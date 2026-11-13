A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinou a suspensão de decolagens em todos os aeroportos do país.Segundo o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, o motivo é uma falha na comunicação que afeta todos os centros de controle de tráfego aéreo das rotas no espaço aéreo americano.Mais informações em instantes.
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