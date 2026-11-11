Viola Traeder Militarização é um dos pilares da estratégia de segurança pública do presidente do Equador, que impõe estados de exceção em série desde 2024

O Equador encerrou na terça-feira (10/10) o seu mais recente toque de recolher, em vigor em cinco províncias. Antes disso, entre janeiro de 2024 e setembro de 2026, o presidente Daniel Noboa já havia decretado, ao todo, 25 estados de exceção.

Sob a justificativa de combater a insegurança, Noboa adotou uma política de "mão dura", que o levou a declarar um conflito armado interno.

"As equatorianas e os equatorianos viveram sob restrições de direitos em âmbito nacional, provincial ou local durante 95% do tempo do mandato do presidente Noboa", afirma Carla Álvarez, professora e pesquisadora da Universidade de Pós-Graduação do Estado do Equador.

O chefe do Executivo tomou posse em novembro de 2023 do primeiro mandato e, em maio de 2025, do segundo. Desde que subiu ao poder, ele também militarizou o sistema penitenciário equatoriano e elevou impostos a fim de financiar a guerra contra facções criminosas.

Estratégia ineficiente

Mas mais de dois mil dias sob estados de exceção não reduziram a violência, exceto de forma passageira e circunstancial, avalia Álvarez. As mortes violentas caíram em 2024, mas voltaram a subir no ano seguinte, quando bateram 9,2 mil.

Com 51 mortes por 100 mil habitantes, 2025 tornou-se o ano mais violento da história do Equador. "Isso é um escândalo para o país, que sente que está se esvaindo em sangue", acrescenta a acadêmica.

Por sua vez, Franklin Ramírez, sociólogo político da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) no Equador, aponta que "a estratégia de segurança de Noboa tem sido muito mais eficaz em termos de legitimação política do que no combate à violência."

O especialista critica a ausência de medidas centrais no combate ao narcotráfico internacional, como o enfrentamento da lavagem de dinheiro e controle maior dos fluxos bancários, financeiros e de recursos ilícitos.

Enquanto isso, o governo circunscreve problemas públicos diversos sob o rótulo da segurança pública. A militarização de hospitais, por exemplo, foi a resposta a uma crise no sistema de saúde.

Sinais de desgaste

Sem números robustos para provar sua eficácia, a estratégia parece começar a dar os primeiros sinais de desgaste, com consequências para a força eleitoral e política de Noboa.

Em novembro do ano passado, o presidente perdeu uma consulta popular na qual propunha abrir o país à instalação de bases militares estrangeiras.

Em paralelo, a cooperação com os Estados Unidos se tornou outro eixo importante da política de segurança de Noboa. "O Equador estende de forma tácita um convite aos Estados Unidos para que intervenham na situação de insegurança", diz Álvarez.

Em 2026, o país deu vários passos neste sentido, incluindo a assinatura com a Casa Branca de um acordo de segurança contra o narcoterrorismo e a adesão ao Escudo das Américas.