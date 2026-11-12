Redação DW Jared Kushner, enviado dos EUA e genro de Trump, desembarca em Moscou após negociações de paz em Abu Dhabi

Os enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegaram a Moscou nesta quinta-feira (12/11) para conversas com o presidente russo Vladimir Putin sobre os resultados das negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, visando um cessar-fogo na guerra na Ucrânia.

Steve Witkoff e Jared Kushner participaram dos dois dias de negociações na capital dos Emirados Árabes Unidos. As conversas foram encerradas nesta quarta-feira com um acordo para uma ampla troca de prisioneiros, mas sem nenhum avanço visível para o fim das hostilidades, que já duram quase cinco anos.

Após o encontro com Putin, Kushner afirmou que ele e Witkoff seguirão para Dublin, na Irlanda, onde se reunirão com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski.

O líder ucraniano reagiu com cautela ao resultado das negociações. Ao mesmo tempo em que classificou como positiva uma nova proposta de troca de prisioneiros, ele reiterou que seu país não cederá às exigências para entregar territórios ocupados pela Rússia em troca de paz.

As expectativas quanto a um avanço significativo na primeira reunião entre as delegações em nove meses já eram baixas antes mesmo do início das conversas. Embora a Rússia e a Ucrânia tenham realizado trocas de prisioneiros com certa regularidade, as duas partes permanecem muito distantes em relação às condições para um futuro um acordo.

Europa quer lugar à mesa de negociações

Além das garantias de segurança para ambos os países após o término do conflito, outros obstáculos ao avanço das negociações dizem respeito ao futuro dos territórios ocupados pela Rússia no leste da Ucrânia e o papel que os países europeus devem desempenhar em um eventual acordo.

As últimas rodadas - estruturadas por Washington como negociações trilaterais - não contaram com a presença de representantes da Europa. Os líderes europeus, no entanto, reafirmaram que qualquer acordo que afete a segurança do continente deve contar com a participação dos países da região, enquanto aumentam as preocupações com a postura agressiva da Rússia e suas ambições para além de suas fronteiras.

O Kremlin, no entanto, não deseja que os países europeus participem das negociações diretas. Kushner afirmou que um dos objetivos da reunião em Moscou é tentar incluir os europeus nas conversas.

O genro de Trump observou que tanto a Ucrânia quanto a Rússia precisam de clareza sobre os arranjos de segurança pós-conflito, e que os países europeus, a União Europeia (UE) e a Otan devem participar dessas discussões para construir um consenso sobre os próximos passos.

Moscou vê com ceticismo papel dos europeus

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou nesta quarta-feira que representantes europeus poderiam, futuramente, integrar as negociações, mas ressaltou que as declarações atuais desses países "não indicam qualquer desejo, por parte deles, de contribuir para um avanço rumo à paz". Moscou critica o fato de a Europa financiar e fornecer armamentos à Ucrânia.

As autoridades da União Europeia afirmam que quaisquer discussões sobre os arranjos de segurança da Europa só poderiam começar após um cessar-fogo.

Muitos na Europa veem a inclusão da Rússia nesses planos como uma concessão a Putin, que descreveu a expansão da Otan para o leste europeu como uma das principais ameaças à segurança de seu país, exigindo a retirada das tropas da aliança das fronteiras russas.

Enquanto isso, continuam os combates ao longo da linha de frente de 1,2 mil quilômetros, onde o controle territorial pouco mudou neste ano, enquanto ambos os lados mantêm os ataques com mísseis de longo alcance e drones.

Ataques russos a instalações de energia e militares

O Ministério da Defesa da Rússia informou que seus sistemas de defesa aérea abateram 71 drones ucranianos durante a noite. Ataques russos atingiram uma fábrica de drones em Kiev e outras três instalações que produzem combustíveis para mísseis e componentes para drones nos arredores da capital ucraniana.

O órgão afirmou que outros ataques atingiram subestações de energia em Zhytomyr e um navio de carga que seguia para o porto de Odessa, no Mar Negro, transportando suprimentos para as Forças Armadas ucranianas.

Explosões foram ouvidas na capital ucraniana nas primeiras horas desta quinta-feira. O prefeito da cidade, Vitali Klitschko, informou que uma mulher morreu e cinco pessoas ficaram feridas após um drone russo atingir um edifício de nove andares no distrito de Solomyanskyi, provocando um incêndio.

Ataques russos contra a infraestrutura energética da Ucrânia causaram interrupções no fornecimento de energia em nove regiões ucranianas, incluindo Zaporíjia, Odesa e Kharkiv, informou o vice-ministro de Energia, Artem Nekrasov, nesta quinta-feira.

Militar morre em atentado na Rússia

Um militar russo morreu em São Petersburgo na manhã desta quinta-feira, quando o veículo em que estava explodiu, informou o Comitê Investigativo da Rússia, a principal agência de investigação criminal do país. O comitê não divulgou o nome da vítima nem indicou quem poderia estar por trás do atentado.

O portal de notícias Fontanka informou que a vítima era um coronel e que um artefato explosivo em seu carro detonou no momento em que ele partia com o veículo. Segundo o relato, uma pessoa que o acompanhava ficou ferida.

Vários oficiais de alto escalão foram mortos em atentados ocorridos na Rússia, pelos quais Moscou responsabiliza Kiev. A Ucrânia assumiu a autoria de alguns desses ataques.

rc (AP, Reuters, dpa)