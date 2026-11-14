Josh Axelrod Ovelhas pastam sob painéis solares na província de Guizhou, no sudoeste da China, como parte de uma prática cada vez mais comum de combinar a pecuária com a produção de energia solar

Tradicionalmente, usinas solares são lugares silenciosos, interrompidos apenas pelo leve zumbido dos inversores. Mas em uma a cada dez fazendas solares nos Estados Unidos, um novo som ecoa pelos campos: o balido de ovelhas.

Permitir que rebanhos pastem sob painéis solares é uma dentre várias expressões do que vem sendo chamado de uma estratégia agrivoltaica em expansão. Isto é, quando culturas agrícolas ou animais compartilham espaço com infraestruturas de geração de energia renovável.

Os benefícios não se limitam aos animais, que passam a contar com mais sombra. Os painéis também podem proteger as plantações contra condições climáticas adversas e direcionar água para o solo, criando ambientes mais frescos e úmidos que, em alguns casos, aumentam a produtividade agrícola.

E até os próprios painéis solares tendem a se beneficiar da convivência. Quanto mais frios eles permanecem, mais eletricidade conseguem produzir por unidade de luz solar recebida.

"Se houver concreto ou algo semelhante sob os painéis solares, a eficiência será menor do que quando há plantas realizando transpiração e resfriando a superfície do solo", explicou Carl Bernacchi, professor de biologia vegetal e ciências agrícolas da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, nos EUA, à DW.

Embora o potencial seja enorme, especialmente à medida que as mudanças climáticas impõem maiores níveis de estresse térmico à agricultura, a prática ainda está nos estágios iniciais.

Na Europa, se a agrivoltaica fosse implementada em apenas 1% das terras agrícolas disponíveis, o continente poderia superar suas metas de energia solar para 2030.

Mesmo assim, a adoção tem avançado lentamente. Em meados de 2025, a agrivoltaica representava apenas 18,4 gigawatts de capacidade instalada em todo o mundo, menos de 1% da capacidade solar global.

O que prospera sob os painéis

A ideia da agrivoltaica remonta a 1981, quando dois cientistas alemães publicaram um artigo intitulado "Batatas sob o coletor"(Kartoffeln unter dem Kollektor). Mas o primeiro projeto-piloto só começou em 2004, no Japão, país com escassez de terras disponíveis e preocupado em equilibrar a expansão da energia solar com a preservação de áreas agrícolas.

Existem três principais modelos de agrivoltaica: horizontal, em que os painéis ficam voltados para o céu; vertical, em que eles são instalados em grandes fileiras perpendiculares ao solo; e integrada, geralmente instalada sobre estufas agrícolas.

Pesquisas indicam que culturas tolerantes à sombra tendem a se beneficiar. Entre elas estão frutas vermelhas, uvas e tomates, cujas estruturas de aço dos painéis frequentemente funcionam também como suportes para as plantas, além de pêssegos e pimentões.

Os painéis podem ainda reduzir a evaporação da água, criando um microclima mais úmido e favorável ao solo. Por outro lado, o aumento da umidade pode favorecer o surgimento de doenças em algumas culturas.

As ovelhas também demonstraram ser parceiras ideais nesse tipo de sistema. Comparadas a bovinos ou cabras, elas são geralmente mais fáceis de manejar em áreas com infraestrutura solar, têm menor probabilidade de danificar equipamentos e possuem porte adequado para circular sob os painéis.

Há ainda outras vantagens ambientais. Os dejetos dos animais fertilizam naturalmente o solo, enquanto a necessidade de herbicidas diminui.

"Se olharmos para a indústria ovina, isso representou uma verdadeira mudança de paradigma. Em vez de pagar pelo arrendamento de terras para o pastoreio, os produtores agora recebem para manter seus rebanhos nessas áreas", afirmou Austin Kinzer, especialista em agrivoltaica da organização de conservação American Farmland Trust.

"Isso altera completamente a lógica econômica e cria uma enorme oportunidade para o setor ovino, que enfrenta dificuldades nos Estados Unidos praticamente desde a Segunda Guerra Mundial."

Dupla vitória para o clima

A agrivoltaica ocupa uma posição rara na agenda climática ao combinar dois objetivos normalmente tratados separadamente: mitigação das mudanças climáticas, por meio da redução de emissões de gases de efeito estufa, e adaptação ao aquecimento global.

"Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, o que é bastante incomum entre as soluções climáticas", acrescenta Kinzer.

A prática oferece uma resposta para uma questão cada vez mais relevante: onde instalar painéis solares de forma eficiente sem competir diretamente com a produção de alimentos. Ao mesmo tempo, pode favorecer culturas que sofrem com temperaturas extremas ou eventos climáticos cada vez mais imprevisíveis.

Pesquisadores escreveram na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que as mudanças climáticas tendem a ampliar as áreas secas do planeta, "expandindo as regiões em que a agrivoltaica pode reduzir perdas de produtividade agrícola, ou até aumentá-la, além de melhorar a rentabilidade geral".

A combinação entre produção agrícola e geração de energia cria uma fonte adicional de renda para agricultores. Isso pode funcionar como uma espécie de seguro econômico em anos de perdas provocadas por secas, ondas de calor ou outras condições climáticas extremas.

"Poder contar com uma fonte alternativa de renda é algo enorme para pessoas que dependem do clima para sobreviver e que enfrentam condições cada vez mais extremas e variáveis", aponta Kinzer.

Nem todos se beneficiam

Mas a agrivoltaica não funciona igualmente bem em todos os lugares. No oeste árido dos Estados Unidos, onde o estresse térmico e a escassez de água ameaçam as lavouras, a produtividade se manteve estável ou até aumentou sob os painéis.

Já no Centro-Oeste americano, mais úmido, o sombreamento reduziu a fotossíntese e provocou quedas de produtividade em culturas como milho e soja.

Para produtos agrícolas com margens de lucro reduzidas, mesmo pequenas perdas de rendimento podem tornar o modelo inviável.

O custo também representa um obstáculo. Para os produtores de energia solar, elevar os painéis para permitir atividades agrícolas abaixo deles exige mais aço, mais mão de obra e investimentos maiores.

Os agricultores, por sua vez, podem precisar adquirir novos equipamentos ou alterar métodos de produção para se adaptarem ao novo sistema.

"Os agricultores querem aprender com outros agricultores", observou Kinzer. "Eles querem conversar com pessoas que já fazem isso."

Segundo ele, existe um problema semelhante ao dilema do ovo e da galinha. "Na maioria dos casos, eles não podem simplesmente atravessar a rua ou visitar o município vizinho para conhecer um projeto parecido e conversar com quem já o implementou."

Potencial de quebrar tensões

A necessidade de grandes áreas para a instalação de usinas solares tornou a expansão da energia fotovoltaica controversa em algumas comunidades rurais.

Associações de produtores agrícolas argumentam que a conversão de terras cultiváveis em campos de painéis solares transforma agricultores em produtores de energia.

"A agrivoltaica se apresenta justamente como um meio-termo. É possível continuar cultivando a terra e, ao mesmo tempo, produzir eletricidade na mesma área," avalia Bernacchi.

Uma pesquisa apontou que mais de 80% dos americanos demonstram maior apoio a projetos solares quando eles permitem a produção simultânea de alimentos e energia, índice cerca de dez pontos percentuais superior ao apoio à energia solar em geral.