Redação DW Artigos de impeachment acusavam Hegseth de ordenar ilegalmente operações militares no Irã e no Iêmen, ataques a embarcações no Mar do Caribe e a captura de Nicolás Maduro.

Os republicanos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos bloquearam, nesta terça-feira (10/11), uma tentativa de abrir um processo de impeachment contra o secretário de Defesa, Pete Hegseth, garantindo um alívio temporário ao controverso chefe do Pentágono até os democratas assumirem o controle do Congresso, no próximo ano, e possivelmente tentarem de novo.

A votação ocorreu enquanto os republicanos ainda lidam com as consequências da derrota nas eleições de meio de mandato, que alguns integrantes do partido atribuem à guerra contra o Irã e à consequente alta dos preços dos combustíveis.

No entanto, após o presidente Donald Trump demonstrar forte apoio a Hegseth, os parlamentares republicanos permaneceram majoritariamente ao lado do secretário, bloqueando a iniciativa numa votação que praticamente seguiu as divisões partidárias.

Proposta de um republicano

O deputado republicano Thomas Massie, do estado de Kentucky, apresentou na segunda-feira oito artigos de impeachment contra Hegseth, incluindo a acusação de ter autorizado o envio de forças americanas para combater o Irã sem autorização do Congresso. As alegações incluem o que Massie classificou como três violações da Lei dos Poderes de Guerra de 1973.

O líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, que deve se tornar o próximo presidente da casa parlamentar, em janeiro, apoiou firmemente a iniciativa e afirmou que Hegseth "abusou de seu poder" e "comprometeu a segurança nacional dos Estados Unidos".

Mas a Câmara votou, por 211 votos contra 204, a favor de uma moção para encaminhar os oito artigos de impeachment à sua Comissão de Justiça, controlada pelos republicanos, uma medida que, na prática, acaba com a iniciativa.

Sob pressão desde as midterms

Hegseth enfrenta pressão crescente desde a forte derrota republicana nas eleições legislativas de meio de mandato, e a atual votação pode apenas adiar uma futura tentativa de impeachment, já que os democratas devem assumir o controle tanto da Câmara quanto do Senado em janeiro.

Massie esperava conquistar o apoio de republicanos descontentes com as políticas de Hegseth e preocupados com a impopularidade da guerra contra o Irã, iniciada há oito meses, mas nenhum outro republicano aderiu à iniciativa.

Os Estados Unidos e Israel lançaram sua campanha militar contra o Irã no fim de fevereiro. Trump justificou a guerra afirmando que o Irã jamais poderá possuir uma arma nuclear. O conflito, porém, nunca foi aprovado pelo Congresso, que é o único poder do governo constitucionalmente autorizado a declarar guerra.

Ausências de democratas

Os democratas haviam manifestado forte apoio aos artigos de impeachment, que acusam Hegseth de cometer os chamados "crimes graves e delitos" ao ordenar ilegalmente que as Forças Armadas conduzissem operações militares no Irã e no Iêmen, atacassem embarcações no Mar do Caribe e capturassem o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro.

No entanto, 11 democratas, incluindo a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, não votaram. Se oito deles tivessem participado da votação, a medida processual teria sido derrotada, abrindo caminho para uma votação formal de impeachment no plenário da Câmara.

"Secretário da Guerra"

Trump celebrou o resultado numa publicação nas redes sociais. Ele afirmou que a tentativa de destituir Hegseth "FRACASSOU miseravelmente!".

Hegseth teria sido o primeiro secretário de Defesa dos Estados Unidos a sofrer impeachment. A última vez que um dirigente civil das Forças Armadas americanas foi alvo desse processo foi em 1876, quando William Belknap ocupava o cargo então denominado "secretário da Guerra".

Hegseth se autodenomina secretário da Guerra, como parte de seu esforço para reformular as Forças Armadas, que, segundo ele, eram fracas e excessivamente influenciadas pela cultura "woke" quando assumiu o cargo, no ano passado. Trump não pode alterar oficialmente o nome do Departamento de Defesa sem aprovação do Congresso.

as/cn (Reuters, DPA, AP)