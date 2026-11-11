Redação DW Manifestantes ocupam a Gran Via, uma das principais ruas de Madri

A Espanha vive nesta quarta-feira (11/11) sua primeira grande greve geral em 14 anos, com o transporte público afetado, rodovias bloqueadas por trabalhadores e pelo menos 30 pessoas detidas em incidentes com a polícia.

Os dois principais sindicatos do país convocaram a paralisação e protestos nas principais cidades, motivados pela disparada dos aluguéis e pela escassez de moradia acessível. O movimento acontece a dois dias do início da campanha eleitoral e a 18 dias das eleições gerais, marcadas para 29 de novembro.

O timing eleitoral da convocatória foi criticado por associações empresariais e pelos partidos da oposição de direita. O governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), apoia a mobilização, tema que tem ocupado o centro das atenções políticas na Espanha.

O primeiro-ministro afirmou que "vai haver uma greve geral sobre uma questão", o acesso à habitação, que considera "afetar muitos trabalhadores e trabalhadoras e respetivas famílias" e, "portanto, a única coisa que o governo pode fazer é respeitar esse direito constitucional".

"As CCOO e a UGT apelam aos homens e mulheres do nosso país para se mobilizarem por melhores salários, por um habitação digna e pelo controle dos preços perante uma inflação que compromete o poder de compra", dizem as duas centrais sindicais, nas convocatórias para a greve, prevista para durar 24 horas.

Salários não acompanham os custos

A crise habitacional espanhola se agravou significativamente nos últimos anos, com aluguéis e custos de moradia subindo mais rápido do que os salários reais.

Protestos ganharam força pelo país após o despejo de Maricarmen Abascal, uma aposentada de 87 anos, em Madri, em setembro. Abascal havia vivido por sete décadas no mesmo apartamento alugado e morreu em um hospital alguns dias após o despejo.

Após a morte de Abascal, Sánchez tentou obter aprovação parlamentar para medidas mais rígidas de proteção aos inquilinos. Como a proposta fracassou diante da oposição da direita, ele convocou eleições antecipadas, nas quais enfrentará uma forte oposição conservadora.

Além dos preços dos imóveis em alta, o número de novas moradias construídas segue abaixo do necessário. Atualmente, o Banco da Espanha estima um déficit habitacional de cerca de 750 mil unidades.

Sánchez aposta em investimento público, construção de moradias sociais, controle de aluguéis e medidas de proteção aos inquilinos.

Já o líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, do conservador Partido Popular, defende uma estratégia voltada para a ampliação da oferta, com cortes de impostos, redução da burocracia e reforço da proteção aos proprietários de imóveis.

Os sindicatos e associações por trás da manifestação pedem que "todas as administrações públicas promovam políticas que ponham fim à especulação imobiliária".

Leis voltam à pauta do parlamento

Na quinta-feira, o parlamento espanhol volta a debater e a votar os dois decretos do governo com medidas para a habitação que os deputados derrubaram em outubro, precipitando a convocatória de eleições antecipadas para 29 de novembro.

Após a dissolução do parlamento, em 5 de outubro, o conselho de ministros da Espanha voltou a aprovar os dois decretos e espera agora contornar, pelo menos parcialmente, a derrota anterior.

Os decretos serão desta vez votados por uma comissão permanente do parlamento, que substitui o plenário dissolvido durante o período eleitoral.

Nessa comissão, os partidos de direita que derrubaram os decretos anteriormente (Partido Popular, Juntos pela Catalunha e Vox) não têm maioria, ao contrário do cenário no plenário.

O governo espanhol conta com a ratificação de pelo menos um dos decretos, com medidas focadas na limitação de despejos e controle do aumento de alugueis.

sf (EFE, Lusa, dpa)