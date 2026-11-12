Redação DW Sem solução à vista nas negociações sobre a redução de custos, o conselho da Mercedes decidiu congelar todos os investimentos em fábricas na Alemanha

A fabricante de automóveis alemã Mercedes-Benz anunciou nesta quinta-feira (12/11) que suspenderá todos os investimentos em suas fábricas na Alemanha e que está avaliando o fechamento de unidades, uma vez que as negociações com os sindicatos sobre cortes de custos estão estagnadas. A informação foi divulgada em uma carta do conselho administrativo aos funcionários.

O anúncio representa mais um sinal das grandes dificuldades que a indústria automotiva enfrenta na Alemanha diante da concorrência chinesa. Na quarta-feira, foi a vez da Volkswagen anunciar a suspensão de seu programa de modernização, que previa investimentos massivos em fábricas no país.

"Agora nos vemos obrigados a analisar cuidadosamente quais fábricas alemãs deveríamos fechar caso não consigamos alterar nossa estrutura de custos", declarou Michael Schiebe, membro do conselho administrativo da Mercedes, em declaração aos funcionários obtida pela agência de notícias AFP.

Quanto à suspensão de novos investimentos nas fábricas alemãs, Schiebe disse que a decisão foi tomada por unanimidade no conselho de administração. "No momento, não vemos nenhuma saída", afirmou, acrescentando que as "estruturas de custos atuais não nos permitem investir na Alemanha".

Devido à forte queda nos lucros do segmento de carros de passeio, a empresa propôs uma "ofensiva de produtividade", que inclui a exigência de que os funcionários trabalhem mais horas sem receber pagamento adicional. A proposta em discussão era de 40 horas semanais, em vez das 35 horas padrão.

"Apesar das intensas negociações, infelizmente ainda não se vislumbra, no momento, um caminho para uma solução", afirmou Britta Seeger, diretora de recursos humanos.

O anúncio da empresa coloca mais pressão sobre as negociações trabalhistas em curso. "Se não chegarmos a um acordo, tomaremos medidas muito duras e precisamos prepará-las agora - mesmo que não queiramos", afirmou Seeger. O sindicato IG Metall ainda não se pronunciou sobre o tema.

Tarifas, queda na demanda e China

"Estamos em um ambiente extremamente desafiador, marcado por tarifas, pressão sobre os preços, demanda mais fraca e concorrência intensa, especialmente da China", justificou Schiebe.

A China tem sido o grande desafio das montadoras alemãs. O ritmo de consumo no maior mercado automotivo do mundo continua em queda. Ao mesmo tempo, os carros elétricos alemães mal conseguem se firmar em comparação com os modelos chineses, que são significativamente mais baratos.

Seeger também cita as negociações coletivas em andamento na indústria metalúrgica e elétrica. O sindicato IG Metall exige um aumento salarial de 5%. "Tal aumento elevaria ainda mais os custos trabalhistas já elevados na Alemanha, embora estes já sejam, em comparação internacional, altos demais."

sf (AFP, ots)