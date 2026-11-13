Reprodução/X Santiago Peña, presidente do Paraguai, passa por julgamento de impeachment no Senado









O Ministério Público paraguaio acusou nesta sexta-feira (13/11) de associação criminosa o ex-presidente do país, Santiago Peña, e o ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, bem como três ex-diretores dessa instituição e o superintendente do setor, no âmbito da investigação sobre a intervenção no Ueno Bank, entidade suspeita de receber milhões em recursos públicos.

Em declaração a jornalistas, o promotor Christian Benítez disse que essa nova acusação contra Peña se soma às de abuso de confiança - ou apropriação indébita - e administração em benefício próprio, das quais ele já havia sido acusado, implicando, assim, em uma ampliação da acusação.

Benítez destacou que a associação criminosa e o abuso de confiança são classificados como crimes "precedentes" ao de lavagem de dinheiro. Apesar da nova acusação, o promotor destacou que a pena prevista para o ex-chefe de Estado pode chegar a 15 anos de prisão.

Também foram acusados o superintendente dos bancos do Paraguai, Holger Insfrán, detido nesta quinta-feira durante uma operação de busca em sua residência, e os ex-membros do conselho administrativo do BCP, Marco Aurelio González, Liana Caballero e Miguel Mora, presos nesta sexta.

Caballero e Mora foram detidos em suas residências, enquanto González, que já foi procurador-geral da República, se entregou em uma delegacia da capital Assunção.

"Estrutura organizada"

Peña foi destituído do cargo na semana passada em um processo de impeachment no Senado paraguaio por "mau desempenho de suas funções".

Horas depois, ele foi detido, acusado de ter ligações com o Ueno Bank, que, durante seu mandato (2023-2026), teria captado milhões em fundos públicos, grande parte proveniente de fundos de previdência.

De acordo com um comunicado do Ministério Público, "os indiciados teriam integrado uma estrutura organizada com divisão de funções", com o "suposto objetivo de favorecer interesses ligados ao conglomerado empresarial relacionado ao Grupo Vázquez e ao Banco Ueno".

Os promotores atribuem a Peña, Carvallo e a Insfrán a participação "no contexto das ações e omissões que são objeto de investigação".

Acusações a ex-diretores

Já os ex-diretores do BCP "teriam tomado conhecimento de relatórios técnicos que alertavam sobre excedentes nos limites de crédito relacionados a empresas vinculadas ao Ueno Bank e sobre outras operações financeiras observadas", sem que, supostamente, tivessem promovido "as medidas corretivas correspondentes".

Um deles, cuja identidade não foi revelada, também é acusado de "elaboração imediata de documentos públicos com conteúdo falso e do uso de documentos públicos com conteúdo falso".

Carvallo, que presidiu a Financiera Ueno - da qual surgiu o Ueno Bank - antes de ser nomeado, em 2023, presidente do Banco Central, também é acusado de abuso de confiança, falsificação de documentos públicos e administração em benefício próprio.

Dinheiro desaparecido

Embora o Banco Central do Paraguai afirme que 1,8 milhão de usuários já receberam seu dinheiro de volta, grande parte dos recursos que eram mantidos no Ueno Bank continua desaparecida.

Durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o promotor Francisco Cabrera afirmou que "vários países já comunicaram a existência de ativos", sem especificar quais. "As medidas necessárias estão em andamento para solicitar que esses ativos sejam congelados", acrescentou.

Os promotores informaram que já solicitaram ajuda para os Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para localizar o dinheiro desaparecido.

O Ueno Bank começou como uma fintech com um modelo que priorizava o digital, o que atraiu muitos clientes de baixa renda. Em três anos, tornou-se uma importante empresa responsável pela administração de aposentadorias estatais e pelas contas de várias entidades governamentais.

O número de pessoas afetadas por sua falência supera o número de clientes diretos do banco, que mantinha mais de 800 milhões de dólares em recursos públicos.

gb (EFE, AFP)