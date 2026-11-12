Nina Werkhäuser Pela primeira vez, um estudo sobre casos não denunciados revela a real dimensão do assédio e da violência sexual no Exército alemão.

"Estava claro desde o início que a análise traria à tona verdades desagradáveis", afirmou nesta quarta-feira (11/11) o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius. A declaração foi feita durante apresentação ao Parlamento alemão dos resultados do primeiro estudo voltado a identificar casos não denunciados de assédio e violência sexual nas Forças Armadas do país (Bundeswehr).

Segundo o levantamento, a o problema é muito maior do que indicavam os registros oficiais. De acordo com Pistorius, apenas entre um terço e um sexto dos casos chega a ser formalmente denunciado. O ministro anunciou um plano de ação para combater a situação e reforçou que as Forças Armadas adotam uma política de "tolerância zero" para esse tipo de conduta.

"Trata-se do respeito à dignidade humana garantida pela nossa Constituição. E isso vale, naturalmente, também para as Forças Armadas", disse.

Homens são maioria dos acusados

O estudo analisou ocorrências que nunca foram comunicadas oficialmente, o chamado "campo oculto" das estatísticas. Os dados mostram que as principais vítimas são mulheres jovens em cargos militares de menor graduação. Entre os homens, soldados não heterossexuais aparecem desproporcionalmente entre os afetados.

Os autores dos casos são, em sua maioria, homens. O estudo também concluiu que unidades de combate não comete mais assédio sexual do que outras áreas das Forças Armadas. Já militares mulheres que atuam em unidades com maior presença feminina, acima de 15% do efetivo, relatam menos episódios de assédio.

A forma mais comum de assédio é a verbal. Segundo a pesquisa, 72% das mulheres militares e 31% dos homens afirmaram ter sofrido pelo menos um episódio de assédio verbal ao longo da carreira. Nos 12 meses anteriores à pesquisa, 38% das mulheres e 16% dos homens relataram casos desse tipo.

Além disso, 9% das mulheres e 3% dos homens disseram ter sofrido condutas de cunho sexual de caráter físico. Casos de violência sexual atingiram 2% dos entrevistados de ambos os sexos.

Falta de confiança dificulta denúncias

A pesquisa também investigou por que muitas vítimas optam por não denunciar os episódios. A razão mais citada foi o desejo de evitar exposição ou repercussão dentro da instituição.

Segundo Pistorius, o estudo revelou não apenas que muitos desconhecem os canais para denúncia, mas também a falta de confiança nesses mecanismos. Como resposta, o Ministério da Defesa pretende divulgar mais os caminhos para registrar ocorrências.

Oposição pede órgão independente para receber denúncias

Parlamentares do Partido Verde, que está na oposição, consideram as medidas insuficientes. A deputada Sara Nanni defende a criação de uma instância independente para receber denúncias e conduzir investigações.

Segundo ela, um órgão externo seria fundamental nos casos em que superiores hierárquicos deixem de cumprir suas obrigações ou não ajam adequadamente diante de denúncias de assédio.

Vítimas deverão receber mais apoio

Outra medida anunciada após a divulgação do estudo é o reforço da rede de apoio às vítimas. Um serviço independente de aconselhamento criado no início de novembro deverá passar a funcionar 24 horas por dia.

Além disso, comandantes e superiores receberão treinamento específico para lidar com casos de assédio e violência sexual. O inspetor-geral das Forças Armadas alemãs, Carsten Breuer, afirmou que o tema passará a integrar a formação militar em todos os níveis.

O comportamento de chefes e comandantes diante das denúncias também será levado em conta nas avaliações de desempenho. Segundo Pistorius, militares que tolerarem irregularidades ou não agirem de forma adequada deixarão de exercer funções de liderança.

Aumento no número de denúncias

A realização do estudo foi motivada pelo aumento de relatos de assédio sexual, principalmente feitos por mulheres militares, encaminhados à então comissária parlamentar das Forças Armadas, Eva Högl. Ela propôs a pesquisa em 2024.

Casos envolvendo um regimento de paraquedistas na cidade de Zweibrücken, revelados no início de 2026 e que também incluíam denúncias de comportamento sexual inadequado, aceleraram o processo. O atual comissário parlamentar para as Forças Armadas, Henning Otte, classificou os resultados como "dramaticamente altos". Segundo ele, o estudo também evidenciou a falta de confiança de parte dos militares na estrutura institucional do Exército alemão.

Desafio para atrair mais mulheres

As Forças Armadas da Alemanha enfrentam dificuldades para ampliar seu efetivo e buscam recrutar mais mulheres. No entanto, os resultados do estudo podem dificultar esse objetivo.

Atualmente, as mulheres seguem subrepresentadas em praticamente todos os setores militares do país. A revelação da extensão dos casos de assédio e violência sexual pode representar um novo obstáculo para aumentar sua participação na carreira militar.