Hans Pfeifer Manifestação da AfD e de sua organização juvenil "Generation Deutschland" em outubro de 2026, em Neumünster, no estado de Schleswig-Holstein

Os bons resultados da Alternativa para a Alemanha (AfD)nas recentes eleições estaduais aproximam o partido de seu objetivo de chegar ao poder. No estado da Saxônia-Anhalt, a legenda foi, com ampla vantagem, a mais votada nas eleições regionais de setembro de 2026 e tem tentadoindicar o próximo governador.

Para as eleições nacionais de 2029, o partido já definiu sua meta: fazer de sua copresidente Alice Weidel a próxima chanceler federal da Alemanha.

Isso intensifica a discussão sobre quais ideias políticas defende a legenda, que é classificada pelo serviço de inteligência interna alemão como um "caso suspeito de extremismo de direita" e que, em alguns estados, já é considerada oficialmente "comprovadamente extremista de direita".

Muitos cientistas políticos observam que a AfD se radicalizou desde sua fundação em 2013. Para o pesquisador de extremismo de direita Fabian Virchow, da Universidade de Ciências Aplicadas de Düsseldorf, trata-se de "um partido de extrema direita que também apresenta tendências de movimento fascista".

Segundo Virchow, movimentos fascistas não se limitam à atuação partidária tradicional. Eles procuram conquistar amplos setores da sociedade por meio de ativismo de rua e fortes apelos emocionais, promovendo a ideia de uma comunidade nacional alemã homogênea do ponto de vista étnico e supostamente unida há séculos.

O pesquisador identifica correntes distintas dentro da AfD, por vezes contraditórias. Enquanto Alice Weidel é vista como defensora de uma linha ultraliberal, favorável a um Estado mínimo, outras figuras defendem um Estado forte moldado por uma população etnicamente homogênea, como Björn Höcke, influente líder da AfD na Turíngia.

Normalização do extremismo de direita?

Virchow diz observar uma "normalização" de posições extremistas de direita dentro da AfD. Segundo ele, isso torna o partido mais atraente para setores neonazistas.

"Hoje, muitos percebem um espaço maior para ideias nacionalistas étnicas e de direita radical", afirma.

Essa avaliação encontra respaldo nos resultados mais recentes do Estudo de Autoritarismo de Leipzig, uma das pesquisas de longo prazo mais citadas sobre atitudes extremistas de direita na Alemanha. Os pesquisadores apontam um crescimento dessas posições na sociedade alemã, incluindo ideologias ligadas ao nazismo.

Um dos dados mais relevantes é que cerca de dois terços das pessoas com uma visão de mundo firmemente extremista de direita votariam na AfD. O estudo conclui que o partido alcançou teve sucesso em alcançar algo que legendas de extrema direita mais antigas nunca conseguiram: "reunir em torno se si grandes parcelas do eleitorado com posições antidemocráticas".

Ligações com grupos neonazistas

O debate ganhou força devido a vários casos recentes envolvendo integrantes da AfD.

Em agosto de 2026, a polícia realizou uma grande operação contra 15 pessoas suspeitas de dar continuidade à chamada Artgemeinschaft, organização considerada uma das mais importantes estruturas neonazistas da Alemanha antes de ser proibida em 2023. Entre os investigados estão dois deputados estaduais da AfD na Saxônia-Anhalt. Os advogados dos parlamentares rejeitam as acusações.

Segundo investigações do jornal Welt, quatro funcionários da bancada estadual da AfD eram ex-integrantes da Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), grupo juvenil neonazista também proibido, que seguia preceitos da doutrina racial nazista e organizava acampamentos paramilitares para jovens.

Dois desses funcionários ocupavam posições de liderança na HDJ e hoje trabalham diretamente com o político da AfD Ulrich Siegmund, que pretende se tornar o primeiro governador do partido.

Um aspecto especialmente controverso é que tanto a Artgemeinschaft quanto a HDJ constam da chamada "lista de incompatibilidades" da AfD, criada justamente para impedir a filiação de pessoas ligadas a organizações extremistas.

No entanto, críticos afirmam que essa lista perdeu relevância prática. Um exemplo é o de Andreas Kalbitz, expulso da AfD em 2020 por omitir sua participação na HDJ ao ingressar no partido. Segundo a revista Der Spiegel, ele voltou a trabalhar para a legenda como assessor do deputado estadual Hans-Thomas Tillschneider, atualmente também vice-presidente do parlamento regional da Saxônia-Anhalt.

Debate sobre a herança do nazismo

As acusações de proximidade com o nacional-socialismo acompanham a AfD desde sua fundação. Já nos primeiros anos do partido, o cofundador Bernd Lucke gerou controvérsia ao afirmar que a democracia e o parlamentarismo alemães estavam "degenerados"(entartet), termo historicamente utilizado pelos nazistas para estigmatizar manifestações artísticas e culturais consideradas incompatíveis com sua ideologia.

Na Alemanha, referências positivas ou relativizadoras ao regime nazista são amplamente rejeitadas devido à responsabilidade histórica do país pela Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto.

Distanciamentos considerados insuficientes

Quando membros da AfD ou seus assessores são confrontados com passados ligados a movimentos nacionalistas étnicos ou neonazistas, geralmente afirmam ter rompido com essas ideologias.

Mas a credibilidade dessas declarações é questionada. Laura Neumann (nome fictício), integrante da rede Nordverbund Ausstieg Rechts, que auxilia extremistas de direita a abandonar esse meio, afirma que uma ruptura genuína exige um processo longo e acompanhado profissionalmente.

Segundo ela, o primeiro aspecto a ser analisado é como a pessoa fala sobre seu passado e se demonstra ter refletido criticamente sobre suas antigas convicções.

Os profissionais da área observam ainda que, quanto mais tempo alguém permaneceu inserido em ambientes extremistas, mais difícil tende a ser o rompimento efetivo com essas ideologias.

Silêncio diante das acusações

A Deutsche Welle solicitou esclarecimentos à direção nacional da AfD sobre a presença de membros com histórico em organizações de extrema direita, além de procurar parlamentares e assessores citados na reportagem. Nenhum respondeu.

Para Fabian Virchow, esse silêncio reflete uma mudança dentro do partido: "Na AfD, já não se considera mais necessário se distanciar de posições extremistas de direita. Isso faz parte desse processo de normalização."

Segundo o pesquisador, o extremismo de direita parece ter avançado tanto em direção ao centro da sociedade alemã que denúncias e escândalos já produzem cada vez menos efeito político.

Nota da redação: Para proteger a identidade da colaboradora da rede Nordverbund Ausstieg Rechts, seu nome foi alterado para Laura Neumann.