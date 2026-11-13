Redação DW Passageiros aguardam embarque no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinou a suspensão de decolagens em todos os aeroportos do país.

Segundo o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, o motivo é uma falha na comunicação que afeta todos os centros de controle de tráfego aéreo das rotas no espaço aéreo americano.

Mais informações em instantes.