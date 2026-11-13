Tania Krämer, Jennifer Holleis Centenas de milhares de pessoas em Gaza não têm roupas para enfrentar os meses de frio

As fortes chuvas e a queda das temperaturas neste outono no hemisfério norte estão agravando a situação humanitária dos civis na Faixa de Gaza. As chuvas torrenciais do fim de semana mataram pelo menos seis pessoas, incluindo crianças, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Autoridades locais informaram que pelo menos 70 mil barracas foram inundadas e mais de 200 mil pessoas foram afetadas.

"Nos últimos dois dias, temos tentado firmar nossa barraca com areia e entulho para impedir a entrada de água", disse à DW, por telefone, Rawan Al-Omari, mãe de dois filhos.

Ela e os filhos dividem uma barraca a oeste de Jabalia, no norte de Gaza. "Toda a área ao nosso redor virou lama, então até sair da barraca ficou difícil", afirmou a mulher de 33 anos. "Tudo é exaustivo".

A chuva também encharcou a tenda e todos os pertences de Radi Amin, de 45 anos, e de seus três filhos.

"Durante três dias seguidos, tentamos secar nossas roupas enquanto meus filhos tremiam de frio", contou à DW. "Só na quarta-feira, quando o sol finalmente apareceu e esquentou o suficiente, nossos pertences começaram a secar".

Segundo Amin, "as fortes chuvas serviram como um lembrete contundente da situação realmente desesperadora" em que eles vivem.

Enquanto isso, equipes humanitárias começaram a desobstruir tubulações de esgoto e bacias de captação de águas pluviais em 60 locais, o que vai auxiliar cerca de 30 mil famílias, informou nesta quarta-feira (11/11) o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

No entanto, organizações parceiras do OCHA alertaram que não há espaço suficiente para realocar as pessoas que vivem em áreas inundadas ou em edifícios danificados pela guerra.

"As autoridades israelenses estão restringindo o acesso dos palestinos a qualquer área além da chamada 'Linha Amarela', o que significa que a maior parte do território de Gaza permanece inacessível", afirmou o OCHA.

A guerra na Faixa de Gaza, desencadeada após os ataques terroristas do grupo extremista Hamas contra Israel em 7de outubro de 2023, destruiu a maior parte da infraestrutura e das moradias do território. Mais de 74.600 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. O número não faz distinção entre combatentes e civis. Israel controla cerca de dois terços do território, delimitados por uma linha de demarcação militar, a chamada Linha Amarela.

O Hamas continua exercendo o poder em grande parte do território restante, próximo ao mar Mediterrâneo, onde vive a maioria dos cerca de 2 milhões de habitantes de Gaza. A maior parte deles foi deslocada várias vezes e vive em barracas, acampamentos ou casas consideradas inseguras. O Hamas é classificado como organização terrorista pela Alemanha, pela União Europeia, pelos Estados Unidos e por outros países.

Conselho de Paz ofuscado

Como parte do cessar-fogo de outubro de 2025, mediado pelos Estados Unidos, o presidente Donald Trump criou o Conselho de Paz para supervisionar a implementação do acordo, bem como a governança e a reconstrução de Gaza no pós-guerra. Segundo uma avaliação conjunta do Banco Mundial, das Nações Unidas e da União Europeia, publicada em abril de 2026, a recuperação e a reconstrução de Gaza exigirão cerca de US$ 71,4 bilhões (cerca de R$ 402 bilhões) ao longo da próxima década.

No entanto, houve poucos avanços. Os negociadores não têm conseguido chegar a um acordo sobre as condições para o desarmamento do Hamas e a retirada das tropas israelenses do território. Apesar do cessar-fogo, Israel continua realizando ataques aéreos contra Gaza. Nesta quinta-feira (12/11), os israelenses atacaram o Hospital Nasser, em Khan Younis, matando seis pessoas e alegando ter como alvo supostos integrantes do Hamas.

Para Nathan Brown, professor de ciência política e relações internacionais da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, as chuvas atuais exemplificam o impasse do plano de paz de Trump para Gaza.

"A incapacidade do Conselho de Paz de fazer a reconstrução avançar, ou mesmo de garantir assistência humanitária de forma confiável, deve-se fundamentalmente às objeções israelenses, baseadas na exigência de que o Hamas se desarme completamente primeiro", disse à DW.

Até as recentes eleições em Israel, o Conselho de Paz demonstrava pouco interesse em contestar essa posição, acrescentou Brown: "Agora, está disposto a se manifestar publicamente, embora sem adotar um tom muito confrontador".

Medidas tomadas por Israel são insuficientes

Na segunda-feira, o Conselho de Paz divulgou uma declaração afirmando que as medidas tomadas por Israel para melhorar a situação humanitária antes da chegada do inverno no hemisfério norte continuam insuficientes.

"Pedimos à liderança do atual governo de Israel que aja imediatamente para autorizar e facilitar a entrada de todos os suprimentos necessários para enfrentar o inverno e prestar assistência humanitária".

A Coordenação das Atividades do Governo de Israel nos Territórios (COGAT) informou, no mesmo dia, que, entre outros equipamentos, 12 caminhões de sucção de esgoto destinados ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha haviam chegado a Gaza e que 91 mil barracas e mais de 8.200 caminhões com lonas, cobertores e roupas de inverno haviam entrado no território nos últimos meses.

Em sua declaração, o Conselho de Paz também pediu que o Hamas cumprisse os compromissos assumidos no cessar-fogo, incluindo depor as armas e transferir o poder de governo. O Hamas prontamente rejeitou as críticas em um comunicado e acusou Israel de obstruir a implementação do plano de paz e impedir a entrada de suprimentos humanitários urgentemente necessários.

As Nações Unidas e diversas organizações internacionais acusaram Israel de impedir sistematicamente a entrada de abrigos pré-fabricados em Gaza. A ONU afirmou que cerca de 150 mil barracas estavam fora de Gaza, prontas para serem enviadas, aguardando as autorizações necessárias - alegação rejeitada por Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que permanece à frente de um governo interino enquanto um novo governo tenta ser formado após as eleições de 27 de outubro, negou que Israel fosse responsável pela deterioração das condições e atribuiu a culpa ao Hamas.

Ele advertiu que, "enquanto o Hamas permanecer no poder, usará todos os itens de uso civil e militar que entrarem em Gaza para consolidar seu regime de terror e ampliar seu arsenal militar".

Suprimentos atendem a menos de 1% das necessidades

Para a população de Gaza, esse impasse, em meio à aproximação do inverno, significa a continuidade das dificuldades.

"Crianças e famílias enfrentam condições devastadoras, com cerca de 1,2 milhão de pessoas, incluindo mais de 560 mil crianças, vivendo em condições de abrigo críticas ou catastróficas", disse à DW Ahmad Alhendawi, diretor regional da organização humanitária Save the Children.

A quantidade de roupas de inverno disponíveis em Gaza continua muito abaixo do necessário, acrescentou.

"Como os suprimentos disponíveis atendem a menos de 1% das necessidades, centenas de milhares de crianças enfrentam o inverno sem roupas, cobertores ou aquecimento adequados, ficando expostas à hipotermia e a doenças respiratórias", afirmou Alhendawi.

Além disso, Nestor Owomuhangi, representante do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) nos Territórios Palestinos, disse à DW que cerca de 400 mil pessoas em Gaza continuam vivendo em áreas com alto risco de inundação, incluindo aproximadamente 10 mil gestantes.

"Para mulheres e meninas que já enfrentam deslocamento forçado e fome, a chuva ameaça sua saúde, segurança e dignidade", afirmou à DW, acrescentando que, "com cerca de 180 bebês nascendo todos os dias, mães e recém-nascidos precisam urgentemente de abrigos secos e aquecidos".