Redação DW Microsoft informou ter concluído os esforços para resolver as falhas e restaurar os serviços a seus clientes

A Microsoft informou neste sábado (14/11) que os serviços foram totalmente restaurados após uma grande interrupção global que durou horas. "Concluímos as medidas para sanar a causa do incidente e restabelecemos o serviço para os clientes e regiões restantes que foram afetados", anunciou a empresa americana no X.

Os problemas afetaram não apenas o serviço de e-mail Outlook, mas também, de modo geral, os serviços do pacote em nuvem Microsoft 365.

O aplicativo Teams, da empresa, não funcionou corretamente devido à pane, assim como o assistente de IA Copilot. As conexões com provedores terceiros foram temporariamente interrompidas, incluindo serviços de IA como os da OpenAI e da Anthropic.

A empresa informou na tarde de sexta-feira que obteve progresso gradual na resolução da situação.

O Downdetector, um rastreador online, disse ter recebido relatos de problemas de usuários em mais de 70 países e territórios.

O blecaute afetou governos, tribunais, serviços de saúde, empresas, companhias aéreas e bancos em muitos lugares. Governos, incluindo os do Japão, Singapura e Austrália, relataram que o episódio, que durou horas, impactou algumas de suas operações.

Mais de 430 milhões de pessoas usam os aplicativos do Microsoft 365, informou a Microsoft em seu site. Os problemas começaram a aparecer por volta do meio-dia de quinta-feira nos EUA.

A companhia, com sede em Redmond, Washington, pediu desculpas na sexta-feira pelas interrupções e disse que a falha "não estava relacionada a ataques cibernéticos" ou agentes de inteligência artificial. O comunicado afirmava que o incidente "foi causado por um problema durante uma atualização anterior da capacidade da rede, que veio à tona" após uma recente alteração na rede.

Risco de dependência

As interrupções oferecem o exemplo mais recente dos problemas em cascata que podem surgir quando tantas plataformas de comunicação e tecnologia dependem do mesmo provedor. Alguns legisladores fora dos EUA também argumentaram que a interrupção mostra as consequências da dependência excessiva da tecnologia americana.

"Sem e-mails entrando ou saindo, muitos trabalhadores de escritório se sentem como se estivessem tendo um dia de folga virtual", disse Jeremy Singer, professor da Escola de Ciência da Computação da Universidade de Glasgow.

Ainda assim, ele acrescentou: "este problema serve para enfatizar a dependência que construímos na infraestrutura digital de uma única empresa e pode nos levar a questionar se precisamos de mais resiliência em nosso ecossistema de TI".

Muitas empresas, escolas e autoridades governamentais ao redor do mundo dependem da Microsoft para seus sistemas computacionais. Especialistas destacam que essa dependência representa um risco, especialmente após a interrupção generalizada de vários serviços oferecidos pela corporação americana.

"Quem se torna unilateralmente dependente de uma única fonte para tecnologias digitais centrais corre o risco de sofrer paralisações na produção e desvantagens competitivas em uma situação de emergência", afirmou Ralf Wintergerst, presidente da associação alemã do setor de TI Bitkom.

Segundo a Bitkom, 96% das empresas na Alemanha adquirem tecnologias e serviços digitais do exterior. Em caso de uma interrupção total, a grande maioria prevê impactos em sua produção e em suas operações comerciais.

Georg Glasze, especialista em soberania digital na Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg (FAU), também aponta para o problema das consequências sociais de grande alcance decorrentes de uma única falha técnica em grandes provedores.

"Quanto mais interligados estiverem a comunicação, o armazenamento de dados e os processos de trabalho, mais difícil se torna substituir componentes individuais ou migrar para outros provedores", disse Glasze à agência de notícias DPA.

Alcance rápido

O alcance global da interrupção foi rápido. Depois que os primeiros problemas surgiram ao meio-dia de quinta-feira nos EUA, o rastreador online Downdetector disse ter recebido relatos de interrupções de 74 países e territórios em uma hora.

O número total de pessoas afetadas não estava claro, mas a Microsoft afirmou em janeiro que tinha mais de 450 milhões de assinaturas comerciais pagas para seus serviços do Microsoft 365.

Uma série de postagens do Microsoft 365 na plataforma X sugeriu que seus engenheiros lutaram para controlar o problema por algum tempo, provocando brincadeiras de outras empresas e usuários. Mas a gigante da tecnologia afirmou que não há "nenhum indício" de que as interrupções tenham sido causadas por atividades maliciosas, observando especificamente na sexta-feira que a falha não estava relacionada a um ataque cibernético ou agentes de inteligência artificial.

A Microsoft disse que um problema técnico surgiu durante uma atualização que se seguiu a "uma recente alteração na rede". A empresa acrescentou que restaurou os serviços gradualmente, o que levou mais tempo.

Enquanto a Microsoft resolvia problemas que afetavam suas caixas de correio do Exchange Online, ela citou anteriormente uma falha que, segundo ela, fez com que vários de seus servidores ficassem "inesperadamente indisponíveis" durante verificações automatizadas.

No caso do Outlook, muitos usuários disseram que não conseguiam enviar ou receber e-mails ou que tinham problemas para carregar suas caixas de entrada. Esses problemas se acumularam em grande parte do mundo até sexta-feira.

As interrupções se acumularam desde os tribunais até as farmácias.

No Reino Unido, a falha interrompeu um julgamento em Manchester. O juiz Maurice Greene dispensou os jurados devido aos atrasos, que, segundo ele, ilustravam o perigo da dependência do tribunal em relação à tecnologia.

A polícia britânica informou que não conseguiu receber denúncias de crimes online e pediu que as pessoas ligassem para fazer solicitações urgentes. A falha também afetou algumas forças policiais nos EUA. O gabinete do xerife do Condado de Arapahoe, no Colorado, por exemplo, observou que os pagamentos de fiança online foram afetados.

Os governos de Singapura, Japão, Grécia e Noruega disseram que a interrupção afetou algumas de suas operações, incluindo as comunicações por e-mail de certos ministérios ou agências.

E, claro, as empresas foram afetadas por interrupções. O empresário de Hong Kong, Danny Lau, que administra uma empresa de alumínio, disse que sua empresa não conseguiu receber atualizações de seus clientes nos EUA pelo Outlook.

Alguns bancos em Hong Kong, um centro financeiro asiático, também sofreram interrupções.

md (AP, DPA)