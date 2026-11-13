Redação DW Veículos conectados podem registrar dados durante a condução e os transmitirem para sistemas centrais dos fabricantes

As Forças Armadas da Alemanha(Bundeswehr) vão aumentar as regras, fiscalizações e restrições para que veículos modernos conectados à internet acessem bases militares. A medida atinge modelos produzidos pela empresa americana de carros elétricos Tesla, de propriedade de Elon Musk, bem como das marcas chinesas BYD, NIO e Geely, segundo informações confirmadas pelo Ministério da Defesa do país, em Berlim. O motivo: medo de espionagem nos quartéis.

"Nesse caso, o veículo em questão deixa de ter permissão para entrar na propriedade ou na zona de segurança, independentemente de ser um produto do país A ou do país B", afirmou um porta-voz do ministério.

Ao ser questionado se um integrante das Forças Armadas alemãs ainda teria permissão para estacionar um veículo da fabricante chinesa BYD em um estacionamento militar, o porta-voz remeteu aos regulamentos de segurança militar. Segundo essas normas, os responsáveis pela segurança em cada local devem avaliar o que constitui uma "área vulnerável e sensível" e como ela deve ser protegida, explicou o porta-voz.

Por esse motivo e devido a sérias preocupações com segurança, o exército alemão também deve banir qualquer drone produzido na China em área militar e em campos de treinamento de tropas. Aparelhos de grandes fabricantes chineses já adquiridos, como da empresa DJI, também não devem mais ser utilizados.

Nesta semana, a revista alemã Der Spiegel noticiou que um porta-voz do Ministério da Defesa declarou que "no futuro, nenhum modelo chinês será usado pela Bundeswehr, e os sistemas já existentes serão substituídos por produso nacionais ou europeus".

O alerta veio também do Escritório para a Proteção à Constituição da Turíngia - o serviço de inteligência interna do estado, localizado no leste da Alemanha -, principalmente em relação à marca americana Tesla.

Stephan Kramer, presidente do órgão, advertiu que mesmo fabricantes de nações aliadas, a exemplo dos EUA, não devem receber um "voto de confiança" quando o assunto é segurança: "Não devemos partir do pressuposto de que não ocorre espionagem entre amigos. Os mesmos critérios de avaliação devem ser aplicados à Tesla e a todos os outros fabricantes", afirmou Kramer ao jornal alemão Handelsblatt.

Necessidade de avaliação de riscos em estruturas críticas

O ponto crucial, segundo Kramer, é "quais dados o veículo coleta, para onde são transmitidos e quem tem acesso a eles". A possibilidade de acesso não autorizado também deve ser levada em conta na avaliação de segurança, acrescentou. E considera que são justificadas as regras mais rigorosas adotadas pela Bundeswehr.

"Câmeras e sistemas de localização em carros conectados captam informações sensíveis. No caso das Forças Armadas, isso envolve instalações militares, procedimentos operacionais e pessoas", afirmou. Se a análise de risco local indicar alguma ameaça, restrições de acesso são "altamente recomendáveis e, portanto, adequadas", pontuou.

A decisão da Bundeswehr pode ter consequências de longo alcance, uma vez que mesmo fora de instalações militares, veículos equipados com câmeras, microfones e sistemas de localização podem estar estacionados próximos a edifícios de importância estratégica.

Kramer defende, portanto, a adoção de medidas de proteção adequadas para "áreas particularmente sensíveis em prédios governamentais, instalações policiais, serviços de inteligência e outras estruturas críticas para a segurança". Ele sugeriu ainda que os administradores de outras infraestruturas críticas também deveriam avaliar os possíveis riscos.

Coleta de dados pelos fabricantes

Segundo o Escritório Federal de Segurança para Tecnologia da Informação (BSI, na sigla em alemão), a agência federal de cibersegurança da Alemanha, a maioria dos veículos novos vendidos no país possui capacidade técnica para registrar dados gerados durante a condução - como localização, imagens de câmeras e informações de outros sensores - e transmiti-los para sistemas centrais dos fabricantes. O BSI esclareceu que isso ocorre, por exemplo, para oferecer serviços adicionais aos usuários ou para o aprimoramento de produtos.

Até o momento, porém, não existem evidências concretas de espionagem por meio desses veículos. Segundo a legislação da União Europeia (UE) sobre homologação de veículos, os fabricantes são obrigados a proteger os automóveis "de forma adequada contra ataques cibernéticos e a impedir o acesso de pessoas não autorizadas aos dados do veículo".

No entanto, segundo o BSI, a extensão real dos dados gerados e a forma como são transmitidos costumam ser pouco transparentes para os clientes.

BYD minimiza preocupações de segurança

A BYD respondeu à reportagem do Handelsblatt refutando as preocupações da Alemanha com a segurança.

"Nenhum dos dados processados ou armazenados, seja na nuvem ou no próprio veículo, podem ser acessados remotamente a partir da China", afirmou um porta-voz da empresa. "A BYD Europa não disponibiliza esses dados a outras empresas do grupo BYD nem a terceiros na China." O porta-voz ainda ressaltou que a maior parte dos dados é processada localmente no próprio veículo, sem nunca sair dele.

Nos casos em que o processamento externo é necessário - por exemplo, para serviços baseados em localização -, dados pessoais e de geolocalização são armazenados diretamente no veículo ou em um servidor em uma nuvem localizada em Paris.

Segundo o porta-voz, isso ocorre em tempo real: "Dados históricos de localização não são armazenados nos servidores em nuvem da BYD".

A empresa chinesa enfatizou ainda que os proprietários dos veículos têm autonomia sobre seus próprios dados, e que os usuários podem "solicitar a exclusão de seus dados a qualquer momento".

Além disso, os dados armazenados na nuvem são mantidos apenas durante a vigência do contrato. A BYD também descartou a possibilidade de manipulação das baterias dos veículos, fabricadas na China.

A Tesla não respondeu a um pedido de esclarecimentos feito pelo jornal.

rc (ots)