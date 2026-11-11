Redação DW Drones chineses como os da DJI, maior fabricante de drones do mundo, deixarão de integrar as forças de defesa alemãs

As Forças Armadas da Alemanha não vão mais usar drones fabricados na China, informou nesta quarta-feira (11/11) um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, em meio à preocupação crescente de que esses equipamentos possam representar um risco à segurança e ser utilizados para transmitir informações sensíveis a Pequim.

Segundo o porta-voz alemão, drones de fabricantes chineses haviam sido autorizados anteriormente como uma opção de baixo custo para treinamentos e exercícios de tiro. Agora, eles serão substituídos por produtos europeus.

"Para reforçar a autossuficiência e a soberania tecnológica da Bundeswehr [Forças Armadas alemãs], modelos fabricados na China não serão mais utilizados", afirmou o porta-voz em comunicado. Segundo ele, não existe uma proibição geral ao uso de sistemas provenientes de países específicos, mas que há uma avaliação de risco sobre drones chineses.

"Do ponto de vista da segurança militar, todos os sensores presentes nos drones - independentemente do fabricante - que possam permitir a monitorização ou a recolha de informações são considerados um potencial ameaça", explicou o ministério, mencionando câmeras, radares, microfones, sistemas de transmissão de dados e até sensores ultrassônicos presentes nos aparelhos aéreos não tripulados.

A decisão veio um mês depois de os Estados Unidos proibirem veículos fabricados pela chinesa BYD em sua base aérea na ilha japonesa de Okinawa. Em fevereiro, a Polônia vetou veículos fabricados na China em instalações militares por receio de que seus sensores pudessem ser usados para coletar dados sensíveis.

A Alemanha iniciou recentemente um amplo processo de rearmamento para reforçar o setor da defesa. Berlim considera a Rússia sua principal ameaça, mas a China é também encarada como adversário e frequentemente suspeita de realizar operações de espionagem na Alemanha.

Como a China reagiu

O Ministério das Relações Exteriores da China disse à agência de notícias Reuters que se opõe à "prática discriminatória" da Alemanha contra produtos chineses.

Segundo reportagem da revista alemã Der Spiegel, que noticiou a decisão em primeira mão, comandantes locais tinham autorização para adquirir esses drones com base em uma estratégia adotada em 2024 que incluía uma "lista branca" de sistemas aprovados. Entre eles estavam diversos modelos da DJI, sediada na China e maior fabricante de drones do mundo.

A DJI tem afirmado repetidamente que seus drones não representam riscos à segurança. Em maio, a empresa disse a parlamentares dos EUA que uma análise independente não encontrou "nenhuma evidência de transmissão de dados para fora dos Estados Unidos".

O porta-voz alemão afirmou que o Ministério da Defesa não mantém uma proibição geral a veículos de determinados países ou fabricantes. No entanto, acrescentou que sensores instalados em veículos modernos são considerados potenciais riscos à segurança e, por isso, o acesso a áreas militares sensíveis pode ser restringido quando necessário.