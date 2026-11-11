Jacek Lepiarz Trabalhadores forçados poloneses são vigiado por soldado alemão na Polônia ocupada, em 1940

"Não podemos mais esperar", declararam as organizações de vítimas polonesas do nazismo num apelo dramático à sociedade civil alemã, publicado em 5 de novembro no site da Fundação para a Reconciliação Polonesa-Alemã.

"Atualmente vivem na Polônia menos de 50 mil pessoas que sofreram graves injustiças durante a Segunda Guerra Mundial e a ocupação alemã (1939-1945), incluindo ex-prisioneiros de campos de concentração e de prisões, bem como ex-trabalhadores forçados", escreveram os signatários do apelo.

A carta aberta destaca que muitos dos sobreviventes têm mais de 90 anos, enfrentam doenças e o aumento do custo de vida e precisam de ajuda em suas atividades diárias. "Para muitos, qualquer atraso adicional na decisão de fornecer ajuda significa que ela chegará tarde demais", afirma o documento, que foi divulgado em alemão, polonês e inglês.

"A Alemanha está ciente de sua responsabilidade moral para com as vítimas da perseguição nazista ainda vivas", enfatizam os signatários, observando, de forma crítica, que "uma decisão correspondente por parte do governo federal alemão ainda não foi tomada".

"Hoje apelamos principalmente à sociedade civil alemã para que ofereça apoio humanitário aos sobreviventes da perseguição nazista que vivem na Polônia", escreveram, dirigindo-se a empresas, fundações, associações e cidadãos. "Toda doação faz diferença."

Reparações insuficientes até agora

A questão das reparações, considerada não resolvida por muitos poloneses. tem prejudicado as relações entre Alemanha e Polônia há décadas.

Após a transição democrática de 1989 na Europa Central e Oriental e a reunificação da Alemanha, o governo alemão destinou 500 milhões de marcos alemães às vítimas do Holocausto na Polônia. Mais de 1 milhão de pessoas receberam apoio por meio desses recursos. Ex-trabalhadores forçados também receberam pagamentos da Fundação EVZ, que atua na preservação da memória das vítimas da perseguição nazista.

No entanto, dada a magnitude dos crimes cometidos pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte da sociedade polonesa considera insuficientes as reparações concedidas. A política de ocupação alemã na Polônia foi marcada por crimes sistemáticos contra a população polonesa. Estima-se que 6 milhões de cidadãos poloneses tenham morrido durante a guerra, incluindo cerca de 3 milhões de judeus poloneses.

Como parte do chamado Plano Geral do Leste (Generalplan Ost), uma grande parcela da população da Europa Oriental deveria ser deslocada, escravizada ou assassinada. Já em 1939, a chamada "Intelligenzaktion" teve como alvo específico as elites polonesas, com o assassinato planejado de cerca de 50 mil professores, membros do clero, funcionários públicos e intelectuais. Além disso, aproximadamente 2,5 milhões de poloneses foram deportados para o Reich Alemão para trabalhos forçados e obrigados a trabalhar sob condições desumanas.

Ao chegar ao poder em 2015, o partido conservador de direita Lei e Justiça (PiS) transformou a questão das reparações de guerra num dos principais focos da política de Varsóvia para a Alemanha. O governo do PiS estimou as perdas de guerra da Polônia em 6,2 trilhões de zlotys (aproximadamente 1,3 trilhão de euros ou R$ 8 trilhões) e exigiu oficialmente esse valor de Berlim em outubro de 2022.

Tusk rejeitou oferta de Scholz

O atual governo de centro-esquerda, liderado pelo premiê Donald Tusk e eleito em dezembro de 2023, se distanciou dessas exigências. Ainda assim, o governo não esconde que espera uma "solução criativa" do governo alemão, segundo o ministro do Exterior, Radek Sikorski.

Antes de sua visita à Polônia em julho de 2024, o então chanceler federal alemão, Olaf Scholz, ofereceu 200 milhões de euros. O valor foi rejeitado por Tusk, que o considerou insuficiente. As negociações realizadas desde então entre Berlim e Varsóvia não conseguiram produzir uma solução.

Numa declaração final após as consultas governamentais teuto-polonesas de dezembro de 2025, o governo alemão prometeu "analisar possibilidades de apoio adicional às vítimas polonesas da agressão nazista e da ocupação alemã da Polônia".

"Atualmente, não há decisão sobre um gesto humanitário, e o projeto de orçamento reflete essa situação", declarou Josef Hinterseher, vice-porta-voz do Ministério do Exterior da Alemanha, em 23 de setembro.

Partido Verde apresenta pedido

O Partido Verde alemão, que está na oposição, não abandonou a esperança de reverter essa situação e garantir um gesto humanitário. "Nossa bancada apresentou um pedido à comissão de orçamento para assegurar recursos para esse gesto humanitário. Infelizmente, o pedido foi rejeitado", disse a copresidente Franziska Brantner à DW, em Varsóvia.

"A esperança é a última que morre, portanto faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a coalizão de governo faça essa mudança afinal", enfatizou. Brantner considera a "sessão final de revisão" da comissão de orçamento, que ocorrerá nesta semana, como a última oportunidade.

A questão das reparações continua desempenhando um papel importante na sociedade polonesa, mesmo mais de 80 anos após o fim da guerra. Quase não existe família que não tenha sofrido durante o conflito. Na mais recente edição do Barômetro Alemão-Polonês, uma pesquisa representativa realizada regularmente há 25 anos, 53% dos entrevistados afirmaram que o sofrimento do povo polonês não é suficientemente reconhecido na Alemanha. Apenas 18% avaliam que os alemães já fizeram o suficiente.

Doações privadas

O presidente da Fundação para a Reconciliação Polonesa-Alemã, Jakub Deka, diz que o apelo das associações de vítimas pode mobilizar a sociedade civil alemã. Após um primeiro apelo feito em maio ao governo alemão, várias centenas de alemães responderam com doações que variaram de 50 euros a várias centenas de euros.

Até o momento, mais de 35 mil euros foram depositados na conta da fundação. Diversas pessoas necessitadas já receberam ajuda pontual por meio desse fundo. "É uma gota no oceano, mas toda ajuda conta", diz Deka.

O presidente da fundação menciona como exemplo Jerzy Tarasiewicz, que liderou por muitos anos a associação de vítimas na cidade polonesa de Gdansk, como um lembrete doloroso da urgência da situação. Em janeiro, Tarasiewicz afirmou em entrevista ao jornal Gazeta Wyborcza: "Eles [os alemães] estão esperando que morramos."

Tarasiewicz, que nasceu em 1942 numa fazenda alemã onde seus pais realizavam trabalho forçado, morreu no fim de setembro, aos 84 anos, sem conseguir testemunhar esse gesto humanitário. "É uma dolorosa lembrança de que as vítimas não podem esperar mais", afirma Deka.