empresas continuem investindo em energias renováveis.

"Não existe uma solução rápida para o clima. Nenhuma COP isolada pode resolver essa crise por mágica, mas cada uma delas deve impulsionar o progresso", acrescentou Stiell.

Fora das negociações, a Turquia está incentivando os países a aderirem a um compromisso voluntário para elevar a participação da eletricidade no consumo final global de energia.

Contudo, a proposta não exige que esse aumento no uso da eletricidade venha de fontes renováveis, o que decepcionou observadores e delegações que defendem uma definição mais clara da transição para longe dos fósseis.

A Austrália pretende aprovar uma meta para elevar a participação da eletricidade no consumo final global de energia dos atuais 23% para 35% até 2035. O indicador refere-se a toda a energia utilizada para atividades como transporte, aquecimento, refrigeração ou equipamentos elétricos residenciais.

Uma maior eletrificação dos setores de transporte, edificações e indústria proporciona ganhos significativos de eficiência. Segundo cálculos da Agência Internacional de Energia (IEA), isso poderia reduzir em até 40% as emissões de dióxido de carbono (CO2) desses setores até 2035, no melhor cenário possível.