Redação DW Thomas Berthold jogou na seleção da Alemanha que foi campeã mundial de 1990

O partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) nomeou o ex-jogador da seleção alemã Thomas Berthold como seu candidato à eleição para a Presidência da República, disse a direção da legenda neste sábado (14/11).

Berthold, de 62 anos, foi campeão mundial com a Alemanha em 1990. Ele não é filiado a nenhum partido político.

"Com Thomas Berthold, encontramos um candidato oriundo do centro da sociedade que pode realmente representar todos os alemães", afirmaram os co-presidentes federais da AfD, Tino Chrupalla e Alice Weidel, em comunicado conjunto. "Estamos apostando conscientemente num candidato sem filiação partidária porque queremos tornar possível um verdadeiro recomeço na chefia do Estado."

A próxima eleição presidencial alemã será realizada em 30 de janeiro pela Convenção Federal, assembleia formada por parlamentares do Bundestag, o Parlamento alemão, e por representantes indicados pelos 16 estados do país. O cargo de presidente na Alemanha tem caráter sobretudo cerimonial.

Berthold, que disputou 62 partidas pela seleção alemã, trabalhou no futebol profissional pela última vez em 2005, quando quando ocupou um cargo de direção no clube Fortuna Düsseldorf.

Durante a pandemia de covid-19, ganhou visibilidade por suas duras críticas às medidas adotadas pelo governo e pelas autoridades para combater a disseminação do coronavírus, que qualificou de exageradas. Também repetiu publicamente teses do movimento dos "Reichsbürger"(cidadãos do Reich), extremistas de direita que rejeitam a legitimidade do Estado alemão com base em teorias da conspiração.

Ele não é considerado um candidato com chances reais de vitória.

Primeira mulher no cargo?

Segundo as projeções, a candidata Ilse Aigner, indicada pela União Democrata Cristã (CDU/CSU) e pelo Partido Social-Democrata (SPD), deverá obter a maioria dos votos.

Tanto o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, quanto a ex-ocupante do cargo Angela Merkel já endossaram os apelos para que a Presidência seja ocupada por uma mulher pela primeira vez nos 77 anos de história da República Federal da Alemanha.

O atual presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, ocupa o cargo desde 2017 e encerrará seu segundo mandato de cinco anos em março. O social-democrata não pode concorrer a um terceiro mandato consecutivo.

Na Alemanha, o presidente exerce principalmente funções representativas e cerimoniais, embora seja o chefe de Estado.

A Lei Fundamental, ou seja, a Constituição alemã, lhe garante a competência de assinar acordos e tratados internacionais e nomear ministros, mas o comando da política cabe ao governo, chefiado pelo chanceler federal.

ht (SDI, ots)