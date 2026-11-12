Esteban Pardo Embora represente só cerca de 2% do peso corporal, o cérebro humano consome aproximadamente 20% da energia do organismo, mesmo quando estamos em repouso.

Sabe quando você bloqueia o celular e a tela fica preta? Parece que o aparelho está desligado. Mas o smartphone continua sincronizando mensagens, atualizando aplicativos e executando diversos processos.

Com o cérebro acontece algo parecido.

Ao olhar pela janela durante uma viagem de ônibus, caminhar sem rumo, tomar banho ou simplesmente deixar os pensamentos vagarem, pode surgir a sensação de não estar fazendo nada. Mas seu cérebro está longe de estar inativo.

Mesmo em momentos de aparente descanso, o cérebro revisita memórias, ajuda a construir a percepção de quem você é, imagina cenários futuros, processa relações sociais e conecta diferentes ideias.

Os cientistas chamam esse conjunto de atividades de rede de modo padrão (default mode network ou DMN).

A descoberta acidental da DMN

Nos anos 1990 e no início dos anos 2000, pesquisadores começaram a usar técnicas de imagem cerebral para identificar quais regiões do cérebro eram ativadas durante tarefas que exigiam concentração, como resolver problemas matemáticos ou exercícios de memória.

Para isso, eles precisavam de uma referência de comparação: entender como o cérebro se comportava em repouso.

Entre uma tarefa e outra, os participantes eram orientados a relaxar, fechar os olhos, fixar o olhar em um ponto da parede ou simplesmente não se concentrar em nada específico.

Ao comparar os registros cerebrais desses momentos com os obtidos durante as tarefas cognitivas, os cientistas perceberam que o cérebro permanecia bastante ativo mesmo quando a pessoa parecia estar em descanso.

Os testes mostraram que, quando os participantes começavam uma nova tarefa, algumas áreas cerebrais aumentavam sua atividade, enquanto outras reduziam o ritmo. Isso indicava que essas regiões já estavam trabalhando durante os períodos de aparente inatividade.

Essa observação levou à identificação da chamada rede de modo padrão, um sistema cerebral que entra em ação quando a mente não está focada em uma tarefa específica.

Nesses momentos, o cérebro continua processando informações, organizando experiências passadas e preparando respostas para situações futuras. Em outras palavras: quando parece que você não está pensando em nada, seu cérebro provavelmente está bastante ocupado.

O que faz a DMN?

A DMN desempenha um papel fundamental na forma como damos sentido à própria vida. É ela que ajuda a resgatar e conectar memórias, refletir sobre a própria identidade, imaginar cenários futuros, compreender outras pessoas e encontrar significado nas experiências do dia a dia.

Em outras palavras, a DMN transforma lembranças, emoções, conhecimentos e vivências em uma espécie de narrativa pessoal. Essa "história interna" está em constante atualização e ajuda a moldar a percepção que temos de nós mesmos e da nossa relação com o mundo.

Mas a rede de modo padrão não corresponde a uma única região cerebral. Na verdade, ela é formada por um conjunto de áreas do cérebro que tendem a trabalhar em conjunto quando a atenção não está voltada para estímulos externos.

Como o cérebro muda do devaneio à concentração

A DMN não atua sozinha. Outro importante sistema cerebral, conhecido como rede de saliência (salience network, ou SN), funciona como uma espécie de radar que monitora constantemente o ambiente e o corpo em busca de informações relevantes.

Imagine que você está dirigindo enquanto seus pensamentos vagam. De repente, outro carro invade sua faixa. Em uma fração de segundo, o devaneio desaparece e sua atenção se volta totalmente para a estrada. É a rede de saliência que ajuda a detectar sinais importantes, como um som inesperado, um erro, uma sensação de dor, uma emoção intensa, uma ameaça ou uma mudança no próprio organismo. Quando identifica algo que exige ação, ela ajuda o cérebro a direcionar recursos para os sistemas responsáveis pela atenção e pelo controle cognitivo. Em poucas palavras: é o sistema que ajuda o cérebro a identificar o que é mais importante naquele determinado momento.

Trabalho em equipe

Essa mudança, porém, não funciona como um simples interruptor que liga e desliga diferentes partes do cérebro. A rede de modo padrão, a rede de saliência e os sistemas de atenção interagem constantemente. Mesmo durante tarefas que exigem muita concentração, a DMN não desaparece completamente.

Em atividades que envolvem memórias, narrativas, interpretação de significados ou compreensão de outras pessoas, partes dessa rede continuam participando do processamento das informações. Por isso, cientistas consideram que os períodos em que a mente parece estar "vagando" não são momentos de inatividade. Ao contrário: eles ajudam o cérebro a organizar experiências, construir a identidade pessoal e preparar respostas para situações futuras. Quando parece que você não está fazendo nada, seu cérebro continua trabalhando.

Smartphones e cérebro: ainda sentimos tédio?

Os smartphones ocuparam muitos dos pequenos intervalos vazios do cotidiano: a espera no ponto de ônibus, a fila do supermercado, uma refeição solitária ou alguns minutos no sofá. Em vez de deixar a mente vagar, costumamos recorrer imediatamente à tela.

Isso levanta uma questão: ao preencher constantemente esses momentos, estaríamos reduzindo o tempo em que a rede de modo padrão (DMN) entra em ação? Talvez. Mas, até o momento, as evidências científicas não mostram de forma clara que o uso das redes sociais ou a rolagem contínua de conteúdo prejudiquem diretamente a saúde mental por diminuírem a atividade dessa rede cerebral.

O que os pesquisadores já sabem é que o problemático uso constante de smartphones está associado ao aumento do estresse e da ansiedade, à alternância frequente entre tarefas e a problemas de sono. Além disso, a privação de sono e o estresse apresentam evidências mais claras de que alteram a conectividade cerebral relacionada à DMN..

Como fazer a "manutenção" do cérebro

Especialistas recomendam dar atenção especial à qualidade do sono e ao controle do estresse, já que ambos influenciam diretamente o funcionamento de redes cerebrais importantes para memória, aprendizado e autorreflexão.

Outra estratégia é fazer pausas reais após atividades mentalmente exigentes, como estudar para uma prova ou concluir uma tarefa complexa. Esses períodos de descanso ajudam o cérebro a processar e consolidar informações.

Também vale reconsiderar a relação com o tédio.

Embora muitas pessoas tentem evitá-lo, momentos períodos de repouso aparente permitem que o cérebro organize memórias, estabeleça conexões entre ideias, fortaleça a percepção de identidade e estimule a criatividade.

Experimentar pequenas pausas sem recorrer ao celular pode ser um bom começo: observar a paisagem durante uma viagem, esperar numa fila sem olhar a tela ou caminhar sem ouvir música ou podcasts.

Alguns especialistas chegam a sugerir reservar conscientemente períodos para esse tipo de descanso mental, criando oportunidades para que a mente vague livremente.

O lado ruim da DMN

A atividade da rede de modo padrão, porém, nem sempre traz benefícios. Quando a mente vagueia, ela pode gerar novas ideias e soluções criativas. Mas também pode ficar presa a pensamentos repetitivos e desagradáveis.

Quem nunca reviveu, anos depois, uma situação constrangedora do passado?

Em pessoas com depressão, essa tendência pode se tornar ainda mais intensa. A autorreflexão passa a alimentar ciclos persistentes de pensamentos negativos, um fenômeno conhecido como ruminação.

Pesquisas também indicam que áreas centrais da rede de modo padrão estão entre as regiões mais afetadas pela doença de Alzheimer. Muitas delas são responsáveis pela memória autobiográfica e pela capacidade de relembrar experiências pessoais.

Essa pode ser uma das razões pelas quais as falhas de memória ocupam um papel tão importante nos estágios iniciais da doença.

Em outras palavras, a rede de modo padrão é uma das engrenagens que ajudam o cérebro a construir a narrativa da própria vida. Ela desempenha um papel essencial na memória, na criatividade e na compreensão de quem somos, mas seu funcionamento também pode estar ligado a transtornos mentais e doenças neurodegenerativas.