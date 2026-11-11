Redação DW Pela nova regra, cidadãos alemães recebem, no ano em que atingem a maioridade, questionários para avaliar sua aptidão ao serviço militar

Desde a entrada em vigor, em janeiro passado, da Lei de Modernização do Serviço Militar, o número de pedidos de objeção de consciência na Alemanha tem aumentado progressivamente.

Somente em outubro, foram registrados quase 1.900 novos pedidos, segundo dados do Departamento Federal para Família e Tarefas da Sociedade Civil (BAFzA) publicados nesta quarta-feira (11/11) pelo jornal Rheinische Post.

Entre 1º de janeiro e 31 de outubro, foram recebidos, ao todo, 16.869 pedidos de objeção de consciência, informou uma porta-voz do BAFzA ao periódico.

Cifra quase triplicou desde o final de junho

Com isso, o número quase triplicou desde o final de junho, quando o órgão federal havia registrado 5.862 pedidos. Em 30 de setembro, o total já era de 14.977 solicitações, segundo a porta-voz.

Em anos anteriores, o órgão federal havia recebido um número muito menor de pedidos de objeção de consciência: em 2025, foram apenas 3.879, e em 2024, somente 2.249.

Embora a nova lei de serviço militar, que vigora desde 1º de janeiro, não tente reintroduzir na prática o serviço obrigatório, ela impôs uma forma de alistamento obrigatório para incentivar mais pessoas a servir.

Pela nova regra, todos os cidadãos alemães recebem, no ano em que atingem a maioridade, questionários destinados a avaliar sua aptidão para o serviço militar. Para os homens, o preenchimento do questionário é obrigatório; para pessoas com outro registro de gênero, é facultativo. Em geral, isso não implica, por si só, uma obrigação de prestar serviço militar. No entanto, os homens sujeitos a uma possível convocação militar têm o direito de, preventivamente, declarar a recusa ao serviço nas Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr).

Necessidade de justificativa por escrito

Um pedido de recusa ao serviço militar deve ser apresentado por escrito ao Departamento Federal de Gestão de Pessoal das Forças Armadas (Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr). Este órgão encaminha o pedido - geralmente após a verificação da aptidão de saúde por meio de exames de seleção - ao BAFzA, que decide sobre a solicitação.

Especialistas atribuem o aumento no número de pedidos de objeção de consciência à situação de segurança tensa diante da ameaça russa. Segundo observadores, relatos de má conduta de natureza sexual nas Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) também desempenham um papel - um estudo sobre a incidência oculta (casos não notificados) desses episódios foi agendado para ser apresentado nesta quarta-feira.

md (KNA, AFP)