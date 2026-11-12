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O Senado deverá votar nesta quinta-feira (12/11) um pacote de medidas de ajuste fiscal proposto pelo governo federal. O projeto tem o potencial de gerar uma economia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027, o primeiro do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, havia apresentado a proposta na véspera no Congresso Nacional, para que as medidas fossem reunidas num projeto de lei complementar (PLP) negociado com lideranças do Senado.

O objetivo declarado pelo governo é estabilizar a dívida pública por meio do aumento da arrecadação e do controle de despesas, paralelamente à manutenção de políticas sociais anunciadas durante a campanha de Lula à reeleição.

O Orçamento Federal opera hoje com pouca folga, enquanto o governo se vê sob pressão do mercado financeiro por sinais de responsabilidade fiscal. Grande parte dos gastos já está comprometida com Previdência, programas sociais, salários e outras despesas obrigatórias, inclusive emendas parlamentares.

Menos despesa, mais arrecadação

Uma das principais medidas do pacote prevê limitar o crescimento real dos gastos federais a 2% a partir de 2027, caso as projeções indiquem risco de descumprimento da meta fiscal.

Atualmente, o teto geral é de 2,5%, e a redução poderá representar uma contenção de R$ 12,8 bilhões no Orçamento.

Poderão também ser ampliados os mecanismos para bloquear despesas a fim de perseguir o centro da meta fiscal, ao invés do seu limite inferior.

Outras medidas previstas incluem cortes de benefícios fiscais concedidos a determinados setores da economia e a limitação do uso das compensações tributárias pelas empresas, ou seja, de créditos junto à Receita Federal para quitar impostos.

Menos investimento em saúde

Em 2026, o governo já adotou uma mudança no cálculo do piso constitucional da saúde - que corresponde ao valor mínimo dos investimentos públicos para financiar os serviços públicos do setor.

Tratou-se da exclusão das receitas extraordinárias obtidas pela exploração de petróleo e gás da Receita Corrente Líquida (RCL). A Constituição determina que o piso da saúde deve corresponder a 15% da RCL.

A limitação da base do cálculo, portanto, impacta diretamente o valor a ser investido pela União. O pacote que tramita no Senado propõe que a nova regra, por ora de caráter temporário, seja prolongada até 2030.

Moretti defendeu a iniciativa como uma forma de racionalizar as despesas vinculadas às receitas extraordinárias. "Para o ano que vem, esses gatilhos podem gerar uma economia de R$ 9 bilhões, que na prática traz mais capacidade para acomodar o conjunto das despesas dentro do orçamento."

"Supersalários"

Além disso, o projeto defende a revisão dos "supersalários" no funcionalismo público. O Congresso terá 120 dias, contados a partir da publicação da lei, para apreciar uma proposta de teto remuneratório.

Na prática, isso significaria regulamentar as verbas indenizatórias pagas a servidores públicos.

Esses pagamentos são destinados a compensar despesas relacionadas ao exercício de determinadas funções. Por vezes, ultrapassam o teto constitucional do funcionalismo, atualmente em R$ 46.366,19 mensais, equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto atual não determina cortes imediatos de pagamentos nem estima a economia que a medida poderá gerar. Caberá à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentar um valor e indicar a que ele deverá ser destinado.

Os recursos poderão ser usados para reduzir os limites da despesa pública, reforçar investimentos e atividades de segurança pública ou implementar ações no sistema socioeducativo.

Ambições para superávit

O pacote integra a estratégia do governo para alcançar superávit primário (a diferença entre receitas e despesas do governo) de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, equivalente a R$ 73,2 bilhões.

A equipe econômica do governo afirma que pretende manter a trajetória de ajuste nos anos seguintes, com a expectativa de alcançar superávit de 1,5% do PIB em 2030.

No Senado, o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), ficou encarregado da apresentação do projeto. Já o relator será o senador Eduardo Braga (MDB-AM), também responsável pela relatoria do Orçamento de 2027.

Por se tratar de um projeto de lei complementar, o texto precisará ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e posteriormente sancionado para entrar em vigor.

ht/md (Agência Brasil, ots)