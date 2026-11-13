Simone Machado Indicadores nacionais mostram que o problema está presente em diferentes regiões do país.

O número de registros de violência, conflitos e outras ocorrências nas escolas estaduais de São Paulo aumentou 73,83% em 2025, na comparação com o ano anterior. Os casos passaram de 278,7 mil, em 2024, para 484,4 mil no ano passado, segundo estudo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP), divulgado nesta sexta-feira (13/11).

O crescimento inclui casos de agressões físicas, desentendimentos entre estudantes, problemas disciplinares, violência interpessoal, danos ao patrimônio e situações relacionadas a vulnerabilidades familiares.

Entre as categorias analisadas, os conflitos de convivência, que incluem desentendimentos e perturbações da ordem no ambiente escolar, praticamente dobraram, passando de uma média de 31,9 para 60,5 ocorrências registradas a cada mil estudantes. Já os registros envolvendo questões disciplinares saltaram de 5,8 para 38,2 por mil alunos.

A pesquisa analisou 763.720 registros feitos ao longo de 2024 e 2025, na plataforma Conviva SP, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os números abrangem as 91 Unidades Regionais de Ensino (UREs) do estado.

O aumento dos registros não significa, necessariamente, que a violência no ambiente escolar aumentou no último ano, mas sim, que os casos deixaram de passar despercebidos.

"Não podemos afirmar de fato que a violência aumentou, uma vez que tínhamos uma subnotificação do número de casos. O que temos agora são informações sobre essas ocorrências e podemos mapear o cenário", explica João Luiz Becker, coordenador do estudo.

Problema ultrapassa as fronteiras paulistas

Embora o estudo tenha analisado exclusivamente os dados da rede estadual paulista, indicadores nacionais mostram que o problema está presente em diferentes regiões do país.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2024, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com alunos de escolas públicas e privadas e divulgada neste ano, mostra que 27,2% dos estudantes de 13 a 17 anos relataram ter sofrido humilhações, intimidações ou provocações de colegas duas ou mais vezes nos 30 dias anteriores à pesquisa.

Em 2019, o percentual era de 23%. O levantamento também mostrou que 13,7% dos adolescentes admitiram ter praticado bullying no mesmo período.

As meninas aparecem como as principais vítimas: 30,1% relataram episódios recorrentes, contra 24,3% dos meninos. Entre os que admitiram praticar bullying, porém, os meninos representam a maior parcela, com 16,5%, enquanto o índice entre as meninas foi de 10,9%. A aparência do rosto ou do cabelo, mencionada por 30,2% dos estudantes, e a aparência do corpo, apontada por 24,7%, estão entre os principais motivos das provocações.

O problema também alcança o ambiente digital. Segundo o levantamento, 12,7% dos adolescentes relataram ter sofrido cyberbullying nas redes sociais. As meninas também são mais afetadas nesse cenário, com índice de 15,2%, contra 10,3% entre os meninos.

"A escola é um espaço de convivência, mas ela é um submundo, um pedacinho da nossa sociedade. E aí estamos falando de uma sociedade que tem fenômenos de violência cada vez mais frequentes e obviamente isso vai resvalar no ambiente escolar", diz Carol Campos, especialista em educação nas emergências e mestre em Políticas Públicas.

A PeNSE 2024 ainda identificou que 18,5% dos estudantes já haviam passado por situações de violência sexual em que alguém tocou, manipulou, beijou ou expôs partes do corpo contra a vontade deles. Entre as meninas, o percentual foi de 26%, mais que o dobro do registrado entre os meninos, de 10,9%.

O levantamento também apontou que 8,8% dos estudantes já haviam sido obrigados a ter relações sexuais contra a vontade. Entre os adolescentes que passaram por essa situação, 66,2% tinham 13 anos ou menos quando sofreram a violência. Nesses casos, os autores não se restringem ao ambiente escolar, eles são familiares, namorados ou ex-namorados e amigos, o que evidencia que parte das violações vivenciadas pelos estudantes tem origem nas relações pessoais e familiares.

"O problema atravessa o muro escolar, entretanto ele não deve ser solucionado única e exclusivamente pela unidade escolar. A escola precisa ter uma interlocução bastante ativa e efetiva com as unidades de saúde, assistência social, conselho tutelar e muitas vezes até com órgãos do sistema de justiça, pensando em como dar o melhor encaminhamento para essa situação da criança e do adolescente e de suas famílias", acrescenta diz Danielle Tsuchida, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz.

O que explica o aumento dos conflitos?

Não existe uma única causa capaz de explicar o aumento dos registros. Segundo especialistas, a violência escolar é um fenômeno multifatorial, relacionado tanto às relações estabelecidas dentro das instituições quanto às condições sociais e familiares dos estudantes.

Entre os fatores que podem contribuir para o problema estão o bullying persistente, a discriminação, o racismo, a misoginia, a intolerância, a exposição a conteúdos violentos nas redes sociais e a dificuldade de lidar com conflitos.

Situações de negligência, violência doméstica e fragilidade dos vínculos familiares também podem repercutir no comportamento e na saúde emocional de crianças e adolescentes.

"A gente vê casos de racismo, homofobia, e não podemos naturalizar essas situações para não darmos esse exemplo para as crianças e adolescentes. Então, é muito importante que tanto no ambiente escolar, quanto no familiar, a gente consiga coordenar essas ações. Além de darmos uma educação digital aos nossos filhos e também passar uma cultura de paz para realmente conseguirmos virar o jogo dessa cultura de violência", acrescenta Ana Claudia Cifali, gerente de litigância estratégica do Instituto Alana, organização sem fins lucrativos que atua na defesa de crianças e adolescentes.

Prevenção exige integração entre escola, saúde e assistência social

A resposta ao problema exige medidas que ultrapassem o reforço da segurança física das instituições. Embora protocolos de proteção e ações de prevenção à violência sejam importantes, eles não resolvem, isoladamente, situações cotidianas de humilhação, discriminação e agressões física e psicológica.

Uma das estratégias é criar mecanismos permanentes de identificação e acompanhamento de conflitos, com canais seguros para denúncias, acolhimento das vítimas e intervenções que evitem a repetição das agressões. A formação de professores e funcionários também é fundamental para reconhecer sinais de violência, distinguir conflitos pontuais de situações de intimidação sistemática.

Outra frente envolve a participação das famílias e dos próprios estudantes na construção de regras de convivência. Ações de educação em direitos humanos, respeito às diferenças, mediação de conflitos e prevenção ao bullying podem contribuir para reduzir comportamentos agressivos e fortalecer os vínculos dentro das escolas.

"É preciso criar espaços e interlocução com a rede para o acompanhamento psicológico de quem está em uma situação de sofrimento, mas é necessário ter iniciativas de prevenção, com orientação, sensibilização, campanhas de enfrentamento ao bullying, de respeito às diferenças, uma vez que a gente vive numa sociedade que é permeada pelo machismo, misoginia, racismo e isso só se enfrenta com educação", acrescenta Tsuchida.