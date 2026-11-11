Divulgação/Núcleo de Astronomia da UFPA Conjunção da lua com o planeta Marte, em 2020









Uma sonda orbital detectou cloreto de hidrogênio (HCl), um gás corrosivo e de odor forte, sobre fissuras na superfície de um gigantesco vulcão antigo de Marte.

A descoberta, publicada na revista Science Advances, sugere que o planeta vermelho não está geologicamente morto e que ainda mantém atividade vulcânica em seu interior.

O achado estava na região do Monte Alba, no hemisfério norte do planeta, e foi realizado pela sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, que orbita Marte desde 2016 como parte de uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia (ESA) e da agência espacial russa Roscosmos.

Trata-se de uma pista importante para determinar se o planeta possui condições subterrâneas capazes de abrigar vida microbiana.

Descoberta em maior vulcão de Marte

O Monte Alba, o maior vulcão de Marte em área de superfície, é uma estrutura ampla e de inclinações suaves localizada no hemisfério norte do planeta.

"Determinamos que a origem mais provável do cloreto de hidrogênio é a liberação de gases vulcânicos", explica o coautor e cientista planetário Daniel Mège, do Centro de Pesquisas Espaciais da Academia Polonesa de Ciências e da Universidade de Berna.

O composto químico detectado no Monte Alba provém de um conjunto de fissuras na superfície provavelmente conectado a uma câmara de magma subterrânea.

"O gás é liberado a partir de compostos de cloro dissolvidos no magma à medida que ele sobe e a pressão diminui. Portanto, sua presença é compatível com um processo de desgaseificação magmática", afirma outro autor do estudo, Alexander Trokhimovskiy, do Instituto de Pesquisas Espaciais da Academia Russa de Ciências.

Trokhimovskiy acrescenta que a descoberta "sugere que o interior do planeta ainda pode conservar calor suficiente para sustentar processos magmáticos e que os gases-traço na atmosfera oferecem uma forma de detectar e investigar uma atividade geológica que, de outra maneira, seria difícil de observar diretamente".

Um clube exclusivo no Sistema Solar

Até agora, a lista de corpos celestes com atividade vulcânica confirmada no Sistema Solar era sucinta: Terra, Vênus e Io, a lua de Júpiter.

Embora a superfície marciana tenha sido moldada por um intenso vulcanismo antigo, que deu origem ao Monte Olimpo marciano, o vulcão mais alto do Sistema Solar, a ciência ainda não havia obtido provas de atividade magmática atual.

"Há evidências documentadas de vulcanismo ocorrido há apenas alguns milhões de anos em Marte, mas não existiam provas de atividade magmática atual", afirma Mège.

Diferentemente da Terra, onde o dióxido de enxofre predomina nas emissões vulcânicas, em Marte o cloreto de hidrogênio pode ser o gás mais abundante devido às diferenças químicas entre os dois planetas.

"Ele tem um odor forte, e eu não recomendaria que ninguém o cheirasse, pois é corrosivo e pode irritar ou queimar os tecidos nasais", alerta Mège.

Degelo no verão e gases aprisionados

A ExoMars Trace Gas Orbiter detectou picos anuais desse gás na encosta norte do Monte Alba no início do verão marciano.

Os pesquisadores sustentam que as fissuras permanecem seladas por gelo durante grande parte do ano. Quando a temperatura sobe no começo do verão, o gelo derrete e permite que gases vulcânicos aprisionados no subsolo escapem para a atmosfera.

As informações sobre a atividade vulcânica de Marte podem ser úteis para futuras missões. "Essa nova descoberta nos dá um novo impulso para investigar mudanças vulcânicas, quantificar a magnitude do vulcanismo que possa estar ocorrendo e determinar se ele poderia representar um risco para futuros exploradores", afirma Wilson.

Um vulcão marciano pode entrar em erupção?

Outra questão levantada pela descoberta é se algum vulcão marciano poderia voltar a entrar em erupção. Segundo Colin Wilson, especialista da ESA, isso é possível.

"Os novos resultados apontam apenas para emissões de gás, não para erupções de lava. Mas as emissões de gás vulcânico são um indício de que erupções de lava podem ocorrer", afirmou ao site especializado IFLScience.

No artigo, Wilson observa que a humanidade explora Marte em detalhe há cerca de 65 anos, mas "ainda não observamos novos fluxos de lava em Marte durante a era da exploração espacial, portanto o vulcanismo não deve estar muito disseminado atualmente".

Há condições para vida microbiana?

A existência de magma no subsolo reacende o debate sobre a possibilidade de vida em Marte.

"Sem dúvida, trata-se de uma descoberta muito interessante. Muitos cientistas que estudam Marte não ficarão muito surpresos, porque a imagem de um Marte 'morto' não era compatível com diversos resultados de pesquisas recentes", afirmou Lena Noack, especialista da Universidade Livre de Berlim que não participou do estudo, à revista científica New Scientist.

A existência de vulcanismo ativo implica que a crosta marciana conserva bolsas de calor. Como há água congelada abaixo da superfície, o calor magmático cria um cenário semelhante ao que levou ao surgimento da vida na Terra por meio de sistemas hidrotermais.

"À medida que o magma sobe e se desloca pela crosta, ele pode encontrar, derreter e aquecer água subterrânea, criando ambientes protegidos das duras condições da superfície", diz Trokhimovskiy.

"Esses sistemas hidrotermais ativos poderiam fornecer as fontes de energia e as condições favoráveis necessárias para sustentar vida microbiana. Isso torna os ambientes subterrâneos quentes um dos alvos mais promissores na busca por vida em Marte", conclui.