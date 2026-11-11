Jon Shelton (com dpa e Reuters) O conselho de trabalhadores da VW criticou duramente a mudança de rumo nos planos de modernização da empresa

A Volkswagen, maior montadora da Europa, citou restrições financeiras ao anunciar nesta quarta-feira (11/11) que não executará os planos de modernização previstos em seu projeto "Gamechanger"(algo como "virada de jogo" em inglês).

Um porta-voz da VW afirmou que todos os investimentos da empresa estão sendo revistos atualmente e que uma grande área de fundição planejada para a fábrica principal de Wolfsburg não sairá do papel, apesar de anos de preparação e investimentos para o objetivo anunciado de preparar a companhia para um ambiente de produção em rápida transformação.

Segundo o porta-voz, o abandono do plano não significa que a empresa deixará de lado outros programas voltados para a modernização da empresa, como uma plataforma compartilhada para futuros modelos elétricos da Volkswagen.

Ele acrescentou que a montadora também continuará simplificando a produção por meio da padronização da próxima geração de veículos em todas as suas fábricas.

Representantes dos trabalhadores criticam decisão

Daniela Cavallo, presidente do conselho de trabalhadores da Volkswagen, criticou duramente a decisão. Segundo ela, a medida representa uma admissão de fracasso da direção da empresa e mostra que o presidente-executivo (CEO), Oliver Blume, abriu mão de qualquer pretensão de liderança tecnológica na produção de veículos.

Cavallo classificou a decisão como uma "violação flagrante" dos acordos alcançados durante as difíceis negociações coletivas realizadas no fim de 2024.

O acordo firmado entre a Volkswagen e seus funcionários naquele ano previa investimentos maciços nas fábricas para criar as bases da produção de novos modelos nas unidades alemãs da empresa, além da transferência da fabricação de veículos com motor a combustão para instalações da montadora no México.

O plano deixado de lado pela empresa tinha como eixo principal tecnologias avançadas, entre elas a fundição em larga escala de componentes da carroceria dentro da própria fábrica.

A líder do conselho de trabalhadores exigiu que a diretoria esclareça quais serão os impactos do cancelamento repentino do projeto para os empregados e para o volume de produção.

Cavallo também acusou a direção da Volkswagen de priorizar ganhos financeiros de curto prazo para investidores em detrimento do bem-estar da empresa e de seus funcionários.

"O pensamento orientado por retornos de curto prazo agora ocupa o primeiro plano, e não mais a viabilidade futura do Grupo Volkswagen, como aconteceu durante décadas", declarou.