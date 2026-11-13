Richard Connor Empunhadura foi feita a partir de flash para câmeras da década de 1950 e pequenas lentes do visor de uma calculadora

Um sabre de luz - uma empunhadura cenográfica criada para o vilão de Guerra nas estrelas Darth Vader - foi vendida por 4,875 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões) nesta quinta-feira (12/11), estabelecendo um novo recorde em leilões para um item colecionável da icônica série de filmes, informou a casa de leilões Heritage Auctions, sediada em Dallas.

O objeto foi utilizado em dois duelos decisivos entre os personagens Darth Vader e Luke Skywalker na trilogia original de Guerra nas estrelas.

Vader empunhou o sabre de luz no duelo entre o vilão e o herói na Cidade das Nuvens, em O Império contra-ataca (1980), no qual corta a mão de Luke. Quando o herói o acusa de ter matado seu pai, Vader responde com uma das frases mais famosas da saga: "Não. Eu sou seu pai."

O mesmo sabre de luz reapareceu no duelo final entre eles em O retorno de Jedi (1983). Desta vez, Luke acaba cortando a mão de Vader, mas se recusa a matá-lo.

O sabre de Luke, do mesmo duelo na Cidade das Nuvens, quebrou recorde em leilões para um item cenográfico utilizado nas filmagens de Guerra nas estrelas, sendo vendido por 3,75 milhões de dólares em julho. Vader, no entanto, deu o troco e tomou o primeiro lugar.

O ator David Prowse e o dublê Bob Anderson empunharam o sabre na pele de Darth Vader. É possível que o objeto também tenha sido usado no filme original Guerra nas estrelas, de 1977, mas os organizadores do leilão não conseguiram confirmar essa informação.

O que inspirou o sabre de luz?

O criador de Guerra nas estrelas, George Lucas, se inspirou nos filmes de aventura com espadachins - popularizados por atores como Errol Flynn - e nas lendas do Rei Arthur. Ele imaginou os guerreiros Jedi em seus filmes como guardiões da paz, guiados por ideais de cavalheirismo e honra, e desejava uma arma que estivesse de acordo com esse papel.

No Guerra nas estrelas original, o mentor Jedi de Luke, Obi-Wan Kenobi, entrega a ele o sabre de luz de seu pai, o descrevendo como algo "não tão desajeitado ou aleatório quanto um blaster" - uma espécie de pistola a laser - e o chamando de "uma arma elegante para uma era mais civilizada".

Inicialmente, Lucas imaginou os Jedi portando espadas comuns. Mais tarde, ele lhes daria lâminas futuristas capazes de desviar disparos de blasters. Como ele explicou no minidocumentário da Lucasfilm The Birth of the Lightsaber ("O nascimento do sabre de luz"), "uma espada a laser, em um mundo de armas de raios, seria uma arma defensiva perfeita".

Como foi produzido o sabre de luz de Vader

A empunhadura teve origem em um acessório de flash para câmeras fotográficas britânicas da década de 1950. A equipe de produção de objetos cênicos adicionou empunhaduras de plástico preto e pequenas lentes de aumento, provenientes do visor de uma calculadora.

A Heritage descreveu o item como algo "construído para ser funcional, e não apenas para ser exibido". A equipe reforçou a empunhadura para que ela pudesse sustentar lâminas de madeira intercambiáveis as fixou com parafusos, já que elas se soltavam durante as cenas de luta.

Em O Império contra-ataca, a equipe inicialmente cobriu as lâminas de madeira com um material reflexivo e, mais tarde, as pintou de branco. Após as filmagens, a equipe de efeitos visuais usou essas hastes como referência, rastreando seus movimentos quadro a quadro para criar a lâmina de um vermelho incandescente vista na tela.

A Heritage identificou uma curvatura característica no anel de fixação ao cinto da empunhadura, comparando-a a uma foto de produção de O Império contra-ataca, além de um amassado na base, que corresponde a um close-up em O retorno de Jedi.