Passageiros aguardam embarque no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago
Redação DW
Passageiros aguardam embarque no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinou a suspensão de decolagens em todos os aeroportos do país.

Segundo o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, o motivo é uma falha na comunicação que afeta todos os centros de controle de tráfego aéreo das rotas no espaço aéreo americano.

Mais informações em instantes.

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