Redação DW Ameaças falsas de bomba em milhares de escolas ao redor da Itália espalharam pânico entre professores e responsáveis

Cerca de 1,8 mil escolas na Itália receberam mais ameaças falsas de bomba nesta quinta-feira (12/11). Mas centenas delas optaram por permanecer abertas após novas orientações do governo sobre como lidar com esse tipo de incidente de segurança.

O governo da primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que prédios públicos só devem ser evacuados quando houver evidências concretas de perigo. Na véspera, uma primeira onda de alertas falsos alcançara 6,3 mil escolas italianas, provocando o fechamento de instituições de ensino ao redor do país e espalhando pânico entre pais e responsáveis.

Já na França, três escolas também receberam falsas ameaças nesta quinta-feira, segundo o Ministério da Educação. Episódios semelhantes ocorreram no Reino Unido e na Irlanda na quarta.

O ministério francês relatou "três alertas de bomba e posterior verificação da inexistência de risco na manhã desta quinta-feira em três distritos escolares", sem fornecer detalhes adicionais.

Segundo a imprensa local, os incidentes ocorreram na cidade de Marselha, no sul do país, na região de Jura, no leste, e em Laon, no nordeste da França. Os alertas levaram à evacuação dos estabelecimentos.

Onda de ataques cibernéticos

Esses episódios são os mais recentes de uma série de trotes e ataques cibernéticos que, nas últimas semanas, também tiveram como alvo supermercados, bancos de sangue, sistemas de controle do tráfego aéreo e emissoras de radiodifusão em vários países da Europa.

Com o segundo dia consecutivo de alertas, Meloni convocou líderes da oposição para uma reunião sobre como lidar com incidentes semelhantes e anunciou planos para um protocolo destinado a reduzir seu impacto.

As mensagens desta quinta-feira voltaram a ser assinadas por "Mikhail Andropov" e incluíam uma nova ameaça contra Meloni, que já havia sido mirada na véspera. De acordo com a mídia italiana, os emails de ontem e hoje teriam partido de contas registradas, respectivamente, em Taiwan e Filipinas.

Algumas autoridades europeias suspeitam que a Rússia possa estar por trás de uma campanha destinada a perturbar a vida cotidiana em países europeus que apoiam a Ucrânia no contexto da guerra iniciada em 2022.

Segundo a Itália, entretanto, até agora não existem evidências disso. O mesmo tom foi adotado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que disse ser muito cedo para afirmar se "potências estrangeiras" estariam por trás dos ataques.

O governo francês, entretanto, responsabilizou anteriormente o Irã pelo ataque cibernético em larga escala ocorrido no mês passado contra sistemas de refrigeração de supermercados.

A Rússia, por sua vez, nega qualquer envolvimento e acusa o Ocidente de promover uma campanha de difamação. O embaixador russo na Itália declarou nesta quinta-feira que as autoridades do seu governo estão dispostas a ajudar suas contrapartes italianas a identificar os responsáveis pelas ameaças.

Pressão por cibersegurança

Após a reunião de duas horas, líderes da oposição de centro e de esquerda na Itália criticaram Meloni pelo que classificaram como investimentos insuficientes em cibersegurança.

"O alerta de ontem poderia ter sido tratado com um bom programa antivírus", declarou o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, líder do partido centrista Itália Viva.

Autoridades da Escócia, da Irlanda do Norte e da República da Irlanda reportaram que diversas escolas também receberam e-mails ameaçadores enviados do exterior. Mas classificaram as mensagens como trotes e permitiram que as aulas continuassem normalmente.

"Precisamos de uma coordenação mais forte entre os órgãos responsáveis pela cibersegurança", disse Elly Schlein, líder do Partido Democrático na Itália.

Partidos da oposição acusam Meloni de priorizar gastos com equipamentos militares convencionais enquanto negligencia ameaças cibernéticas que, segundo eles, são mais urgentes.

ht (Reuters, AFP)