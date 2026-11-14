Felipe Espinosa Wang Pesquisadora queria entender como estimular mudanças de comportamento que são positivas para saúde e meio ambiente

Tomar um banho frio dificilmente parece uma opção atraente, especialmente quando a temperatura do lado de fora não está tão alta. Mas e se alguns minutos de desconforto trouxessem benefícios em troca?

Uma pesquisa da Universidade de Basileia, na Suíça, encontrou resultados promissores sobre os possíveis efeitos do banho frio, sendo o principal deles melhoras na saúde e no bem-estar psicológico já durante o período de adoção da prática.

A psicóloga Lena Glaser queria descobrir o que poderia incentivar as pessoas a mudar hábitos com potencial de serem favoráveis à própria saúde e ao meio ambiente. Para sua tese de doutorado, ela decidiu testar um exemplo simples: tomar banhos frios.

Convencer alguém a mudar comportamentos nem sempre é fácil, especialmente quando a pessoa sente que outros estão tentando decidir por ela. É o caso, por exemplo, com a ideia de proibir voos de curta distância ou, então, restringir as refeições de refeitórios nas empresas a opções vegetarianas.

A imposição de medidas assim pode provocar mais rejeição do que adesão. "Precisamos de uma abordagem mais empática se quisermos que as pessoas mudem seu comportamento", defende Glaser.

Três meses de banhos frios

Por isso, em vez de propor grandes mudanças de estilo de vida, ela decidiu começar pelo banheiro. A ideia era verificar se um pequeno esforço cotidiano poderia trazer benefícios tanto para quem o adota quanto para o planeta.

Para testar a hipótese, Glaser analisou os resultados de três ensaios clínicos randomizados que envolveram 719 participantes entre 18 e 65 anos. Todos eram saudáveis e não tinham o hábito de tomar banhos frios.

Durante 12 semanas, os participantes do grupo de intervenção deveriam tomar banho com a água mais fria que suas instalações permitissem. Já o grupo de controle manteve seus hábitos habituais.

O início não foi simples. Muitos participantes desistiram durante as duas primeiras semanas. Depois desse período, porém, a taxa de abandono caiu, algo que Glaser interpretou como um sinal de adaptação gradual à nova rotina.

Menos afastamentos por doença

Segundo a Universidade de Basileia, os participantes que incorporaram banhos frios à rotina acumularam 31% menos dias de afastamento por doença do que o grupo de comparação.

Além disso, relataram 26% menos dias em que se sentiram doentes, embora isso não significasse necessariamente faltar ao trabalho.

Os pesquisadores também observaram uma leve melhora no bem-estar psicológico. Já os resultados relacionados ao bem-estar físico não atingiram significância estatística.

No que diz respeito às licenças médicas, os resultados são semelhantes aos de um estudo realizado em 2016 na Holanda, com 3.018 participantes.

Segundo o portal IFL Science, esta pesquisa anteriror encontrou uma redução de 29% no absenteísmo por doença e revelou outro dado curioso: apesar do desconforto inicial, 91% dos voluntários disseram estar dispostos a continuar tomando banhos frios, e 64% efetivamente mantiveram o hábito.

Entre os benefícios mais frequentemente mencionados estava a sensação de aumento de energia, frequentemente comparada ao efeito da cafeína.

Benefícios para o meio ambiente

Segundo a Universidade de Basileia, um banho de 45 litros de água a 15°C permite economizar cerca de 1,3 quilowatt-hora (kWh) em comparação com um banho do mesmo volume aquecido a 40°C.

Ao longo das 12 semanas do estudo, os pesquisadores calcularam uma redução estimada de 15 quilos de dióxido de carbono (CO2), causa das mudanças climáticas, por participante. Isso equivale, aproximadamente, às emissões geradas por um automóvel ao percorrer 100 quilômetros.

Mas também há perguntas em aberto. Os participantes continuaram tomando banhos frios após o fim do experimento? Ou passaram a consumir mais recursos em outras áreas da vida para compensar o esforço realizado?

A pesquisa não permite esclarecer essas questões. Por isso, parte do benefício ambiental estimado pode ter sido reduzido ou até anulado posteriormente.

De qualquer forma, Glaser não recomenda transformações radicais. A psicóloga sugere começar gradualmente, reduzindo a temperatura da água aos poucos e adaptando a experiência às próprias sensações e limites.

"Nem todos os dias nos sentimos igualmente corajosos, e tudo bem", afirma. Segundo ela, impor privações excessivas pode acabar prejudicando o bem-estar geral. E, como a própria pesquisadora ressalta, "ficar doente também não ajuda o meio ambiente".

Perguntas em aberto

Apesar dos resultados promissores, eles devem ser interpretados com cautela.

Como observa o portal Science Alert, o artigo científico que apresenta os resultados ainda não passou pelo processo de revisão por pares. Além disso, os dados foram obtidos a partir de informações fornecidas pelos próprios participantes.

Existe ainda uma limitação importante: embora os ensaios originais tenham sido randomizados, nesta análise os participantes foram comparados de acordo com o grau de adesão à rotina de banhos frios.

Isso significa que não é possível afirmar com certeza que as melhorias observadas foram causadas diretamente pela água fria, e não por outros fatores associados.

Os pesquisadores também não investigaram quais mecanismos biológicos poderiam explicar os resultados.

Um estudo publicado em 2024 identificou sinais de resposta imunológica mais intensa entre pessoas que tomavam banhos frios. No entanto, ainda não foi demonstrado que esse possível efeito seja responsável pela redução dos dias de doença observada.