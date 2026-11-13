Redação DW Além da indisponibilidade do programa de e-mail Outlook, o Teams e o Copilot foram afetados

Uma falha global de grande escala nos serviços da Microsoft continuou a afetar empresas, órgãos governamentais e usuários em todo o mundo nesta sexta-feira (13/11).

A interrupção, que já dura várias horas e que a gigante tecnológica americana atribuiu a uma "carga elevada" em sua infraestrutura, afetou seu serviço de e-mail, Outlook, assim como produtos como o aplicativo de chat Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot.

Os esforços para resolver os problemas nos servidores, surgidos na quinta-feira, ainda estavam em andamento após mais de 12 horas. A companhia americana de software informou que o processo de restauração dos serviços não está avançando conforme o esperado.

A empresa sediada em Redmond, Washington, disse que estava buscando diferentes maneiras de identificar a causa do problema e restabelecer o funcionamento de seus servidores, adotando "uma abordagem cautelosa para identificar e reparar a infraestrutura afetada".

A origem da crise está em uma queda do Exchange Online, o mecanismo de e-mail na nuvem da empresa de tecnologia, uma falha que se propagou em cascata para todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de entrada, calendários, permissões ou arquivos compartilhados.

O que diz a Microsoft

A empresa informou não haver indícios de que a interrupção tenha sido causada por atividade maliciosa e afirmou que tratará o incidente "com urgência e prioridade até a sua resolução completa".

Segundo a companhia, a falha afeta principalmente funcionalidades do Microsoft 365 baseadas na plataforma de e-mail em nuvem Exchange Online. O Microsoft 365 é o serviço de assinatura baseado na nuvem da empresa, que inclui aplicativos populares como o Word, Excel, Powerpoint, Outlook e o Teams, além do serviço de IA Copilot.

O impacto da falha foi sentido em nível mundial, com usuários de diversos setores - inclusive de governos - relatando que não conseguiam se comunicar por meio do Outlook.

"Temos monitorado o status das alterações aplicadas para melhorar a operacionalidade e confirmamos que elas não estão funcionando como o esperado", escreveu a Microsoft na rede social X. "Estamos identificando alternativas que possam ser implementadas para aumentar a capacidade diante dos desequilíbrios persistentes no gerenciamento de tráfego", acrescentou a empresa, sem especificar uma previsão para o restabelecimento completo do serviço.

Uma série de publicações da empresa na plataforma X sugeriu que suas equipes de engenharia estavam enfrentando dificuldades para controlar totalmente a situação.

Horas após anunciar a restauração bem-sucedida do funcionamento e da estabilidade do serviço, a empresa informou que atualizou a lista de serviços afetados e que continuava trabalhando na resolução do problema.

Sua publicação mais recente trouxe poucas esperanças aos usuários que aguardavam uma solução rápida. "Monitoramos o status das alterações implementadas para melhorar a operacionalidade do serviço e confirmamos que os resultados não estão sendo os esperados", escreveu a empresa.

Como a falha é percebida pelos usuários

De acordo com o relatório oficial de incidentes da Microsoft, o impacto se estende a cerca de 20 aplicativos essenciais, de modo que os usuários enfrentam bloqueios para acessar o Outlook (na web, desktop e celular) e atrasos na entrega de e-mails.

No Microsoft Teams, embora as chamadas e os chats em grupo básicos funcionem, é impossível agendar, editar ou visualizar reuniões no calendário, bem como criar canais privados ou eventos ao vivo.

Quanto à sua inteligência artificial, o Microsoft Copilot 365 apresenta erros de carregamento e não consegue acessar dados de trabalho, como e-mails, calendários e documentos.

Por sua vez, o SharePoint Online permite abrir arquivos locais, mas bloqueia o compartilhamento com usuários externos à organização, enquanto o Planner e o To Do registram falhas contínuas.

O próprio centro de administração do Microsoft 365 sofre quedas que impedem os técnicos de gerenciar suas contas, o que obrigou a Microsoft a publicar seus avisos em sua página pública de contingência.

A Microsoft garantiu que, assim que o incidente for solucionado, publicará um relatório com a causa da falha e as medidas corretivas adotadas.

Falha global

Em menos de uma hora, a falha tornou-se global, deixando produtos da Microsoft inoperantes em 74 países e territórios, informou a plataforma de monitoramento de serviços online Downdetector.

Um mapa divulgado pela plataforma no X mostrou que a interrupção afetou usuários em todo o continente americano, bem como em partes da Europa, Ásia e África.

No site Downdetector, foram registradas mais de 130 mil notificações de falhas nos EUA no pico do incidente, antes que os problemas se espalhassem, nesta sexta-feira, para a região da Ásia-Pacífico.

Setores governamentais atingidos

Setores governamentais sensíveis também foram atingidos pela interrupção. O serviço de inteligência e a polícia federal da Austrália relataram falhas. O governo em Canberra acionou um acordo com a Microsoft para garantir a restauração prioritária dos sistemas. O ministro do Interior e de Cibersegurança da Austrália, Tony Burke, declarou que a Microsoft não trabalha com a hipótese de um ataque cibernético. Ao que tudo indica, trata-se de uma atualização com falha, de forma semelhante à pane global de TI ocorrida em 2024, envolvendo a empresa de segurança CrowdStrike.

Na Nova Zelândia, o Ministério do Exterior emitiu um comunicado informando que sua "capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft". "Isso também afeta todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação da Nova Zelândia ao redor do mundo", informou o órgão.

A Câmara dos Representantes dos EUA também relatou restrições de acesso para seus usuários.

No Japão, a falha também afetou a infraestrutura do sistema de informações governamental, conforme informou o vice-chefe de gabinete Masanao Ozaki.

Os serviços de atendimento ao público de diversos bancos, tribunais, empresas privadas e órgãos governamentais foram interrompidos em vários países da região da Ásia-Pacífico.

O problema causou atrasos nas respostas a e-mails e em diversos trâmites judiciais nas Filipinas, na Austrália e em Singapura, onde foram disponibilizadas linhas telefônicas de emergência.

Quatro dos principais bancos da Tailândia (Siam Commercial, Kasikorn, Thanachart e Krung Thai) confirmaram a interrupção temporária de serviços que dependem de e-mail, orientando seus clientes a entrarem em contato por telefone em caso de emergência, segundo informou a emissora pública Thai PBS.

Além disso, a Agência Nacional de Cibersegurança da Malásia recomendou a todos os órgãos governamentais "que verifiquem se seus serviços foram afetados", a fim de notificar imediatamente qualquer interrupção operacional; por ora, não há relatos de impactos graves.

Impacto em empresas

O impacto também se estendeu por diversos setores da economia. As desenvolvedoras de Inteligência Artificial (IA) OpenAI e Anthropic investigaram problemas nas interfaces com os serviços da Microsoft.

O suporte por e-mail das companhias aéreas indianas IndiGo e Akasa Air também foi afetado. Além disso, a falha prejudicou a gestão de fundos em corretoras, seguradoras de vida e sociedades de investimento em Taiwan. Segundo uma fonte a par da situação, uma empresa chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos (operação compromissada) que estava planejada.

A fabricante americana de caminhões elétricos Workhorse Group adiou uma teleconferência para divulgação de seus resultados trimestrais para 16 de novembro devido aos problemas de TI.

No grupo de luxo Richemont - proprietário da Cartier -, a apresentação dos resultados trimestrais também sofreu atraso.

Falha pode afetar confiança na Microsoft

A Microsoft informou que vários servidores ficaram inesperadamente indisponíveis, esclarecendo, contudo, que o motivo não foi um aumento repentino no tráfego de dados.

Esta é a segunda falha nos serviços do Microsoft 365 este ano. Problemas semelhantes já haviam ocorrido em janeiro.

No mês passado, uma interrupção na plataforma de nuvem Azure também causou transtornos em escala global.

O analista de mercado Josh Gilbert, da plataforma de negociação eToro, afirmou que falhas recorrentes podem comprometer, a longo prazo, a confiança dos clientes na Microsoft. Se a confiabilidade se tornar um problema frequente, isso dará a qualquer departamento de TI um motivo para pensar duas vezes antes de concentrar ainda mais operações nas mãos de um único fornecedor.

md/cn (AFP, EFE, Reuters, AP)