Redação DW Ataque israelense matou seis pessoas, incluindo um cirurgião e um menino de 13 anos, e feriu ao menos 28

Um ataque aéreo de Israel atingiu nesta quinta-feira (12/11) um dos principais hospitais ainda em funcionamento na Faixa de Gaza, no mais recente incidente que ameaça romper um cessar-fogo que já dura um ano no território palestino devastado pela guerra.

Autoridades de saúde locais informaram que o bombardeio matou seis pessoas, incluindo um cirurgião e um menino de 13 anos, e feriu ao menos outras 28.

O ataque atingiu um prédio que abriga alas cirúrgicas no Hospital Nasser, em Khan Younis, no sul de Gaza. As forças militares de Israel afirmaram que o alvo da ação era um comandante de alto escalão do grupo islamista Hamas e acusaram os militantes de utilizar o complexo hospitalar para planejar ataques - alegação rejeitada pelo grupo.

Desde o início da guerra em Gaza - após os ataques terroristas do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023 -, as forças de Israel atingiram o complexo do Hospital Nasser pelo menos sete vezes, segundo autoridades da unidade de saúde.

Profissionais de saúde e testemunhas relataram que dois mísseis atravessaram o telhado do edifício de cinco andares, causando danos extensos. O departamento de cirurgia, que atende metade dos 2 milhões de habitantes de Gaza, ficou inoperante. Outras vinte pessoas ficaram feridas.

Outros dois palestinos mortos em incidentes separados

O médico morto no ataque era Rezik Abushira, um cirurgião que participou do documentário American Doctor, de 2026, trabalhando ao lado de três médicos americanos que prestavam assistência aos palestinos em Gaza.

Ayman Abu Obeid, um médico ferido no ataque, contou que estava em um plantão noturno no hospital quando uma explosão destruiu o ambiente onde ele e outras pessoas dormiam.

"De repente, o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo ficou escuro num instante", relatou. Próximo ao leito que ele ocupava estavam pilhas de móveis destruídos e equipamentos médicos cobertos pela poeira resultante da desintegração do concreto. Fios elétricos rompidos pendiam do teto.

Outros dois palestinos foram mortos nesta quinta-feira, em incidentes distintos. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em um ataque aéreo israelense contra um carro na Cidade de Gaza. Outra pessoa foi morta por disparos israelenses no campo de refugiados de Bureij, na região central do território, informaram profissionais de saúde.

Israel acusa Hamas de usar hospital como base

Em comunicado, as Forças Armadas de Israel informaram que tiveram como alvo um indivíduo chamado Muhammad Abu Ismail, que descreveram com o sendo "o comandante da Brigada de Khan Younis do Hamas". Os militares afirmaram que ele e outros militantes estavam escondidos dentro do Hospital Nasser.

As forças israelenses acusaram os militantes de "transformar o complexo do Hospital Nasser em um quartel-general e operar a partir de lá".

O Hamas rejeitou a alegação dos militares de que teria utilizado o hospital como base para operações. O grupo não comentou de imediato se um de seus líderes foi ferido ou morto no ataque.

Ahmed al-Farra, médico e diretor-geral do hospital, afirmou que não houve qualquer aviso prévio antes do ataque. Ele explicou que as cirurgias foram suspensas, assim como as atividades no departamento de radiologia e no laboratório, devido aos danos causados à estrutura do prédio.

Hospitais são protegidos pelo direito internacional

Em agosto de 2025, o Hospital Nasser foi atingido por um ataque israelense do tipo "golpe duplo" - dois ataques sucessivos no mesmo local -, que resultou na morte de pelo menos 20 pessoas, incluindo jornalistas e profissionais de saúde.

Hospitais são locais protegidos pelo direito internacional. Atacar esse locais ou utilizá-los para fins militares são, via de regra, considerados violações da lei.

Embora instalações médicas possam perder seu status de proteção sob determinadas condições, grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que, em muitos casos, Israel não apresentou provas suficientes para justificar os ataques a essas unidades durante a guerra.

Um cessar-fogo estabelecido em outubro de 2025 interrompeu os combates em Gaza, mas não conseguiu cessar os ataques israelenses nem garantir o desarmamento do Hamas. Pelo menos 1,6 mil palestinos foram mortos desde que o cessar-fogo entrou em vigor. No mesmo período, morreram cinco soldados israelenses.

rc (Reuters, AP)