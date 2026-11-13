Matt Pearson Nas ruas de Porto Príncipe, crise pode ser vista de perto: blindados salvadorenhos estão em várias áreas

Desde 2018, o Haiti está mergulhado em uma grave crise que tem levado o país - ainda mais - às ruínas, com manifestações, o assassinato do presidente e a violência generalizada das gangues. No início desta semana, entretanto, o primeiro-ministro do país, Alix Didier Fils-Aime, comemorou um triunfo na luta contra a violência de grupos criminosos, graças ao "empenho das forças salvadorenhas".

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, havia afirmado que uma força-tarefa conjunta entre os dois países havia "destruído" o que ele chamou de "a casa de Lanmo San Jou e o quartel-general da gangue 400 Mawozo" - San Jou é o líder do grupo. Bukele também postou um vídeo na rede social X - ainda sem autenticidade confirmada - de helicópteros atirando contra uma grande propriedade.

Vários militares de El Salvador estão estacionados no Haiti, a quase 2.000 quilômetros de sua terra natal, desde o início de 2025, com o objetivo de conter a influência das gangues. No mês passado, Bukele enviou mais de 2.000 soldados e forças especiais ao Haiti, supostamente para resgatar quatro salvadorenhos que sofreram uma emboscada em 18 de outubro e ainda não foram encontrados.

Em uma postagem no X, Fils-Aime agradeceu às Forças Armadas de El Salvador por ajudarem "na luta contra as gangues". Ele acrescentou que os dois países estão trabalhando em conjunto com a Força de Supressão de Gangues (GSF), apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU), na tentativa de "recuperar o controle do território e restaurar a autoridade do Estado".

A GSF atua no Haiti desde 2016, mas há dúvidas quanto à legitimidade da presença de El Salvador.

"Onde estão os limites e onde começa e termina a coordenação entre um conjunto de entidades e forças de segurança distintas é uma grande preocupação quanto ao desdobramento dessa situação, e El Salvador está tentando apresentar isso como uma escolha própria, uma ação própria", afirmou Jake Johnston, especialista em Haiti e diretor de pesquisa internacional do Centro de Pesquisa Econômica e Política (CEPR) em Washington, à agência de notícias sem fins lucrativos The New Humanitarian.

Qual é a situação atual no Haiti?

Um relatório da ONU sobre o Haiti divulgado nesta quinta-feira (12/11) descreveu "guerras sangrentas por território, violência sexual e outros horrores, com graves violações e abusos sendo cometidos em toda a região metropolitana de Porto Príncipe e nas áreas de Artibonite e do Sudeste".

O relatório constatou ainda que, entre julho e setembro de 2026, pelo menos 1.167 pessoas foram mortas e 459 ficaram feridas, sendo que mais da metade desses atos de violência ocorreram a partir de "operações terrestres ou aéreas realizadas pelas forças de segurança contra gangues, às vezes com o apoio de uma empresa militar privada que utiliza drones".

Para muitos observadores, o caos é um dos principais fatores que contribuem para o apelo de Bukele, que parece querer exportar sua política linha dura - "mão de ferro" - para território estrangeiro. Essa política resultou na prisão em grande escala de membros de gangues e em uma queda significativa na taxa de homicídios de um país que antes era notório por esse tipo de crime.

Todavia, Romain Le Cour Grandmaison, especialista em Haiti da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, disse à DW no início deste mês que o problema das gangues no Haiti está mais enraizado. Ele afirma que usar as mesmas táticas de El Salvador pode não trazer o mesmo resultado.

"O Haiti não possui, atualmente, as condições para replicar o modelo salvadorenho: suas prisões foram esvaziadas em 2024, seu sistema judiciário está praticamente paralisado e os grupos criminosos se assemelham mais a milícias do que a gangues, com território, impostos, armas de guerra e redes políticas que os protegem", avalia Le Cour Grandmaison.

El Salvador tem apoio dos EUA?

Apesar de El Salvador constar da lista de "países sujos" de Donald Trump - os quais o presidente dos EUA menosprezou em 2018 em declarações polêmicas que mais tarde ele parcialmente negou -, as relações entre os EUA e El Salvador melhoraram significativamente durante o segundo mandato de Trump.

O número de imigrantes deportados dos EUA para El Salvador aumentou 98% no início de 2026, e Le Cour Grandmaison afirmou que os EUA desempenham "um papel central, embora muito discreto, na vida pública" de El Salvador.

A iniciativa de Bukele de se posicionar como aliado de Trump fez com que o presidente dos EUA lhe oferecesse um certo nível de apoio e autonomia para fazer o que Bukele considera necessário para proteger a segurança de El Salvador e de suas tropas.

"Ele [Bukele] disse que tem um grande problema com o Haiti. Eu disse: 'Olha, você está governando seu país. Você tem que fazer o que for preciso'", afirmou Trump no fim de outubro.