Marcel Fürstenau A Constituição da Alemanha, fundamento da ordem democrática livre

A satisfação com a democracia na Alemanha atingiu seu nível mais baixo nos últimos anos, abalada por uma idealização do passado e o desejo por uma ruptura radical. Sentimentos antissemitas e a defesa de um líder autoritário também estão em alta. Essas são algumas das principais conclusões da última edição de um estudo sobre autoritarismo realizado a cada dois anos desde 2002.

A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Else Frenkel-Brunswik de Pesquisa sobre Democracia, da Universidade de Leipzig, e publicada nesta quarta-feira (11/11). Ela se baseia em um questionário respondido por mais de 900 participantes, que, segundo os pesquisadores, representam um retrato da população alemã.

Pela primeira vez desde o início da série, o apoio à democracia como ideia caiu para menos de 90%. Segundo o estudo, isso se deve principalmente à perda de confiança entre moradores da antiga Alemanha Oriental, onde o índice ficou em 85,7%.

A queda no apoio à democracia tal como é vivida no cotidiano é ainda mais acentuada. Em todo o país, apenas um terço dos entrevistados se declarou satisfeito com a democracia. Os índices recuaram tanto nos estados do leste (22,8%) quanto nos do oeste (36%).

"Nossa democracia está sob grande pressão"

A crescente rejeição à democracia também se reflete no desejo por algum tipo de governo nacionalista autoritário. Quase um quarto dos entrevistados apoiou explicitamente a ideia de um "partido único forte que represente a comunidade nacional como um todo". No leste do país, esse percentual chega a 30,9%, acima da média nacional de 22,3%.

"Nossa democracia está sob grande pressão. Ela perdeu aceitação entre a população. É alarmante ver quanto um anseio autoritário está tomando seu lugar", concluiu o psicólogo social e autor do estudo Oliver Decker.

Nacionalismo atinge nível recorde

As posições de extrema direita cresceram pelo segundo ano consecutivo. O destaque do estudo foi o que os pesquisadores classificam como orgulho nacional radical que, com aprovação de 19,9%, alcançou o maior nível desde o início da pesquisa.

Segundo o levantamento, a proporção de pessoas com uma visão de mundo consistentemente alinhada à extrema direita chegou a 6,9%, o maior índice desde 2014.

Pouco menos de 15% dos entrevistados disseram acreditar explicitamente que "tudo precisa desmoronar para que algo novo possa surgir", enquanto quase um em cada três afirmou que "é preciso algo radical para mudar a situação atual". Outros 29,1% concordam parcialmente com essa afirmação.

Extrema direita e a AfD

Segundo o estudo, aqueles que compartilham esse desejo de ruptura também apresentam sentimentos antissemitas significativamente mais fortes, e ambos os fatores estão associados à preferência por determinados partidos.

A pesquisa concluiu que uma grande parcela dos eleitores com esse perfil apoia a Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema direita.

"Por meio de sua retórica agressiva, a AfD promete concretizar os objetivos políticos da ideologia de extrema direita", afirma o estudo.

Segundo os pesquisadores, a forma e o conteúdo defendidos pelo partido correspondem exatamente à mensagem que uma parcela significativa da população deseja ouvir.

"O partido oferece um lar político para aqueles que aderem ao pensamento de extrema direita e, ao mesmo tempo, apresenta-se como capaz de estabelecer conexão com amplos segmentos da sociedade."

Atitudes antissemitas dobraram

O coautor do estudo Johannes Kiess defende que lideranças políticas em todos os níveis encontrem formas de reagir ao fenômeno.

"A rejeição ao estado atual do mundo deve ser enfrentada com alternativas democráticas convincentes e com a capacidade de agir politicamente no presente", afirmou.

O apelo também se aplica ao aumento expressivo do antissemitismo, que mais do que dobrou desde 2022.

Questionados sobre as motivações por trás de atitudes antissemitas, 16% dos entrevistados disseram que as políticas do governo de Israel são o principal fator. Trata-se também de um recorde dentro da série histórica.

Em 2020, esse índice era significativamente maior no leste (12%) do que no oeste (8,4%), mas os números se aproximaram desde então. Atualmente, o antissemitismo relacionado a Israel é ligeiramente mais forte nos estados ocidentais do que nos orientais.

Hostilidade contra muçulmanos também cresce

A hostilidade em relação aos muçulmanos também está aumentando. O indicador atingiu mais de 40% em 2018, caiu para bem menos de 30% nos anos seguintes e atualmente está em 34,1%.

Os dados se baseiam em duas afirmações apresentadas aos participantes em cada edição da pesquisa: "Muçulmanos deveriam ser proibidos de imigrar para a Alemanha" e "Por causa da quantidade de muçulmanos que vivem aqui, às vezes me sinto estrangeiro em meu próprio país".

A misoginia é outro tema monitorado regularmente pelo estudo. Na pesquisa atual, 18,3% concordaram com afirmações antifeministas.

Até agora, a oposição às pautas feministas era mais forte entre os moradores da antiga Alemanha Oriental. Em 2024, a diferença entre leste (34,6%) e oeste (19,6%) era expressiva. Dois anos depois, o percentual no leste caiu pela metade, para 17,8%, enquanto no oeste recuou apenas levemente, para 18,4%.

Um sinal de esperança

Apesar da tendência negativa, o Estudo de Autoritarismo de Leipzig aponta um motivo para otimismo.

Segundo os pesquisadores, embora os resultados sejam "alarmantes", as tendências de longo prazo mostram que uma reversão desse quadro é possível.

"Em pesquisas anteriores, declarações alinhadas à extrema direita já alcançaram níveis elevados de aprovação e depois voltaram a cair nos anos seguintes. Além da influência de crises sociais, a ação política e a forma como ela é percebida pela sociedade têm importância central", afirma o estudo.