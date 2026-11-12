Gabriel Borrud, Conor Dillon Segundo cientista, mesmo diferenças pequenas, porém diárias, no tratamento às mulheres no ambiente de trabalho podem fazer mal a elas

A inteligência costuma ser considerada um trunfo no trabalho. Mas um novo estudo sugere que, para as mulheres, ela também pode levar a um tratamento pior no ambiente profissional.

Entre 826 pessoas que participaram da pesquisa nos Estados Unidos e na China, mulheres que obtiveram pontuação mais alta num teste de inteligência foram avaliadas pelos colegas de equipe como mais hostis, receberam menos ajuda e foram prejudicadas com mais frequência.

Homens com pontuações altas não receberam esse tratamento ou, então, foram tratados melhor do que outros.

Desde que os resultados foram publicados neste ano, a pesquisadora responsável pelo estudo, Nitya Chawla, da UCL School of Management, em Londres, recebeu mensagens de mulheres que lhe relatavam passar pela mesma experiência no trabalho. Algumas delas, inclusive, disseram que já haviam se perguntado se elas próprias tinham culpa pela hostilidade.

Estudo com alunos e funcionários

Os pesquisadores realizaram duas rodadas de estudo. A primeira acompanhou 432 estudantes de administração de uma universidade pública dos EUA, que trabalhavam em pequenas equipes num projeto de consultoria para organizações reais.

Já a segunda teve como participantes 394 funcionários em tempo integral, que trabalhavam em equipes numa empresa do ramo financeiro da China.

Na pesquisa, a "inteligência" se equiparava à capacidade cognitiva medida por um teste padronizado de raciocínio e resolução de problemas que os empregadores usam na contratação. Os colegas de equipe não foram informados das pontuações de ninguém.

Os participantes avaliaram uns aos outros e, algumas semanas depois, cada um relatou o quanto havia recebido ajuda e com que frequência havia sido prejudicado, por exemplo, ao ter informações ocultadas.

Teoria dos papéis sociais

Ao examinar os resultados, os pesquisadores apontam para a teoria dos papéis sociais. Isto é, a ideia de que as pessoas esperam que homens e mulheres se encaixem em papéis tradicionais: eles como capazes e assertivos, elas como calorosas e solidárias.

Uma mulher com alta capacidade cognitiva quebra essa expectativa, e os colegas podem presumir que ela não é calorosa. "É essa suposição automática e implícita que ocorre junto com a presença de inteligência que então impulsiona esses comportamentos interpessoais mais negativos", afirma Chawla.

Em ambos os grupos, mulheres com pontuações mais altas foram avaliadas como mais hostis. Entre os funcionários na China, elas também foram avaliadas como menos calorosas. Mulheres vistas como mais hostis relataram ter recebido menos ajuda, tanto no trabalho quanto no plano pessoal, e ser mais prejudicadas.

Os estudiosos também verificaram se as mulheres estavam simplesmente se comportando de maneira diferente.

Aquelas com pontuações mais altas foram avaliadas como um pouco mais dominadoras pelos colegas, mas isso não explicava por que recebiam menos ajuda ou eram pior tratadas. Os resultados apontam para as suposições dos colegas, diz Chawla, e não para algo que as mulheres tenham feito.

E os homens?

Já os homens com pontuações altas de inteligência não enfrentaram o mesmo tratamento.

Entre os estudantes nos Estados Unidos, a pontuação de um homem não fez diferença na forma como seus colegas de equipe o avaliavam ou tratavam.

Já no caso dos funcionários na China, homens com pontuações mais altas foram avaliados como menos hostis, receberam mais ajuda e sofreram menos maus-tratos.

Os autores sugerem que a diferença entre os dois grupos pode refletir diferenças culturais nas normas de gênero, mas não testaram isso.

O que gestores podem fazer?

Chawla coloca a responsabilidade nos locais de trabalho, e não nas mulheres. Sugerir que elas devem esconder sua inteligência seria definitivamente a conclusão errada, ela ressalta.

Cabe aos gestores, diz a pesquisadora, acompanhar como os membros da equipe se tratam. As organizações, por sua vez, devem realizar check-ins regulares para verificar se os funcionários recebem apoio em igual medida.

O estudo, entretanto, tem limitações: a diferença entre homens e mulheres foi pequena. Mas a pesquisadora argumenta que mesmo efeitos pequenos sobre o comportamento importam, porque são vivenciados dia após dia.

"Essas experiências e esses sentimentos podem se tornar muito, muito pesados com o tempo", disse ela.

Com o tempo, ser alvo de tratamento negativo pode levar mulheres a sentirem ansiedade, duvidarem de si mesmas ou nutrirem sensação de não pertencimento.